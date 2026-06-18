Mégis nyomozás indul a Mol - Új Európa Alapítványt érintő feljelentésben

A Budapesti Gazdasági Ügyészség költségvetési csalás gyanúja miatt elrendelte a Mol - Új Európa Alapítvánnyal kapcsolatos feljelentés kivizsgálását, felülbírálva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábbi elutasító határozatát. Egy magánszemély bejelentése szerint az idén nyáron megszűnő szervezet többmilliárd forintos támogatásokat álcázott adómentes adománynak, miközben valójában áfaköteles reklámszolgáltatásokat vásárolt, amivel jelentős, akár több száz millió forintos adóhiányt is okozhatott az államnak.

A februárban benyújtott feljelentés szerint a 2021-ben alapított, jelentős vagyonnal rendelkező alapítvány támogatásként folyósított milliárdos összegeket hazai és külföldi sportszervezeteknek, valamint rendezvényeknek - írta meg a 444.hu. Adózási szempontból az ilyen jellegű, ellenszolgáltatás nélküli juttatás áfamentesnek minősül. A feljelentő állítása szerint azonban az alapítvány a pénzért cserébe előre meghatározott, többcsatornás kommunikációs megjelenést és logóhasználatot várt el. Ez a gyakorlatban már nem adományozásnak, hanem áfaköteles reklámszolgáltatásnak és szponzorálásnak minősül, ami után általános forgalmi adót kellett volna fizetni. Mivel a tranzakciókról nem állítottak ki számlát, és áfabevallás sem készült, a konstrukció komoly költségvetési hiányt idézhetett elő.

A kifizetések nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy az alapítvány 2024 végéig nagyjából 300 egyedi kérelem alapján mintegy 7,5 milliárd forint, valamint további közel 30 millió euró támogatás odaítéléséről döntött. A források elosztásáról

egy öttagú kuratórium határozott, amelynek tagjai Schmidt Mária, Demeter Szilárd, Világi Oszkár, Miklósa Erika és Bacsa György voltak.

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A tizennégy másik hasonló szervezettel együtt idén augusztus 31-ig megszűnő alapítvány korábban határon túli labdarúgó-akadémiákat finanszírozott, emellett tervei között szerepelt Munkácsy-festmények megvásárlása és egy kortárs múzeum létrehozása is, több tízmilliárd forint értékben.

Az ügyben elsőként a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága járt el. Az adónyomozók április elején még elutasították a feljelentést arra hivatkozva, hogy a bejelentő konkrét adatok és számítások nélkül, csupán általánosságban feltételezte a vagyoni hátrány okozását, így álláspontjuk szerint hiányzott a bűncselekmény gyanúja.

A döntés ellen a feljelentő panasszal élt, hangsúlyozva, hogy a konkrét, számszerűsített adatok felkutatása és a visszaélések felderítése éppen a nyomozó hatóság feladata lenne. Érvelését a Budapesti Gazdasági Ügyészség is megalapozottnak találta. Az ügyészség a június 18-i határozatában a rendelkezésre álló iratok és a panasz alapján hatályon kívül helyezte a NAV elutasító döntését, ezzel utat nyitva az ügy érdemi kivizsgálása előtt.

Címlapkép: Miklósa Erika operaénekes, a Mol-Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédet mond az alapítvány Mester-M díjainak átadásán a budapesti Néprajzi Múzeumban 2024. március 28-án. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd