Megint ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A tízéves kötvény piacán megint kirobbanó volt a kereslet, a fix kamatozású kötvények esetében több mint tízszeres volt a túljegyzés.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?

A 10 éves lejáratú, változó kamatozású 2036/B sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 52,23 milliárd forint volt, így a lefedettség 348% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 25 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 202,85 milliárd forint volt, így a lefedettség 1014% lett,

vagyis több mint tízszer annyi igény jelentkezett a befektetők részéről, mint amennyit értékesíteni tervezett az adósságkezelő.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 68,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,14% és 5,19% között szórt, az átlaghozam 5,18% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 25 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt nagyobb.

Az 1 éves lejáratú, D270623 diszkont kincstárjegy-sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 143,14 milliárd forint volt, így a lefedettség 477% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,35% és 5,42% között szórt, az átlaghozam 5,4% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt nagyobb.

Az 1 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-06-18 10Y 2036/B 15 000 52 230 25 000 0,00 0,00 0,00 2026-06-18 12M D270623 30 000 143 142 60 000 5,42 5,40 5,35 2026-06-17 6M D261223 30 000 35 672 23 000 5,50 5,46 5,35 2026-06-16 3M D260930 30 000 98 144 50 000 5,50 5,46 5,21 2026-06-11 5Y 2031/B 20 000 56 168 22 500 5,37 5,36 5,34 2026-06-11 3Y 2029/C 20 000 82 954 36 500 5,36 5,35 5,33 2026-06-04 20Y 2051/G 15 000 110 730 50 000 5,45 5,42 5,38 2026-05-07 15Y 2041/A 15 000 101 904 48 500 5,95 5,92 5,90 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: querbeet