Hernádi Zsolt távozik a Corvinus Egyetem alapítványának éléről

Hernádi Zsolt lemondólevelében felidézte az elmúlt hét év eredményeit, miután a kuratórium élén megkezdte az egyetemi modellváltás irányítását. A vezetés célja az volt, hogy a Corvinust visszahelyezzék a nemzetközi közgazdaságtudomány térképére. A távozó elnök szerint sikerült megteremteni a stabil működés anyagi feltételeit, így az egyetem költségvetése megháromszorozódott, a gazdálkodás pedig hosszú távon kiszámíthatóvá vált. Az infrastrukturális beruházások közül kiemelte a Gellért Campus megépítését.
Az elmúlt időszakban gyökeresen megújult az egyetem feltételrendszere és oktatási struktúrája. Hernádi emegjegyezte azt is: a munkavállalók bérét több mint a duplájára emelték, emellett teljesítményalapú életpályamodellt vezettek be, és a hallgatói ösztöndíjakat is megnövelték.
A távozó elnök meggyőződése szerint az alapítványi működési forma jót tett az intézménynek. Ugyanakkor rámutatott, hogy a közelgő jogszabályváltozások nyomán az egyetem hamarosan új feltételrendszerben, megváltozott irányító testületekkel működik majd. Úgy véli,
az egyéves átmeneti időszakban nem lenne szerencsés, ha korábbi elnökként ő is szerepet vállalna az új struktúra kialakításában.
Mint írta, óhatatlanul elfogult lenne az eddig elért eredményekkel szemben, ami szűkítené az egyetem döntési és cselekvési szabadságát.
Hernádi Zsolt Misovicz Tibort, az alapítvány jelenlegi titkárát javasolta a megüresedő kuratóriumi helyre, mivel Hernádi szerint ő rendelkezik a legátfogóbb operatív tapasztalattal és tudással az alapítvány és az egyetem kapcsolatáról.
Újabb átalakítás a felsőoktatási rendszerben - Előzmények
Tavaly év végére mintegy 1900 milliárd forintra nőtt az alapítványi egyetemek nettó vagyona a Portfolio gyűjtése szerint, így hatalmas érték kerülhet újra állami kézbe, ha az ezeket a felsőoktatási intézményeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz röviden kekvákat megszüntetik.
A felsőoktatási tevékenységet nem ellátó kekvá-kat idén augusztus 31-ig kellene megszüntetni, míg a felsőoktatási alapítványoknál 2027. augusztus 1-je lenne a határidő. A Tisza-kormány nyilvános határozatban jelölné ki a megszüntetés napját, a közfeladatok további ellátásának módját, az átvevő költségvetési szervet és az elszámolási biztost.
Nem felsőoktatási alapítványoknál a kuratóriumok a megszüntetés alatt már nem vállalhatnának új kötelezettséget, nem fizethetnének ki a napi működést meghaladó összegeket, és nem idegeníthetnének el vagy terhelhetnének meg vagyonelemeket.
Az alapítványoknak rövid határidőn belül részletesen be kellene mutatniuk vagyoni és pénzügyi helyzetüket, követeléseiket, tartozásaikat, folyamatban lévő ügyeiket, szerződéseiket és részesedéseiket.
Elszámolási biztos venné át az iratokat, bizonylatokat és vagyonelemeket, majd előkészítené az állam és az esetleges államháztartáson kívüli alapítók közötti elszámolást. Ha az állam veszi át a közfeladatot, az átvevő költségvetési szerv lépne be az alapítvány helyébe a jogokba és kötelezettségekbe, ideértve az uniós projekteket, pályázatokat, folyamatban lévő közbeszerzéseket és hatósági engedélyeket is, sőt, az állam helytállna a közfeladatokhoz kapcsolódó hitelezői igényekért.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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