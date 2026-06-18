Itt a vége: máris rekordalacsonyan a népszerű magyar tó vízszintje, teljesen leállt a hajózás

Az elmúlt három hét alatt a tó vízszintje csaknem 10 centimétert csökkent, így a gátnál már beállt a negatív rekord.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a 2022-es mélypontot egy forró nyár legvégén, szeptemberben jegyezték fel,

idén viszont a kánikula java még hátravan.

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Gárdony polgármestere jelezte, hogy a csónakok használata már most is szinte teljesen ellehetetlenült, emellett a hajózást is le kellett állítani: a két kishajót ki kellett daruzni a kikötőből, míg a Nadap nevű nagyhajó a kikötőben vesztegelve kénytelen átvészelni ezt az időszakot.

A kritikusan alacsony vízállás azonnali és drasztikus gazdasági visszaesést okozott a térségben. A strandokon üzemelő büfék és szolgáltatók többsége hétköznapokon ki sem nyit, sőt, sokan már a hétvégi nyitvatartást is felfüggesztették. Egy helyi lángosozó tulajdonosa szerint a jelenlegi szezonban

akár 90 százalékos forgalomkieséssel is számolniuk kell.

Azonnali és érdemi beavatkozásra van szükség, mert a döntések folyamatos halogatása miatt a Velencei-tó teljes környezete és a helyi gazdaság a tönkmenetel szélére sodródott

– hangsúlyozta az egyik helyi vállalkozó.

A látogatók elmaradása miatt a gárdonyi strand kasszája is zárva tart, az önkormányzat ugyanis ingyenessé tette a belépést, hogy ezzel próbálja a tóhoz csábítani a vendégeket. A fürdőzés elmaradása miatt a térségben a kerékpárút, a termálfürdő, valamint a különféle kulturális programok kínálnak alternatív kikapcsolódást. Noha a Velencei Korzón a mélyebb mederviszonyok miatt egyelőre némileg kedvezőbb a helyzet, a helyi kölcsönzősök is csak abban bízhatnak, hogy a csapadékosabb időszakok megakadályozzák a vízszint további radikális csökkenését.

A helyzet hosszú távú rendezése érdekében az élő környezetért felelős miniszter nemrég bejelentette egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítését, amelynek előzetes egyeztetései már megkezdődtek.

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