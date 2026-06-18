Kisiklott egy vonat a szolnoki vonalon - Komoly korlátozásokra, pótlóbuszokra kell számítani

A baleset kevéssel 13 óra után történt az újszászi állomás egyik váltójánál. A szerelvény a szakaszon megengedett óránkénti 40 kilométeres sebességnél is lassabban haladt, a
mozdonyvezető pedig a probléma észlelésekor azonnal megállította a vonatot.
A történtek okainak feltárására azonnal belső vizsgálat indult, miközben a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását.
A kisiklás miatt a vasúti forgalomban komoly korlátozások léptek életbe. A Budapest–Újszász–Szolnok, a Hatvan–Szolnok, valamint a Vámosgyörk–Szolnok vonalat érintő aktuális menetrendi változásokról a Mávinform felületein tájékozódhatnak az utasok.
Címlapkép forrása: Portfolio
Budai fonódó, Bajcsy-villamos, Rákosrendező: kiderült, melyik budapesti beruházásra juthat uniós pénz
Vitézy Dávid elárulta, milyen projektek szerepelnek a kormány tervei közt.
Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját
Videón a dróntámadás következménye.
Valóban nagyon meg kellene emelni a nyugdíjakat? Az összehasonlító számítások mást mutatnak
Simonovits András írása.
Jön a drágulás a Telekomnál, a One-nál és a Yettelnél: itt vannak a részletek
Június végével lejár a haladék az inflációkövető díjkorrekcióknál.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Nem lesz ebből semmi: Izrael szerint borulni fog Trump nagy alkuja, már készülnek az újabb háborúra
Jeruzsálem szerint Irán nem akar megállapodni semmiről, csak az időt húzzák.
Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét
Még az idén átadnak több F-16-ost.
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.