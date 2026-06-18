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Ingyen mobilnetet ad az egyik mobilszolgáltató – Még a nullás egyenleggel rendelkezők is használhatják
Gazdaság

Ingyen mobilnetet ad az egyik mobilszolgáltató – Még a nullás egyenleggel rendelkezők is használhatják

Portfolio
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A Yettel 2026. június 20-án minden ügyfelének díjmentes és korlátlan belföldi mobiladat-forgalmat biztosít. A szolgáltató a saját hálózati előhívószámára utaló napon automatikusan leállítja az adatszámlálókat, így az internethasználat senkinek sem csökkenti a meglévő adatkeretét.

A díjmentes időszak éjféltől 23:59-ig tart, és minden ügyfélnél automatikusan érvénybe lép. A lehetőség azokat az előfizetőket is érinti, akik éppen nem rendelkeznek aktív belföldi mobilnettel, így a kimerített kerettel vagy

nulla forintos egyenleggel rendelkezők is csatlakozhatnak a hálózatra ezen a napon.

Az ingyenes adatforgalom az 5G-hálózaton is elérhető mindazoknak, akik megfelelő lefedettségi területen tartózkodnak, valamint kompatibilis készülékkel és SIM- vagy eSIM-kártyával rendelkeznek. Bár a felhasználható adatmennyiség a megadott napon díjmentes és korlátlan, az egyes tarifacsomagokhoz tartozó sebességkorlátozások a megszokott módon érvényben maradnak.

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Nagy változás jön a Yettel egyes tarifáinál

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