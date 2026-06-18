Magyarország lemaradóban, hátrébb csúsztunk a versenyképességi listán

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Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

Mire kell Magyarországnak jobban odafigyelnie?

Az IMD versenyképességi jelentése szerint a Magyarország előtt álló legfőbb kihívás az új kormány megalakulását követően a gyors, hatékony és kiszámítható kormányzás biztosítása. Emellett kulcsfontosságú feladat a megemelkedett államháztartási hiány csökkentése és az államadósság fenntartható pályára állítása, valamint az uniós források biztosítása. Ez utóbbi szorosan összefügg a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem és az intézményi elszámoltathatóság megerősítésével, ami egyúttal a globális partnerekkel való bizalom fokozását is szolgálja.

A fenntartható fejlődés érdekében elengedhetetlen egy olyan diverzifikált növekedési stratégia kidolgozása, amely az energiaársokkok hatásainak mérséklése mellett képes ledolgozni a termelékenységi, innovációs és készségbeli lemaradásokat.

Végül a gazdasági és intézményi tényezőkön túl a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás felgyorsítása is sürgető prioritássá vált, különös tekintettel a hazai mezőgazdaságot sújtó vízhiányra, aszályra és szárazságra.

Az IMD 2026-os versenyképességi jelentésében Magyarország 70 ország közül az 51. helyen végzett,

ami három helyezéssel rosszabb, mint egy évvel korábban. A régióban Horvátország (53.), Románia (61.) és Szlovákia (63.) végzett hátrébb, míg Szlovénia (49.), Lengyelország (41.) és Csehország (33.) előrébb.

Magyarország mind a négy főpillérben hátrébb végzett, mint egy évvel korábban. A legrosszabb helyezést (68.) az üzleti hatékonyságban érte el, ráadásul itt rontott a legtöbbet, 7 hellyel lejjebb kerülve. Ebben a pillérben Lengyeország 17 helyet előre lépve végzett az élen a régióban (47.), míg Románia 19 helyet bukva 69. lett.

Kormányzati hatékonyságban Magyrország az 51. helyet csípte meg (-5 helyezés). Itt a csehek végeztek az élen (28.), de szintén a lengyelek javítottak a legtöbbet (+19), míg a legnagyobb bukást a románok produkálták (-17), ám Szlovákia végzett leghátul (66.).

A gazdasági teljesítmény mutatóban Magyarország 43. lett (-2), míg az élen Csehország (27., +1) végzett, leghátul pedig a románok (62., -6). Lengyeország nyolc helyezést rontva 33. lett, míg a horvátok (32.) és a szlovákok (58.) két-két helyet léptek előre.

Az infrastruktúra pillérben Magyarország három helyet veszítve 40. lett. A legtöbbet, tíz helyezést Románia veszítette és végzett leghátul (55.), míg Csehország megtartotta 29. vezető régiós helyét. A legnagyobb javulást ebben a pillérben is Lengyeország (37.) könyvelte el - négy hellyel lépett feljebb.

Bepillantottunk - ha úgy tetszik - a motorháztető alá is, azaz megnéztük, a főpilléreket alkotó kategóriákban hol teljesítettek jobban vagy éppen rosszabbul az egyes országok.

A négy főpillér legkritikusabb alcsoportjaiban bekövetkezett jelentős visszaesések mögött mélyreható makrogazdasági és szerkezeti okok húzódnak meg. A Gazdasági teljesítmény területén a nemzetközi kereskedelem drasztikus rontását (-10 helyezés) elsősorban a kulcsfontosságú európai felvevőpiacok tartós konjunkturális gyengülése és a külső exportkereslet visszaesése okozta.

A Kormányzati hatékonyság pillérén belül a társadalmi keretrendszer pozícióvesztése (-7 helyezés) az intézményi transzparenciával kapcsolatos aggályokra, valamint a hosszú távú demográfiai és jóléti mutatók lemorzsolódására vezethető vissza.

