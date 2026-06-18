Javulnak a beruházási kilátások az USA-ban

A Philadelpia Fed felmérése szerint a beruházási és foglalkoztatottsági kilátások is javultak, miközben az új munkanélküli segélykérelmel száma alapján a munkaerőpiaci kilátások is kedvezőek.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma 230 ezer főrről 226 ezer főre csökkent. Továbbra is nagyon alacsony. A Philadelphia Fed felmérése alapján a foglalkoztatottsági kilátások -2,8 pontról 7,9 pontra javultak. Az új megrendelések -1,7 pontról 27,3 pontra emelkedtek. A vállalatok beruházási költései 53,2 pontról 50,2 pontra nőttek.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma és a Philadelphia Fed felmérése is megerősíti az amerikai gazdaság újragyoesulását.

Ráadásul a Philadelpia Fed felmérése egybevág az ISM beszerzésimenedszer indexek üzenetével, ami szerint az előretekintő kilátások is javulnak.

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