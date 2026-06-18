Elképesztő forróság csap le Magyarországra, de nem lehetnek boldogok a strandolók

Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. A gomolyfelhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.
Pénteken túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomolyfelhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadékgóc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón már volt szó a napokban várható hőségről és az esetleges hőségriadóról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos tájékoztatott a részletekről:
Szombaton általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet. Délután, kora este egy-egy zápor, zivatar - nagyobb eséllyel az Északi-középhegység területén - kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap a derült időt követően gomolyfelhők képződnek, növekednek, amelyekből
nagyobb számban alakulhat ki zápor, zivatar, és felhőszakadás is előfordulhat.
Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban döntően 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez áll a háttérben
A kontinens legnagyobb részének időjárását egy nagykiterjedésű anticiklon alakítja, így a középső és déli részeken általában napos, száraz az idő, csak helyi záporok, zivatarok fordulnak elő néhol.
Skóciától északnyugatra, valamint Finnországtól keletre egy-egy ciklon örvénylik, de 15-20 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget csak kevés helyről jelentettek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet az Ibériai-félszigeten és Délnyugat-Franciaországban többfelé meghaladja a 35 fokot, másutt azonban még nem a hőség az úr, sőt északon nem kis területen 20 fok alatt maradnak a csúcsértékek.
Péntek estig a Kárpát-medence időjárását magasnyomás és magassági gerinc alakítja, így fokozódik a hőség.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György
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