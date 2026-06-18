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Hiába a kormány minden erőfeszítése, csak minimális növekedésre lesz képes idén Európa legerősebb országa
Gazdaság

Hiába a kormány minden erőfeszítése, csak minimális növekedésre lesz képes idén Európa legerősebb országa

MTI
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Portfolio
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Az eddig vártnál kevésbé nő a német gazdaság idén és jövőre az iráni háború miatt. A megugrott az energiaár visszaveti a fogyasztást és a beruházásokat - áll a Hans Böckler Alapítvány makrogazdasági és konjunktúrakutató intézetének (IMK) csütörtökön ismertetett jelentésében.

Az IMK most azzal számol, hogy

a német GDP a márciusban várt 0,9 százalék helyett idén 0,6 százalékkal, jövőre 1,6 százalék helyett csupán 0,9 százalékkal bővül.

Az infláció várhatóan átlagosan 2,8 százalék lesz az idén, magasabb a korábban becsültnél, majd jövőre 2,3 százalékra lassul.

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Az IMK ezután az euróövezet jegybankjának monetáris politikáját is kommentálta és azt javasolta az Európai Központi Banknak (EKB), hogy kerülje a nagyobb kamatemeléseket. A testület elemzői szerint a monetáris politika által kiváltott recesszió nem lenne hasznos, ha az energiasokk csak átmenetinek bizonyulna.

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