Kellemes meglepetések érték a Bank of Englandet mai kamatdöntése előtt

A brit országos statisztikai hivatal, az ONS csütörtökön közzétett bérjegyzéki adatai szerint májusban kétezerrel nőtt az alkalmazásban állók száma, jóllehet a közgazdászok korábban 23 ezres csökkenésre számítottak. Az áprilisi visszaesés mértékét is mérsékelték a felülvizsgálat során, így a korábban jelzett százezres létszámcsökkenés valójában 53 ezer fős volt.

A munkanélküliségi ráta az áprilisig tartó három hónapos időszakban 4,9 százalékra mérséklődött, miközben az alapbérek növekedési üteme 3,4 százalékon stagnált.

Az egy nappal korábban napvilágot látott inflációs mutató szintén meglepetést okozott, mivel a fogyasztói árak éves szinten 2,8 százalékkal emelkedtek májusban.

Ez az ütem elmaradt a várt 3 százaléktól, és megegyezett az áprilisival. Az élelmiszerek esetében jelentős lassulás látható, ott az áremelkedés üteme 2,1 százalékra esett vissza, ami 2024 vége óta a legalacsonyabb szintet jelenti. A bútorok és háztartási cikkek ára éves összevetésben enyhén csökkent, a ruházati termékek inflációja pedig 0,2 százalékra mérséklődött, miközben a belföldi árnyomást tükröző szolgáltatások inflációja a várakozásokat meghaladva 3,7 százalékra gyorsult.

A gazdasági mutatókat tovább árnyalja a közel-keleti geopolitikai helyzet alakulása, ugyanis az Egyesült Államok és Irán között bejelentett tűzszünet, valamint a Hormuzi-szoros újranyitásának lehetősége a globális energiaárak meredek csökkenését vonta maga után. A Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint három hónapja először süllyedt 80 dollár alá, ami várhatóan a brit üzemanyagárakban is érezteti majd hatását.

E fejlemények hatására a piacok jelentősen mérsékelték a Bank of England kamatemelésével kapcsolatos várakozásaikat.

A brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC) csütörtök déli ülésén a várakozások szerint 3,75 százalékon tarthatja az irányadó kamatot. Bár a piaci szereplők az év végéig várnak egy negyed százalékpontos szigorítást, számos elemző úgy véli, hogy a jegybanknak már egyáltalán nem kell emelnie a kamatszintet. Paul Dales, a Capital Economics vezető brit közgazdásza szerint az infláció jövőre visszatérhet a Bank of England 2 százalékos célszintjéhez.

Bizonyos kockázati tényezők azonban továbbra is fennállnak, júliusban ugyanis a brit lakossági energiaár-plafon 13 százalékkal emelkedik, ami a Bloomberg Economics számításai szerint 0,4 százalékponttal növelheti a fogyasztói árindexet. A vállalati oldalon szintén erősödik a nyomás, miután a termelői beszerzési árak éves szinten 8,7 százalékkal ugrottak meg májusban, ami 2023 februárja óta a legjelentősebb drágulásnak felel meg.

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