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Kimondták a jogászok: így lehet jogszerűen eltávolítani a legfontosabb magyar vezetőket
Gazdaság

Kimondták a jogászok: így lehet jogszerűen eltávolítani a legfontosabb magyar vezetőket

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Számos jogtudós, egyetemi oktató és kutató nyílt levélben állt ki amellett, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása érdekében le kell váltani a Nemzeti Együttműködés Rendszerének hivatalban maradt vezető közjogi tisztségviselőit. Állásfoglalásuk szerint az országgyűlési választásokat követően kilátásba helyezett, példátlan személycseréket a kétharmados parlamenti többségnek önkorlátozó módon, egy átlátható és szakmai alapokon nyugvó eljárás keretében kellene végrehajtania.

A kezdeményezés előzménye, hogy az országgyűlési választások után a miniszterelnök lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, valamint több kulcsfontosságú intézmény, köztük a Kúria, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetőit.

A kormányfő jelezte, hogy amennyiben az érintettek nem távoznak önként, az Országgyűlés az Alaptörvény módosításával fogja elmozdítani őket hivatalukból. Bár a parlament a kétharmados többség birtokában jogilag megteheti ezt a lépést, a jogtudósok felhívják a figyelmet arra, hogy a kétharmad hatalma sem korlátlan, és egy ilyen, példa nélküli beavatkozás csak kivételes, megfelelően igazolt indokokkal fogadható el.

Cikkünk megjelenésekor 181 fő írta alá a levelet.

A nyílt levél jogász aláírói szerint ez a kivételes indok maga a demokratikus jogállam helyreállítása. Emlékeztetnek arra, hogy az elmúlt években hazai és nemzetközi fórumok, köztük az Európai Parlament, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága is

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megállapították a magyar közjogi intézményrendszer jogsértő átalakítását és a hatalomgyakorlás önkényes jellegét.

A szakemberek úgy látják, hogy a hivatalban lévő közjogi vezetők aktívan asszisztáltak az autokrácia kiépítéséhez és fenntartásához, döntéseikkel pedig hozzájárultak a tömeges jogsérelmekhez, a közjavak magánkézbe játszásához és a rendszerszintű visszaélésekhez. Mivel a végsőkig lojálisak maradtak a hatalomhoz, helyrehozhatatlanul elvesztették hitelességüket és jogállami integritásukat, így pozícióban maradásuk a demokratikus fordulat akadályát jelentené.

A jogászszakma képviselői ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy

a tisztújítás során az Országgyűlésnek önkorlátozást kell tanúsítania.

Óva intenek a korábbi autokratikus időszakot jellemző színlelt, rosszhiszemű jogi trükköktől, valamint az államszerkezet és a hatáskörök végiggondolatlan, kapkodó átalakításától. A fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása érdekében azt javasolják, hogy az új tisztségviselőket egy teljesen nyilvános eljárás keretében, szakmailag elismert testületek bevonásával és szigorú etikai szempontok figyelembevételével válasszák ki. Álláspontjuk szerint a jelenlegi átmeneti helyzetben csak ez garantálhatja, hogy

az autokratikus rendszert kiszolgáló vezetők helyét hiteles, pártatlan és a feladatra alkalmas szakemberek vegyék át.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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