Az Üzleti hatékonyság terén tapasztalt pénzügyi hanyatlásért (-8 helyezés) a magas hazai hitelköltségek, a szigorú finanszírozási feltételek és a vállalati szféra likviditási feszültségei a felelősek, miközben az Infrastruktúra pillér legrosszabb teljesítményét mutató alapinfrastruktúra zuhanása (-12 helyezés) a magas energiaköltségeknek, az elmaradó hálózati beruházásoknak, valamint a környezeti-klímaváltozási kihívásoknak tudható be.

Ezen elemzéseket azért kell fenntartásokkal kezelni, mert az IMD módszertana a kemény makrogazdasági adatok mellett jelentős részben szubjektív, a pillanatnyi üzleti hangulatot tükröző vállalatvezetői kérdőívekre épít, ráadásul a statisztikai mutatók egy része eleve 1-2 éves időbeli csúszással rezonál a valós folyamatokra.

Mi a helyzet máshol a régióban?

A továbbiakban egyrészt megpróbáljuk feltárni a főbb negatív változások (helyezés-romlás) okait, másrészt felsoroljuk az egyes országok előtt álló, az IMD által azonosított fő kihívásokat.

Csehország

Csehország versenyképességi pozíciójának változását a vizsgált pillérek többségében markáns szerkezeti és konjunkturális kihívások alakították, miközben az ország egy főpillérben ellenállt a negatív trendeknek.

A Gazdasági teljesítmény terén a nemzetközi kereskedelem visszaesését (-10 helyezés) a cseh gazdaság rendkívül mély külpiaci integrációja, valamint a legfőbb kereskedelmi partner, a német ipari szektor elhúzódó strukturális és konjunkturális stagnálása magyarázza.

A Kormányzati hatékonyság pillérén belül az államháztartás látványos romlása (-12 helyezés) a világjárvány után felhalmozódott strukturális költségvetési hiánnyal, a megugró államadósság-kezelési költségekkel, valamint a bevezetett konszolidációs csomagok kezdeti bizonytalanságaival állhat összefüggésben.

Az Üzleti hatékonyság főpillérben a munkaerőpiac drasztikus zuhanása (-25 helyezés) mögött paradox módon az évek óta tartó, EU-s szinten is kirívóan alacsony munkanélküliség áll, amely krónikus kapacitáshiányhoz, a növekedést gátló strukturális merevséghez, valamint az intenzív bérnyomás miatti profitabilitási veszteségekhez vezetett.

Az Infrastruktúra főpillér esetében a tudományos infrastruktúra és az oktatás terén regisztrált egyaránt -3 helyezéses romlást a költségvetési szigorítások következtében beszűkülő állami K+F és felsőoktatási források, valamint az akadémiai és fejlesztői szférát is érintő strukturális szakemberhiány okozhatta.

Fő kihívások:

A fejlett gazdaságokhoz képest lassú gazdasági felzárkózás (konvergencia) felgyorsítása

A kisgyermekes nők foglalkoztatási rátájának növelése

A termelékenységnövekedés élénkítése az oktatási eredmények javításával minden tanuló esetében, valamint a készséghiányok és a strukturális feszültségek csökkentése

Az innovációs kapacitás javítása a tőkepiacok fejlesztése, valamint a vállalati K+F támogatások pontosabb célzása révén

A munkaerő-mobilitás ösztönzése

Horvátország

Horvátország esetében a négy főpillér legnagyobb helyezés-romlásai a rangsorban viszonylag mérsékeltek: a Gazdasági teljesítmény terén a foglalkoztatás (-6 helyezés), a Kormányzati hatékonyság alcsoportban a társadalmi keretrendszer (-5 helyezés), az Üzleti hatékonyság pillérben a termelékenység és hatékonyság (-4 helyezés), míg az Infrastruktúra területén a tudományos infrastruktúra (-3 helyezés) mutatta a legkedvezőtlenebb elmozdulást.

Mivel Horvátország az elmúlt időszakban – a közelmúltbeli euróövezeti és schengeni csatlakozást követően – dinamikus GDP-növekedést és a nemzetközi integráció erősödését (kereskedelem és befektetések egyaránt +6 helyezés) élte meg, ezen elmozdulások hátterében a hazai fundamentumok tényleges romlása helyett sokkal nagyobb valószínűséggel állhatnak a versenytárs országok gyorsabb relatív javulásának hatásai, vagy a menedzserkérdőívek szubjektív hangulati ingadozásai.

