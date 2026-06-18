Elképesztő forróság csap le Magyarországra, de nem lehetnek boldogok a strandolók

A hétvégén fokozódik a hőség Magyarországon: a jellemzően derült, napos időben a nappali csúcshőmérséklet általában 30 fok felett alakul, vasárnap egyes helyeken akár 37 fokot is mérhetnek. A hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Vasárnap a gomolyfelhőkből nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás is előfordulhat. A kontinens időjárását egy nagykiterjedésű anticiklon határozza meg, amely a Kárpát-medencében is erősíti a hőséget.

Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. A gomolyfelhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomolyfelhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadékgóc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón már volt szó a napokban várható hőségről és az esetleges hőségriadóról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos tájékoztatott a részletekről:

Szombaton általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet. Délután, kora este egy-egy zápor, zivatar - nagyobb eséllyel az Északi-középhegység területén - kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap a derült időt követően gomolyfelhők képződnek, növekednek, amelyekből

nagyobb számban alakulhat ki zápor, zivatar, és felhőszakadás is előfordulhat.

Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban döntően 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.

Ez áll a háttérben

A kontinens legnagyobb részének időjárását egy nagykiterjedésű anticiklon alakítja, így a középső és déli részeken általában napos, száraz az idő, csak helyi záporok, zivatarok fordulnak elő néhol.

Skóciától északnyugatra, valamint Finnországtól keletre egy-egy ciklon örvénylik, de 15-20 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget csak kevés helyről jelentettek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az Ibériai-félszigeten és Délnyugat-Franciaországban többfelé meghaladja a 35 fokot, másutt azonban még nem a hőség az úr, sőt északon nem kis területen 20 fok alatt maradnak a csúcsértékek.

Péntek estig a Kárpát-medence időjárását magasnyomás és magassági gerinc alakítja, így fokozódik a hőség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György