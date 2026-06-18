Hiába az óriási érdeklődés, estek a magyar GO-árak

Csökkentek a magyar származási garanciák (Guarantees of Origin, GO) árai a HUPX júniusi aukcióján, miután májusban több mint kétéves csúcsra emelkedtek. A kereslet ugyanakkor továbbra is rendkívül erős maradt: a felkínált mennyiséget közel ötvenszeresen haladták meg a vételi ajánlatok.

A HUPX szerdai aukcióján a 2026-os termeléshez kapcsolódó magyar villamosenergia-származási garanciák

átlagosan 1,32 euró/MWh áron keltek el, ami alacsonyabb a májusi szinteknél

– számolt be a Montel a tőzsde adatai alapján.

A kereskedésben több különböző évjáratú tanúsítvány is szerepelt. A 2025-ben termelt villamos energiához kapcsolódó GO-k 0,93–1,12 euró/MWh közötti árszinten cseréltek gazdát, míg a 2026-os termeléshez kapcsolódó tanúsítványok 1,32–1,52 euró/MWh közötti árakat értek el.

A származási garanciák olyan tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy az adott villamosenergia-mennyiséget megújuló energiaforrásból állították elő. Ezeket elsősorban vállalatok vásárolják annak bizonyítására, hogy energiafelhasználásuk részben vagy egészben zöld forrásból származik.

A júniusi aukción meghirdetett teljes, 574 905 darabos mennyiség gazdára talált. A kereslet rendkívül erős volt, az összesített ajánlati mennyiség

közel ötvenszeresen haladta meg a rendelkezésre álló volumeneket.

A szakértő szerint ennek hátterében részben a javuló norvég vízerőművi helyzet állhat. A kedvezőbb termelési adatok ugyanis növelik az északi megújuló villamosenergia-kínálatot, ami lefelé hat a származási garanciák árfolyamára is. Puranen arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári időszakban jellemzően mérséklődik a piaci likviditás, ami szintén hozzájárulhatott az árak korrekciójához.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 2026-os termékek árazása továbbra is összhangban van az általános európai piaci szintekkel, és az aukció eredményei nem utalnak jelentősebb piaci fordulatra.

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