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Jövőre sem tér magához Európa gazdasági motorja
Gazdaság

Jövőre sem tér magához Európa gazdasági motorja

Portfolio
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A német Ifo Gazdaságkutató Intézet csütörtökön jelentősen rontotta a 2027-es növekedési előrejelzését, így a márciusban várt 1,2 százalék helyett már csak 0,8 százalékos GDP-bővüléssel számol, mivel a közel-keleti konfliktus hatására az energiaárak tartósan magasak maradnak. Az idei évre ugyanakkor változatlanul 0,8 százalékos növekedést prognosztizál.

Az Ifo vezető közgazdásza, Timo Wollmershäuser szerint a tavaly megindult fellendülés a második negyedévben megtorpan, mert a kormány élénkítő költségvetési politikájának hatását ellensúlyozza az amerikai-izraeli-iráni háború okozta energiaár-sokk. Az intézet számításai szerint

a kormányzati többletkiadások idén és jövőre egyaránt 0,5 százalékponttal javítják a növekedést, míg az energiaár-sokk 0,4 százalékponttal fogja vissza azt.

Az előrejelzés arra épül, hogy a közel-keleti konfliktus az elkövetkező hetekben rendeződik, és az energiaárak fokozatosan csökkennek. Ebben az esetben a harmadik negyedévtől újraindulhat a fellendülés, amely az év végére felgyorsulhat. Az Ifo ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a prognózist jelentős lefelé mutató kockázatok terhelik, amennyiben a konfliktus újra fellángol.

Az infláció az idén várhatóan 2,9 százalékra emelkedik, majd 2027-ben 2,7 százalékra mérséklődik. Mindkét érték meghaladja a korábbi előrejelzést, ami elsősorban a magasabb olajárak begyűrűzésének tudható be. A hosszabb távú kilátások továbbra is borúsak, a demográfiai nyomás és a gyenge termelékenység-növekedés miatt ugyanis az évtized végére a potenciális növekedési ütem mindössze 0,1 százalékra eshet vissza.

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A gyengülő kilátásokat támasztja alá a Német Gazdaságkutató Intézet (IW) csütörtökön közzétett elemzése is, amely szerint a német iparban foglalkoztatottak száma 2025-ben tízéves mélypontra süllyedt.

Az Ifo előrejelzése összhangban van a többi vezető német kutatóintézet prognózisával, amelyek idénre 0,5–0,9, jövőre 0,8–1,0 százalékos növekedést várnak. A német kormány utoljára áprilisban módosította előrejelzését, amikor a 2026-os várakozását a felére, 0,5 százalékra vágta vissza, a 2027-eset pedig 0,9 százalékra csökkentette.

Forrás: Reuters

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