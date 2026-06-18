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Kiadták a figyelmeztetéseket: perzselő forróság csap le Magyarországra az előrejelzések szerint
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetéseket: perzselő forróság csap le Magyarországra az előrejelzések szerint

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Megérkezett az idei nyár első igazi hőhulláma Magyarországra, a hosszabb távú előrejelzések szerint pedig a héten induló melegedés várhatóan július elejéig is kitarthat. A HungaroMet előrejelzései szerint csütörtökön 27–32 fokos csúcsértékek várhatók, a hétvégére pedig már 31–37 Celsius-fokos napi maximumok is előfordulhatnak. A meteorológiai szolgálat már ki is adta az első figyelmeztetéseket a magas nappali középhőmérséklet miatt, a hétvégén az ország döntő részén citromsárga riasztás lesz érvényben. Csapadék alig várható, a napos, száraz idő szinte az egész országban meghatározó lesz a hét hátralévő részében, azonban vasárnap van kilátás záporok, zivatarok kialakulására.

Ahogy azt a hosszú távú időjárás-előrejelzésekkel foglalkozó részletes cikkünkben is körüljártuk, már előre látható volt, hogy az idei nyár első igazi hőhulláma június második felében köszönt majd be hazánkban. A leginkább ezen a héten kezdődő melegedés, a Weather on Maps meteorológusai szerint jó eséllyel több mint egy hétig, akár július elejéig is kitarthat majd a szakemberek szerint.

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Időjárás csütörtökön

A Hungaromet időjárás-előrejelzése szerint csütörtökön a Dunántúlon is felszakadozik majd a felhőzet, amelyet követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csupán a nyugati és délnyugati határszélen, valamint az Alpokalján alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A délutáni órákban

27 és 32 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.

Éjszaka 12 és 18 Celsius-fok közé hűl a levegő, a lehűlésre hajlamos völgyekben azonban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

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csütörtök-kánikula-időjárás-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás pénteken

Pénteken tovább melegszik a levegő, így

a délutáni csúcshőmérséklet már 29 és 34 fok között alakul.

Az ország nagy részén derült, napos és száraz idő várható, csupán északkeleten alakulhat ki elvétve egy-egy zápor vagy zivatar.

péntek-kánikula-időjárás-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a hétvégén

Szombati időjárás

Szombaton is folytatódik a kifejezetten meleg, napos időjárás kevés gomolyfelhővel. Csapadék ekkor sem valószínű, legfeljebb az Északi-középhegység térségében fordulhat elő egy-egy elszórt zápor vagy zivatar. A hajnali 12–21 fokos minimumokról délutánra 31 és 36 fok közé forrósodik a levegő.

szombat-kánikula-időjárás-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet

Vasárnapi időjárás

Vasárnap a derült indulást követően már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban az ország északnyugati felében alakulhatnak ki elszórtan záporok és zivatarok. A hőség tovább fokozódik, így a hajnali 15–23 fokos minimumok után napközben már 31 és 37 fok közötti kánikulára kell készülni. A légmozgás a következő napokban többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a szél pedig kizárólag a zivatarok környezetében erősödhet meg.

vasárnap-kánikula-időjárás-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet

Kiadták a figyelmeztetést a hétvégére a hőség miatt

A HungaroMet felületén megjelentek az első figyelmeztetések a magas nappali középhőmérséklet miatt. Ezt akkor adja ki a meteorológiai szolgálat, mikor az érintett megyékben a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius-fokot. Péntekre jelenleg 5, észak-nyugati megyére van érvényben első fokú, citromsárga figyelmeztetés.

A hétvégén, ahogy fokozódik majd a felmelegedés az ország döntő részén citromsárga figyelmeztetés lesz majd érvényben.

figyelmeztetés-szombat-időjárás-kánikula
Kép forrása: HungaroMet
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