Fő kihívások:

Az adópolitika felülvizsgálata

A beruházási politikák átalakítása

Az aktív munkaerőpiaci intézkedések, a munkavállalási ösztönzők és a munkaerőpiaci aktivitás újragondolása

A közigazgatás rendezése és hatékonyabbá tétele

Az energiaár-versenyképesség, valamint az energetikai infrastruktúra és hálózatok felülvizsgálata

Lengyelország

Lengyelország rendkívül erőteljes versenyképességi előrelépést produkált a legtöbb kulcsfontosságú területen, miközben néhány alcsoportban éles korrekció ment végbe.

A leglátványosabb ugrás az Infrastruktúra főpillér technológiai infrastruktúra alcsoportjában (+27 helyezés), valamint az Üzleti hatékonyság pillér termelékenység és hatékonyság kategóriájában (+26 helyezés) látható. E mögött a legnagyobb valószínűséggel a lengyel piacba ágyazott magas hozzáadott értékű szolgáltatóközpontok (BPO/SSC) és az informatikai szektor strukturális térnyerése, valamint a vállalati működés átfogó digitalizációja áll.

A Kormányzati hatékonyság pillér általános és robusztus javulását – élén a vállalkozási jogszabályok (+18 helyezés) és az államháztartás (+12 helyezés) pozíciójának erősödésével – az uniós források sikeres felszabadítása, valamint a jogállamisági és intézményi környezet megítélésének radikális, a belpolitikai fordulatot követő menedzseri felértékelődése magyarázza.

Ezzel szemben a Gazdasági teljesítményen belüli nemzetközi befektetések súlyos visszaesése (-18 helyezés) a korábbi évek kiemelkedően magas közvetlen külföldi tőkebefektetés (FDI) bázisának korrekciójára, valamint a szomszédos Ukrajnában zajló háború miatt megemelkedett regionális kockázati prémium tőketerelő hatására vezethető vissza.

Fő kihívások:

A védelmi integráció, a beszerzési hatékonyság és a technológiai szuverenitás erősítése

Az energiahatékonyság, a diverzifikáció és a dekarbonizáció előmozdítása

Az energiaszektor ellenálló képességének erősítése a geopolitikai, környezeti és piaci kihívásokkal szemben

Az egyenlőtlenségek kezelése igazságos adóztatás és befogadó munkaerőpiaci intézkedések révén

A készségfejlesztés, az innováció és a termelékenység intézményi támogatásának megerősítése

Románia

Románia versenyképessége szinte minden területen komoly korrekciót mutat, egyedül a Gazdasági teljesítmény nemzetközi kereskedelem alcsoportjában lépett előre (+8 helyezés), amit a regionális exportláncokba (autóipar, IT) való intenzív beágyazottság magyaráz.

Ezzel szemben a Kormányzati hatékonyság drasztikus megroggyanását – élén az intézményi keretrendszerrel (-18) és a vállalkozási jogszabályokkal (-17) – a költségvetési hiány leszorítását célzó, sűrűn változó adóügyi szigorítások és a jogbizonytalanság okozták.

Az Üzleti hatékonyság pillér legnagyobb zuhanását (termelékenység és hatékonyság: -26) a valós teljesítményt meghaladó, adminisztratív úton kikényszerített ütemes minimálbér-emelések és a vállalkozások profitabilitási veszteségei hajtották. Az Infrastruktúra főpillér technológiai (-20) és alapinfrastruktúra (-18) terén elszenvedett veszteségei mögött pedig az áll, hogy a kritikus nagyberuházások és az uniós helyreállítási források (PNRR) megvalósítási üteme a bürokratikus akadályok miatt elmaradt a gyorsabban reagáló régiós versenytársakétól.

Fő kihívások:

A közkiadások hatékonyságának növelése a költségvetési hiány csökkentése érdekében

A beruházások felgyorsítása az intelligens szakosodás, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció területén

A vállalatok támogatása a digitális transzformáció végrehajtásában, a digitális készségek ezzel párhuzamos fejlesztése mellett

Az egészségügyi és oktatási rendszer fejlesztése a román társadalmi kihívások kezelése érdekében

A nemzeti védelmi ipar korszerűsítése

Szlovákia

Szlovákia versenyképességi mutatóiban a pozitív és negatív irányú elmozdulások egyaránt mérsékeltebb, de jól azonosítható strukturális átrendeződést tükröznek.

A Gazdasági teljesítmény főpillérben a foglalkoztatás látványos javulását (+7 helyezés) a szlovák ipar magvát jelentő autóipari és gépipari vertikum folyamatos kapacitásbővítése, valamint az ehhez kapcsolódó feszes munkaerő-felszívó hatás magyarázza, miközben a hazai gazdaság pozícióvesztése (-5 helyezés) a megelőző időszak magas inflációja miatt meggyengült belföldi keresletre vezethető vissza.

A Kormányzati hatékonyság terén a vállalkozási jogszabályok gyengülése (-3 helyezés), valamint az Infrastruktúra főpillérben a technológiai infrastruktúra visszaesése (-5 helyezés) mögött a költségvetési konszolidációs intézkedések miatti bizonytalanság, továbbá az állami digitalizációs és hálózati fejlesztések régiós versenytársakhoz képest lassabb dinamikája húzódik meg.

Végezetül az Üzleti hatékonyság pillér legjelentősebb előrelépését, a vállalatvezetési gyakorlat erősödését (+9 helyezés) a külföldi tulajdonú nagyvállalatok és Tier 1-es beszállítók transzferált, válságálló menedzsment-kultúrája és vállalati hatékonyságjavító programjai hajtották, miközben a pillér legnagyobb romlását mutató szemléletmód és értékek, valamint a pénzügyek minimális (-1 helyezés) korrekciója mögött nem áll mély strukturális törés, az sokkal inkább a vállalatvezetői kérdőívek marginális hangulati ingadozására vezethető vissza.

Fő kihívások:

Tartósan alacsony GDP-növekedés a kereskedelmi feszültségek és vámok közepette

A növekedést hátráltató költségvetési konszolidáció

Az ipari versenyképességet és az exportot veszélyeztető, folyamatos energiaár-nyomás

Munkaerőhiány, elöregedő népesség és agyelszívás

A vásárlóerőt és a bizalmat erodáló, magas infláció

Szlovénia

Szlovénia versenyképességét felemás elmozdulások jellemezték: miközben a strukturális alapok és a külkereskedelem stabilak maradtak, a szabályozási és üzleti környezet pozíciói érezhetően gyengültek.

Az Infrastruktúra főpillérben az alapinfrastruktúra mutatta a legjelentősebb előrelépést (+7 helyezés), ami mögött a kulcsfontosságú logisztikai folyosók (különösen a koperi kikötőhöz kapcsolódó vasúti projektek) szisztematikus állami fejlesztése és a zöld energetikai beruházások állnak.

Ezzel szemben a Kormányzati hatékonyság terén a vállalkozási jogszabályok látványos visszaesését (-10 helyezés), valamint az Üzleti hatékonyság pillér termelékenység és hatékonyság alcsoportjának zuhanását (-9 helyezés) a merev munkaerő-piaci szabályozás, a magas adminisztrációs terhek, valamint a növekvő adóékek miatti relatív versenyhátrány magyarázza.

A Gazdasági teljesítmény főpilléren belül a hazai gazdaság romlása (-8 helyezés) a szlovén ipar magvát adó energiaintenzív feldolgozóágazatok megugró költségeire és az exportpiacok lassulása miatti belföldi növekedési korlátokra vezethető vissza, ami az államháztartás egyidejű gyengülésével (-8 helyezés) is összefügg.

Fő kihívások:

Kiszámíthatatlan üzleti környezet (energetikai kockázatok és politikai bizonytalanság)

A termelékenységnövekedés élénkítése

A közszolgáltatások színvonalának javítása és az adminisztratív terhek csökkentése

A költségvetési fenntarthatóság megőrzése és a közkiadások minőségének javítása

A lakhatás megfizethetőségének és a lakhatási válságnak a kezelése

Címlapkép forrása: Pat Scaasi/MI News/NurPhoto via Getty Images