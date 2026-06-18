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Korkedvezményes nyugdíj, törvénymódosítások: leadta kívánságlistáját a kormánynak egy magyar iparág
Gazdaság

Korkedvezményes nyugdíj, törvénymódosítások: leadta kívánságlistáját a kormánynak egy magyar iparág

MTI
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A korkedvezményes nyugdíjazásról, a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A KDMU a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte - olvasható a szövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében.
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A KDMU szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése és a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása nemcsak ágazati, hanem nemzetgazdasági érdek is, ezért a szervezet a miniszterelnöknek, Magyar Péternek írt levelében négy kiemelt területen is egyeztetést és kormányzati intézkedést sürget.

A szövetség kezdeményezi egy szakmai munkacsoport létrehozását, amely

megvizsgálná a közlekedési ágazatban dolgozók korkedvezményes vagy előrehozott nyugdíjazásának lehetőségeit.

A KDMU álláspontja szerint a több műszakos munkarend, az éjszakai munkavégzés, a fokozott felelősség és a jelentős pszichés terhelés indokolttá teszi a kérdés ismételt napirendre vételét.

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A KDMU szerint

szükség van a Munka törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatára

annak érdekében, hogy helyreálljon az egyensúly a munkáltatói és munkavállalói érdekek között. A szervezet javasolja a szakszervezeti jogosítványok megerősítését, a kollektív szerződések szerepének bővítését, valamint olyan szabályozási változtatásokat, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak a munkavállalóknak.

A KDMU

kezdeményezi a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény sztrájkra vonatkozó rendelkezéseinek szakmai felülvizsgálatát is.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentősen megszaporodtak a közlekedési dolgozókat érő verbális és fizikai támadások. A KDMU ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a közlekedési munkavállalók sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények szigorúbb szankcionálását.

A szervezet jelezte: kész stratégiai partnerként részt venni minden olyan szakmai egyeztetésben és jogalkotási folyamatban, amely a magyar közlekedési ágazat jövőjét érinti. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között - ismertették a közleményben.

Címlapkép forrása: Portfolio

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