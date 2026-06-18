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Kisiklott egy vonat a szolnoki vonalon - Komoly korlátozásokra, pótlóbuszokra kell számítani
Gazdaság

Kisiklott egy vonat a szolnoki vonalon - Komoly korlátozásokra, pótlóbuszokra kell számítani

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Kora délután kisiklott a Hatvanból Szolnokra tartó személyvonat Újszász állomásán. A tizenöt utast szállító járaton senki sem sérült meg, a baleset miatt azonban az érintett vasútvonalakon jelentős fennakadásokra kell számítani - írta meg a Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebookon.

A baleset kevéssel 13 óra után történt az újszászi állomás egyik váltójánál. A szerelvény a szakaszon megengedett óránkénti 40 kilométeres sebességnél is lassabban haladt, a

mozdonyvezető pedig a probléma észlelésekor azonnal megállította a vonatot.

A történtek okainak feltárására azonnal belső vizsgálat indult, miközben a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását.

A kisiklás miatt a vasúti forgalomban komoly korlátozások léptek életbe. A Budapest–Újszász–Szolnok, a Hatvan–Szolnok, valamint a Vámosgyörk–Szolnok vonalat érintő aktuális menetrendi változásokról a Mávinform felületein tájékozódhatnak az utasok.

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