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PAN
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FONTOS Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Figyelmeztet az IMF vezére: csak lassan enyhül a nyomás az olajpiacon
Gazdaság

Figyelmeztet az IMF vezére: csak lassan enyhül a nyomás az olajpiacon

Portfolio
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Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója szerint az olajárak várhatóan mérséklődnek majd, de nem zuhannak be, miután az amerikai–iráni ideiglenes békemegállapodás nyomán újraindulhat a tranzitforgalom a Hormuzi-szoroson keresztül.
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Georgieva az Osztrák Nemzeti Bank konferenciáján kifejtette, hogy a tengeri forgalom normalizálódása a szorosban hosszabb időt vesz majd igénybe.

Miközben az olajszállítmányok volumene fokozatosan növekszik, az érintett országok elkezdik feltölteni a korábban leépített készleteiket, sőt akár a korábbinál nagyobb tartalékok felhalmozására is törekedhetnek. Ez a kettős hatás, vagyis a kínálat bővülése és a készletfelhalmozási igény egyidejű jelentkezése magyarázza, hogy a jegyzések hirtelen zuhanás helyett inkább csak fokozatosan mérséklődnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

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