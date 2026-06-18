Megint ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre

A 10 éves lejáratú, változó kamatozású 2036/B sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 52,23 milliárd forint volt, így a lefedettség 348% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 25 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 202,85 milliárd forint volt, így a lefedettség 1014% lett,
vagyis több mint tízszer annyi igény jelentkezett a befektetők részéről, mint amennyit értékesíteni tervezett az adósságkezelő.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 68,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,14% és 5,19% között szórt, az átlaghozam 5,18% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 25 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt nagyobb.
Az 1 éves lejáratú, D270623 diszkont kincstárjegy-sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 143,14 milliárd forint volt, így a lefedettség 477% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,35% és 5,42% között szórt, az átlaghozam 5,4% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt nagyobb.
Az 1 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-06-18
|10Y
|2036/B
|15 000
|52 230
|25 000
|0,00
|0,00
|0,00
|2026-06-18
|12M
|D270623
|30 000
|143 142
|60 000
|5,42
|5,40
|5,35
|2026-06-17
|6M
|D261223
|30 000
|35 672
|23 000
|5,50
|5,46
|5,35
|2026-06-16
|3M
|D260930
|30 000
|98 144
|50 000
|5,50
|5,46
|5,21
|2026-06-11
|5Y
|2031/B
|20 000
|56 168
|22 500
|5,37
|5,36
|5,34
|2026-06-11
|3Y
|2029/C
|20 000
|82 954
|36 500
|5,36
|5,35
|5,33
|2026-06-04
|20Y
|2051/G
|15 000
|110 730
|50 000
|5,45
|5,42
|5,38
|2026-05-07
|15Y
|2041/A
|15 000
|101 904
|48 500
|5,95
|5,92
|5,90
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: querbeet
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