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Itt a bejelentés: újabb kordonbontásba kezd a kormány, teljesen átalakul a Városliget és a Hősök tere
Gazdaság

Itt a bejelentés: újabb kordonbontásba kezd a kormány, teljesen átalakul a Városliget és a Hősök tere

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Zöldítik és autómentesítik a Városligetet, valamint átalakítják a Hősök terét a kormány legújabb döntése értelmében – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Velkey György László, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselője egy Facebook-videóban.

A kormányzati döntés értelmében megkezdődik a Városliget átfogó közparki rehabilitációja. Első lépésként elbontják azokat a területet övező építési kordonokat, amelyek a korábban leállított beruházások helyszínein – így például a volt Petőfi Csarnok és a tíz évvel ezelőtt lebontott Közlekedési Múzeum területén – találhatók. A kordonok mögött felhalmozott építési törmelék elszállítása után

ezeket a területeket parkosítják, ezzel folytatva a zöldfelületek megújítását.

A célunk az, hogy a félbehagyott beruházások helyszíneit megtisztítsuk a törmeléktől, lebontsuk a kordonokat, és a területet zöldfelületként adjuk vissza a látogatóknak, megvalósítva ezzel a park teljes körű megújítását

– fejtette ki Vitézy Dávid.

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Velkey György László kiemelte, hogy a választókerületében élők számára kiemelten fontos a Városliget sorsa. A képviselő szerint a kampányban ígéretet tettek a park további zöldítésére, valamint arra, hogy az Ajtósi Dürer sor környékén már megvalósult fejlesztéseket kiterjesztik a teljes Városligetre, növelve az egybefüggő rekreációs területek arányát.

A projekt másik pillére a Városliget régóta tervezett autómentesítése. Ennek keretében megakadályoznák, hogy

az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező gépjárműforgalom áthaladjon a parkon, így a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat át.

A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek. A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott felületeket átépítik, hogy csökkentsék az autópálya-bevezető jellegű kialakítást.

A Hősök terén jelenleg indokolatlanul nagy az aszfaltozott felület, ami a fél évszázaddal ezelőtti várostervezést tükrözi. Ezt a területet olyan közösségi térré kell alakítanunk, amely méltó a kulturális intézményekhez és a nemzeti emlékhelyhez

- hangsúlyozta a miniszter.

A beruházások lebonyolítását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kezdi meg, a munkálatok során pedig együttműködnek Zugló önkormányzatával és a Fővárosi Önkormányzattal is.

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