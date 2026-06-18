Hatalmas fordulat: zöld utat kaphat a Moderna vitatott új mRNS-vakcinája

A Vakcinák és Kapcsolódó Biológiai Termékek Tanácsadó Bizottsága (VRBPAC) két korcsoportra bontva szavazott: az 50 és 64 év közöttiek számára hagyományos, a 65 év felettieknek pedig gyorsított engedélyezést javasolt a testület, utóbbi esetben egy további megerősítő klinikai vizsgálat elvégzését szabva feltételül.

A kétlépcsős megközelítés azzal magyarázható, hogy a Moderna klinikai vizsgálatának felépítése az FDA szerint nem felelt meg az idősebb betegek kezelési protokolljának. A több mint negyvenezer fős vizsgálatban ugyanis a vakcina hatékonyságát hagyományos dózisú influenzaoltással hasonlították össze, miközben a 65 év felettieknek jellemzően magasabb dózisú vakcinát javasolnak az orvosok.

Ez a szavazás komoly győzelem a Moderna számára, különösen annak fényében, hogy az FDA Marty Makary korábbi megbízott biztos vezetése alatt kezdetben még be sem akarta fogadni a cég kérelmét, majd röviddel ezután váratlanul visszakozott.

A gyógyszergyártó és a hatóság közötti nyilvános összetűzés rendkívül szokatlannak számított, és jól tükrözte az mRNS-technológia körüli átpolitizált légkört.

Bár a tanácsadó testület ajánlása nem kötelező érvényű, az FDA jellemzően követi a döntéseit. A cég közlése szerint a hatóság legkésőbb augusztus 5-ig meghozza a döntést a jóváhagyásról, így az oltóanyag a következő influenzaszezonban már elérhetővé válhat.

Az influenzavakcina kulcsfontosságú eleme a Moderna üzleti stratégiájának, mivel a vállalat a gyengülő koronavírus-oltási üzletágát szeretné diverzifikálni, és 2028-ra tervezi elérni a nyereségességet.

A hír nyomán a Moderna részvényei több mint 4 százalékos pluszba lendültek a New York-i tőzsdén.

Az FDA az elmúlt napokban más területeken is irányvonalat váltott. A holland UniQure biotechnológiai cég bejelentette, hogy a hatóság a meglévő adatok alapján mégis befogadja a Huntington-kór elleni génterápiájának jóváhagyási kérelmét. Ez mindössze három hónappal azután történt, hogy a szervezet még egy újabb, hosszadalmas klinikai vizsgálat elvégzését írta elő.

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