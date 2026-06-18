Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések

Szerda este jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben.

A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta.

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában így fogalmazott: "a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon".

A védett árról, kamatstop jövőjéről és hogy ez mit üzen a gazdaságpolitikáról, ebben a cikkünkben írtunk elemzést:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor