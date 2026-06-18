Mégis nyomozás indul a Mol - Új Európa Alapítványt érintő feljelentésben

A februárban benyújtott feljelentés szerint a 2021-ben alapított, jelentős vagyonnal rendelkező alapítvány támogatásként folyósított milliárdos összegeket hazai és külföldi sportszervezeteknek, valamint rendezvényeknek - írta meg a 444.hu. Adózási szempontból az ilyen jellegű, ellenszolgáltatás nélküli juttatás áfamentesnek minősül. A feljelentő állítása szerint azonban az alapítvány a pénzért cserébe előre meghatározott, többcsatornás kommunikációs megjelenést és logóhasználatot várt el. Ez a gyakorlatban már nem adományozásnak, hanem áfaköteles reklámszolgáltatásnak és szponzorálásnak minősül, ami után általános forgalmi adót kellett volna fizetni. Mivel a tranzakciókról nem állítottak ki számlát, és áfabevallás sem készült, a konstrukció komoly költségvetési hiányt idézhetett elő.
A kifizetések nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy az alapítvány 2024 végéig nagyjából 300 egyedi kérelem alapján mintegy 7,5 milliárd forint, valamint további közel 30 millió euró támogatás odaítéléséről döntött. A források elosztásáról
egy öttagú kuratórium határozott, amelynek tagjai Schmidt Mária, Demeter Szilárd, Világi Oszkár, Miklósa Erika és Bacsa György voltak.
A tizennégy másik hasonló szervezettel együtt idén augusztus 31-ig megszűnő alapítvány korábban határon túli labdarúgó-akadémiákat finanszírozott, emellett tervei között szerepelt Munkácsy-festmények megvásárlása és egy kortárs múzeum létrehozása is, több tízmilliárd forint értékben.
Az ügyben elsőként a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága járt el. Az adónyomozók április elején még elutasították a feljelentést arra hivatkozva, hogy a bejelentő konkrét adatok és számítások nélkül, csupán általánosságban feltételezte a vagyoni hátrány okozását, így álláspontjuk szerint hiányzott a bűncselekmény gyanúja.
A döntés ellen a feljelentő panasszal élt, hangsúlyozva, hogy a konkrét, számszerűsített adatok felkutatása és a visszaélések felderítése éppen a nyomozó hatóság feladata lenne. Érvelését a Budapesti Gazdasági Ügyészség is megalapozottnak találta. Az ügyészség a június 18-i határozatában a rendelkezésre álló iratok és a panasz alapján hatályon kívül helyezte a NAV elutasító döntését, ezzel utat nyitva az ügy érdemi kivizsgálása előtt.
Címlapkép: Miklósa Erika operaénekes, a Mol-Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédet mond az alapítvány Mester-M díjainak átadásán a budapesti Néprajzi Múzeumban 2024. március 28-án. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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