Így épült fel a NER vagyona – és így lehetne lebontani

Voszka Éva előadásának középpontjában a "politikai tulajdon" fogalma állt. Mint mondta, ez nem azonos az államilag támogatott vállalatokkal, és nem pusztán sikeres lobbizást, közbeszerzési előnyöket vagy állami-magán hibrid cégeket jelent. Szerinte ennél újabb és sajátosabb tulajdonformáról van szó: formálisan magántulajdonról, amelynek létrejöttében, működtetésében és esetleges megszüntetésében is meghatározó szerepet játszik a politika.
Épült-szépült
Voszka három fő csatornát azonosított, amelyeken keresztül a politikai tulajdon kialakult. Az első a privatizáció és az államosítás elmúlt 16 évben történő szoros összekapcsolódása volt.
A jelentős mennyiségű államosított vagyon közel 40%-a újra magánkézbe is került ebben a korszakban – emelte ki. Mint elmondta, "ennek az új típusú privatizációnak a jellemzője az, hogy
- a kedvezményezettek korábban nem működtek, vagy legalábbis nem az adott formában,
- verseny nélkül választották ki őket,
- ingyen vagy nagyon csekély befektetéssel jutottak a vagyonhoz, és
- sokszor bonyolult tranzakciókon keresztül összetett céghálózatok alakultak ki,
- amelyeknek az állami támogatása a létrehozás után is fönnmaradt, de sok esetben láttuk, hogy bármikor meg is lehet szüntetni."
Példaként említette a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak átadott vagyont, amelyet az Állami Számvevőszék korábbi becslése szerint több mint 3000 milliárd forintra értékelt.
|A privatizáció útján keletkező politikai tulajdon
|A privatizáció csatornája
|Becsült érték (mrd Ft)
|KEKVA
|3059 (ÁSZ, 2024)
|Szétporlasztó *
|1700
|Egyéb állami vagyonátadás politikai cégeknek (ingatlanok nélkül)
|135
|Termőföld
|~450
|Összesen
|5385 + kastélyok = 5500
|Forrás: Voszka Éva
* "Azt jelenti, hogy az új tulajdonos nagyon csekély befektetéssel több tranzakción keresztül jutott óriási vagyonokhoz" – magyarázta a kutató.
A második csatornát a szabályozás és a törvényhozás jelentette. Voszka szerint sok esetben nem közvetlen tulajdonosváltással, hanem szabályozási eszközökkel történt piacfoglalás: állami monopóliumok létrehozásával, piaci szereplők törvényi eszközökkel történő kiszorításával, koncessziók odaítélésével vagy személyre szabott törvényekkel. "Ugye ehhez nem kell más, mint egy megfelelő szabály, hogy mondjuk a tankönyveket csak egy meghatározott vállalattól lehet venni, vagy az iskolai KRÉTA rendszert, és a mi egyetemeinken szeretett Neptun rendszert egy cég adja, és nem lehet mást használni az egész országban. Aki eddig azon a piacon volt, annak egyszerűen a létfeltételei megszűntek."
Lannert Judit gyermekügyi és oktatási miniszter deklarált célja a tankönyvpiaci állami monopólium megszüntetése. A piacról kiszorított szereplők egyébként korábban pert indítottak az előző kormány ellen, amit meg is nyertek. Erről itt írtunk.
"Ehhez hozzáadódott még az általános szabályoktól való eltérés, amikor például nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítettek egy összefonódást, és ennek következtében versenyhivatali vizsgálatok ki voltak zárva" – sorolta a további szabályozási eszközöket.
"Végül voltak kifejezetten személyre szabott törvények is. Közismert a nagy hirdetési oszlopok esete, amikor először is egy törvény megtiltotta ezeknek a létrehozását, majd amikor az adott cég megfelelő tulajdonoshoz, kormány számára megfelelő tulajdonoshoz került, akkor visszaállították ezt a lehetőséget. De ugyanez történt például a Nemzeti Vágta esetében is, amit kevesebben ismernek."
A harmadik csatorna a már kialakult politikai tulajdon további terjeszkedése volt a magángazdaságban. A magáncégek felvásárlása "olcsón vagy jó áron, volt, amikor egyenesen ingyen" történt. Példaként a KESMA médiakonglomerátumot említette, aminek "a megyei napilapokat ingyen odaadták". "De voltak mindenféle fenyegetések, és olyan hatósági vizsgálatok, amik nem maradtak fenyegetések" – tette hozzá.
Voszka szerint ezek a vállalkozások gyakran állami források, kedvezményes hitelek, kötvényprogramok, állami megrendelések vagy gazdaságdiplomáciai támogatás segítségével növekedtek tovább. Az előadó példaként az építőipart (Közgép), az energetikát (Mátrai Erőmű), a szállodaipart (Mariott Hotel) és a médiát (TV2) említette.
A politikai tulajdon teljes nagyságáról több becslés is forgalomban van, a Válasz Online becslése szerint 11-15 ezer milliárdról, a HVG-é szerint 6-7 ezer milliárdról lehet szó. Voszka saját megközelítése szerint a privatizációs csatornán keresztül mintegy 5,5 ezer milliárd forintnyi vagyon kerülhetett magánkézbe, de ha ehhez hozzászámítjuk a szabályozással és a magángazdaságon belüli terjeszkedéssel megszerzett vagyont is, akkor
a politikai tulajdon nagyságrendje szerinte 8–11 ezer milliárd forint körül lehet.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezek bizonytalan becslések.
Hogyan lehetne lebontani?
Az előadás második nagy egysége a megszüntetés lehetőségeiről szólt. Voszka szerint alapvetően két módszert kell elkülöníteni: a politikai tulajdon leépítését és a vagyon visszavételét.
- A leépítés azt jelenti, hogy az állam elzárja azokat a jövedelemszerzési csatornákat, amelyek korábban fenntartották ezeket a cégeket: megszünteti a monopóliumokat, átalakítja a közbeszerzési rendszert, elvonja az állami megrendeléseket, és versenyt teremt az érintett piacokon. "Ahogy ezt már egy-két példából láttuk, leginkább a Balásy-féle rendezvényszervezésnél, ez azzal jár, hogy az adott cég összeesik, összezsugorodik, esetleg a felszámolás sorsára jut."
- A visszavétel ezzel szemben közvetlenebb beavatkozást jelent. "Lehet visszavétel államosítással, utána esetleg privatizálni is lehet ezeket a cégeket. Végül jönnek a jogi eszközök, a büntetőeljárások, ami abból indul ki, hogy a tulajdon védelme csak a jogszerűen szerzett tulajdont illeti meg, illetve hogy a mostani alaptörvényben is szerepel, hogy csak olyan céggel köthet az állam szerződést, akár privatizációt, akár más szerződést, amelynek a tulajdonosi szerkezete átlátható. Na most a politikai tulajdon jelentős részére ez nem áll. És végül polgári pereket is lehet indítani, mondván, hogy a szerződések jó erkölcsbe ütköztek, vagy nem voltak jóhiszeműek, tisztességesek."
A létrehozás és a megszüntetés eszközei a kutató szerint sokszor épp egymás tükörképei, ahogy ez a lenti táblázatban is látszik.
|A politikai tulajdon létrehozásának és a leépítésének/visszavételének útjai
|Létrehozás-működtetés
|Leépítés/visszavétel
|Példa
|Nehézség
|Államosítás
|Privatizáció
|Irodakomplexumok, repülőtér
|MVM áram- és gázszolgáltatás, tőzsdei cégeknél kötelező vételi ajánlat
|Privatizáció
|Államosítás
|KEKVA, MBH
|Gránit, One
|Állami megrendelés, közbeszerzés
|Verseny megteremtése
|Út- és vasútépítés, hirdetés, rendezvényszervezés
|Versenyképessé vált vállalatok
|Monopólium-teremtés
|A monopólium megszüntetése
|Dohány nagykereskedelem, KESMA, tankönyvkiadás
|Állami támogatás
|Megszüntetés/ rendelkezési jogra konvertálás
|Magántőke alapkezelők, más magáncég megveszi a piacon
|Koncesszió
|Megszüntetés, átalakítás
|Autópálya, kaszinó
|Hulladékgazdálkodás
|Forrás: Voszka Éva
A megszüntetések kapcsán a kutató több nehézségről is beszélt, a példák a táblázat utolsó oszlopában láthatóak. "A kérdés itt az, hogyha egy cég már a piacon is versenyképessé vált, és ilyenek azért előfordulnak, szerintem leginkább az építőiparban, akkor azokat hogyan kezeli egy közbeszerzés? Hogy kell kiírni azt a közbeszerzést? Továbbra is engedni kell, hogy győzzenek azok, akik a piacon a legjobban teljesítenek az adott pillanatban?" – érzékeltette az egyik problémát Voszka.
