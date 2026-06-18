ÉLŐ  32'
SUI
Svájc 0 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
B csoport
  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat: zöld utat kaphat a Moderna vitatott új mRNS-vakcinája
Gazdaság

Hatalmas fordulat: zöld utat kaphat a Moderna vitatott új mRNS-vakcinája

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) külső szakértői tanácsadó testülete egyhangúlag javasolta a Moderna mRNS-alapú influenzavakcinájának jóváhagyását, ami jelentős fordulatot jelent, miután a készítmény korábban komoly vitákat váltott ki a hatóságnál. Bár a tanácsadó testület ajánlása nem kötelező érvényű, az FDA jellemzően követi a döntéseit - írta meg a Bloomberg. A hírre 4%-ot ugrott a Moderna részvénye.

A Vakcinák és Kapcsolódó Biológiai Termékek Tanácsadó Bizottsága (VRBPAC) két korcsoportra bontva szavazott: az 50 és 64 év közöttiek számára hagyományos, a 65 év felettieknek pedig gyorsított engedélyezést javasolt a testület, utóbbi esetben egy további megerősítő klinikai vizsgálat elvégzését szabva feltételül.

A kétlépcsős megközelítés azzal magyarázható, hogy a Moderna klinikai vizsgálatának felépítése az FDA szerint nem felelt meg az idősebb betegek kezelési protokolljának. A több mint negyvenezer fős vizsgálatban ugyanis a vakcina hatékonyságát hagyományos dózisú influenzaoltással hasonlították össze, miközben a 65 év felettieknek jellemzően magasabb dózisú vakcinát javasolnak az orvosok.

Ez a szavazás komoly győzelem a Moderna számára, különösen annak fényében, hogy az FDA Marty Makary korábbi megbízott biztos vezetése alatt kezdetben még be sem akarta fogadni a cég kérelmét, majd röviddel ezután váratlanul visszakozott.

A gyógyszergyártó és a hatóság közötti nyilvános összetűzés rendkívül szokatlannak számított, és jól tükrözte az mRNS-technológia körüli átpolitizált légkört.

Még több Gazdaság

A múlt heti halálos autópálya-balesetek nem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történtek

Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

Kamatot emelt a cseh jegybank a hároméves csúcson pörgő bérek miatt - Babis miniszterelnöknek ez nem tetszik

Bár a tanácsadó testület ajánlása nem kötelező érvényű, az FDA jellemzően követi a döntéseit. A cég közlése szerint a hatóság legkésőbb augusztus 5-ig meghozza a döntést a jóváhagyásról, így az oltóanyag a következő influenzaszezonban már elérhetővé válhat.

Az influenzavakcina kulcsfontosságú eleme a Moderna üzleti stratégiájának, mivel a vállalat a gyengülő koronavírus-oltási üzletágát szeretné diverzifikálni, és 2028-ra tervezi elérni a nyereségességet.

A hír nyomán a Moderna részvényei több mint 4 százalékos pluszba lendültek a New York-i tőzsdén.

Az FDA az elmúlt napokban más területeken is irányvonalat váltott. A holland UniQure biotechnológiai cég bejelentette, hogy a hatóság a meglévő adatok alapján mégis befogadja a Huntington-kór elleni génterápiájának jóváhagyási kérelmét. Ez mindössze három hónappal azután történt, hogy a szervezet még egy újabb, hosszadalmas klinikai vizsgálat elvégzését írta elő.

moderna

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility