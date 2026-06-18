Ideiglenesen visszavonták a Normafai szánkópálya engedélyét

A korábbi engedély a Normafa Park téli sportkoncepciójához kapcsolódott, a sífutópálya és két szánkópálya a Védegylet szerint azonban védett természeti területet is érint, ezért bár természetvédelmi engedélyre lenne szükség az üzemeltetéshez, az eljárást korábban

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították.

A természetvédelmi szervezet már évek óta küzd a pálya üzemeltetése ellen - írta a HVG. Érvelésük szerint a budai hegyek éghajlati viszonyai és a 470 méteres tengerszint feletti magasság mára teljesen alkalmatlanná tették a Normafát a téli sportok kiszolgálására. Rámutattak, hogy

a területen alig esik természetes hó, a műhó előállítása és megőrzése pedig környezeti szempontból nem fenntartható.

Ez a jogi küzdelem nem új keletű, hiszen a Fővárosi Törvényszék korábban már kétszer is megsemmisítette az önkormányzat részére kiadott, a védett természeti terület használatát engedélyező határozatot, és új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt. Ezek a korábbi bírósági döntések azonban nem akadályozták meg a sípálya tényleges működését, mivel a kormányhivatal eddig minden alkalommal újra kiadta a jóváhagyást.

Egyelőre nem használhatóak a pályák

A döntés azt jelenti, hogy

a korábbi engedély alapján nem üzemeltethetők a Normafa téli sportpályái.

A Védegyletnek nyolc napja van arra, hogy jelezze: elfogadja-e a jogsérelem ilyen módon történő orvoslását. Ha nem tesz észrevételt, a keresetét hatálytalannak tekintik, és az ügy nem kerül bíróság elé.

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