Az eseményen megkérdeztük, hogy mennyire használható még a politikai tulajdon politikai célokra egy kétharmados vereség után. Voszka Éva úgy válaszolt: "Valószínűleg forrás lenne arra, hogy azoknak megtegyék a szívességet, akiktől kapták a vagyont. [...] A kérdés az az, hogy van-e még a Fideszben, a Fidesz vezetésében annyi erő, hogy vonzóvá tegye magát ezeknek a jövedelemcsatornáknak a számára, és hogy hajlandóak lesznek-e." Az eltérő viselkedésmintákról pedig azt mondta: "van, aki önként fölajánlja, van, aki együttműködést ajánl. Szerintem nagyon sokan át fognak állni, akik tehetik. Különösen a nagyon kicsik, tehát akik nincsenek szem előtt, meg talán a legnagyobbak, akiknek a legnagyobb látható vagyonaik vannak. Tehát együtt fognak működni az új kormánnyal, mert ebben látják a legnagyobb lehetőséget."
Kockázatok és mellékhatások...
A kutató több dilemmára és veszélyre is figyelmeztetett.
- Az első dilemma a jogállamiság kérdése: meddig kell ragaszkodni a meglévő törvények betűjéhez, és mikor indokolhatók rendkívüli eszközök?
- A második a morális és gazdasági szempontok konfliktusa. Az igazságtétel igénye szembekerülhet azzal, hogy egyes cégek összeomlása részpiacokat rengethet meg, elbocsátásokhoz vezet, és átmeneti gazdasági visszaesést okozhat.
- A harmadik dilemma az, hogy átfogó törvényekkel vagy egyedi mérlegeléssel kell-e kezelni az ügyeket. "Mivel a politikai tulajdon ilyen nagyon összetett céghálókat hozott létre, valahogy el kell választani a normális magántulajdont, meg a politikai tulajdont. [...] Ez is amellett szólhat, hogy az ügyeket egyedileg kell mérlegelni."
Az egyik hozzászólás azt vetette fel, hogy mennyire ismerős a szocializmusból az, ami a konferencián elhangzik, a tulajdonviszonyok terén pedig a rendszerváltást követő változások sejlenek fel. Voszka Éva erre úgy reagált: "Én nem hasonlítanám ezt össze, viszont abból a szempontból érdekes lehet az analógia, hogy a szocializmusbeli állami vagyon megszüntetésének voltaképpen akkor is két útja volt. Az egyik a leépülés, leépítés, a másik pedig a privatizáció, mint ahogy most is ez a leépítés és a visszavétel. És ez szerintem egyébként egy figyelmeztető jel [...], hogy ez a vagyonleépülés a 90-es években tragikus mélységekbe taszította a magyar gazdaságot, és recesszió volt. Annyit szerintem most is állíthatunk, hogy egy ilyenfajta vagyonleépülés végbe fog menni, és ez nem a gazdasági növekedés fokozását fogja segíteni. Ha nem is olyan mértékben, mint a '90-es években, de én legalábbis rövid távon ebből adódóan valamifajta visszaesésre számítanék. És itt átváltás van a politikai tulajdon és a struktúra fenntartása és a visszaesés között, ami megint csak egy nagyon kemény dilemma az új kormány előtt."
Voszka Éva emellett több veszélyt is kiemelt.
- Az egyik az, hogyha rendkívüli eszközök mindig precedenst teremtenek. A jövőre nézve is fenntartják azt a bizonytalanságot, aminek megszüntetése éppen az egyik legfontosabb dolga lenne a kormányzatnak.
- A részpiacok összeomlása az átmeneti gazdasági nehézségeket okozhat a vállalkozók sora mehet csődbe.
- Mivel állami beavatkozásokról van szó, ezért itt fölmerül az állami beavatkozással járó összes szokásos jól ismert kockázat, az információs aszimmetriától kezdve a költségvetési deficit növelésén át.
A legnagyobb veszélyt azonban szerinte még csak nem is ezek a tényezők jelentik.
Én a legnagyobb veszélynek azt tartom, hogy megváltoznak a szereplők, eltűnnek a régi politikai tulajdonosok, de a szerkezet nem változik meg, hanem csak a régiek helyébe újak lépnek. Tehát ez az új kormány számára az egyik legnehezebb feladat, hogy ezt a veszélyt valahogy elhárítsa, és hogy valóban rezsimváltás, rendszerváltás alakuljon ki a gazdaság egészében és a tulajdonviszony terén is.
A konferencia többi előadásról szóló tudósításokat itt olvashatják:
Címlapkép forrása: EU
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