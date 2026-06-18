Kamatot emelt a cseh jegybank a hároméves csúcson pörgő bérek miatt - Babis miniszterelnöknek ez nem tetszik

Négy év után először emelte az alapkamatot a Cseh Nemzeti Bank, amit a döntéshozók az erős bérdinamikával, a hitelezési kedv élénkülésével, a szolgáltató szektorban tapasztalható áremelkedéssel, valamint az iráni háború gazdasági hatásaival indokoltak.

A cseh jegybank csütörtöki ülésén 25 bázisponttal, 3,75 százalékra emelte az irányadó kéthetes repokamatot. A döntést a héttagú igazgatótanács hat tagja támogatta, míg egy szavazat a kamat tartása mellett szólt.

A pénzpiacok előzetesen már beárazták ezt a lépést, és az elemzők az év végéig még egy kamatemelést is elképzelhetőnek tartanak.

Aleš Michl jegybankelnök a döntést követően a Reuters tudósíása szerint óvatosan fogalmazott, kiemelve, hogy minden opció nyitva áll, beleértve az esetleges kamatcsökkentést is. Elmondása szerint higgadtan elemzik majd, hogy a cseh gazdaság alacsony inflációs környezetben marad-e, az igazgatótanács pedig rendkívül alaposan mérlegeli a jövőbeli lépéseket.

A cseh korona így mozgott az elmúlt napokban az euróval szemben.

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Bár a maginfláció továbbra is magas szinten alakul – májusban 2,9 százalékos értéket mértek, miközben a szolgáltatások árai csaknem 5 százalékkal nőttek éves összevetésben –, a teljes infláció a maga 2,1 százalékával gyakorlatilag a jegybanki célérték közelében maradt. A feszültségek ugyanakkor a felszín alatt egyre erősödnek, hiszen az első negyedévben a nominális bérek több mint 8 százalékkal nőttek, ami hároméves csúcsot jelent.

A pénzpiacok korábban akár négy kamatemelést is beáraztak a következő egy évre, jóllehet Jan Procházka, a jegybank igazgatótanácsának tagja ezt irreális forgatókönyvnek nevezte. A várakozások azóta mérséklődtek, hogy az Egyesült Államok és Irán a héten ideiglenes megállapodást kötött a konfliktus lezárásáról. A háború korábban súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállításokat, és száz dollár fölé hajtotta az olajárakat, amelyek az enyhülés hatására azóta 80 dollár alá süllyedtek.

Michl a költségvetési kockázatokra is figyelmeztetett, rámutatva, hogy a növekvő államháztartási hiány további inflációs nyomást generálhat. Andrej Babiš miniszterelnök – aki korábban tanácsadójaként foglalkoztatta a jelenlegi jegybankelnököt – még a döntés előtt úgy nyilatkozott, hogy nem lát okot a monetáris szigorításra, ami rávilágít a kormány és a független jegybank közötti véleménykülönbségre.

Címlapkép: A cseh jegybank székháza Prágában, Csehországban, 2026. május 7-én, csütörtökön. forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images