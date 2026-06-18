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Kiderült, melyik a legveszélyesebb útszakasz: alig egy kilométeres, mégis sorra történnek itt a balesetek
Gazdaság

Kiderült, melyik a legveszélyesebb útszakasz: alig egy kilométeres, mégis sorra történnek itt a balesetek

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Miközben országosan csökkenő tendenciát mutat a közúti balesetek száma, Budapesten az elmúlt öt év legrosszabb adatait rögzítették 2026 első négy hónapjában. A fővárosi esetszámok 15,1 százalékos növekedése ráadásul annak ellenére következett be, hogy az elmúlt időszakban számos új sebességmérő kamerát telepítettek városszerte. Bár a statisztikák alapján a legtöbb baleset a hosszú, nagy forgalmú utakon történik, az úthosszra vetített arányokat tekintve a nagykörúti szakaszok bizonyulnak a legveszélyesebbnek - tudósított a vezess.hu.

A rendőrségi adatok szerint 2026 januárja és április vége között 898 személyi sérüléssel járó baleset történt a fővárosban, ami jelentős növekedés a 2025 azonos időszakában mért 780 esethez képest. Ez a szám nemcsak az elmúlt öt év legkedvezőtlenebb mutatója, de még a 2010-es bázisadatokat is meghaladja. Különösen szembetűnő a budapesti helyzet romlása annak tükrében, hogy az országos balesetszám csupán 2,2 százalékkal nőtt. A statisztikákból ráadásul világosan látszik, hogy ezt a minimális országos emelkedést is gyakorlatilag a fővárosi esetek növekedése húzta magával.

A negatív tendencia már csak azért is meglepő, mert az elmúlt két évben a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek számos új fix sebességmérő kamerát, valamint trafiboxot helyeztek üzembe a forgalom lassítása érdekében. Ezek az eszközök hatékonyan működnek, amit jól mutat, hogy

2025 első félévében több mint 145 ezer eljárás indult a kamerák felvételei alapján.

A Budapest Közút 2025-ös évet összegző statisztikáiból az is kiderül, mely útszakaszok számítanak a legkockázatosabbnak. Az abszolút számok alapján a feketelistát a Váci út XIII. kerületi szakasza vezeti 36 balesettel, amelyet a XVII. kerületi Pesti út és a XIV. kerületi Thököly út követ. Ezek mindegyike jellemzően hosszú, többsávos, hatalmas járműforgalmat bonyolító főútvonal.

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Teljesen más képet kapunk azonban, ha a balesetek számát az adott útszakasz hosszához viszonyítjuk. Ebből a szempontból a legveszélyesebbnek a mindössze 900 méter hosszú Teréz körút számít, ahol egyetlen év alatt 21 balesetet regisztráltak. Ezt szorosan követik a Nagykörút további részei, a József körút és az Erzsébet körút, de a Rákóczi út és az Andrássy út is a legkockázatosabb, sűrű forgalmú rövid szakaszok közé tartozik. Bár a körúton látszólag minden közlekedőnek, a villamosoktól a kerékpárosokon át az autósokig, pontosan szabályozott helye van, a zsúfoltság továbbra is komoly baleseti kockázatot jelent.

A halálos kimenetelű balesetek terén szerencsére némiképp kedvezőbb a helyzet. 2026 első harmadában hét ilyen tragédia történt Budapesten, ami az elmúlt másfél évtized második legalacsonyabb adata, hiszen ennél csak 2025 azonos időszakában regisztráltak kevesebbet, szám szerint hat esetet. A 2025-ös teljes évi adatokat vizsgálva egyedül a XIV. kerületi Fogarasi úton fordult elő egynél több, egészen pontosan két halálos baleset.

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