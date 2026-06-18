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FONTOS Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések
Gazdaság

Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések

Portfolio
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Szerdán kormányülés volt, ezt követően csütörtökön 11 órától esedékes a kormányszóvivői tájékoztató, ahol várhatóan a legérdekesebb kérdés az üzemanyag védett árának kivezetése lesz.
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Magyar Péter nem lesz jelen

A miniszterelnök csütörtök reggel Brüsszelbe utazott az Európai Tanács ülesére.

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Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések

Szerda este jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben

A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta. 

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában így fogalmazott: "a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon".

A védett árról, kamatstop jövőjéről és hogy ez mit üzen a gazdaságpolitikáról, ebben a cikkünkben írtunk elemzést:

Kapcsolódó cikkünk

Védett ár, árrésstop, kamatstop - minek voltak ezek egyáltalán?

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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