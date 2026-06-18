Megjött a taxisok tarifajavaslata

A budapesti taxis érdekképviseletek és szakmai szervezetek közös javaslatot dolgoztak ki a taxitarifák emelésére, miután a Fővárosi Közgyűlés május végén nem fogadta el a BKK által előterjesztett díjmódosítást.
Az egyeztetést az Országos Taxis Szövetség kezdeményezte, a találkozón több taxis szervezet, szakszervezet és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselői vettek részt. A résztvevők egyhangúlag támogatták az új tarifaajánlást.
A közös javaslat szerint
- az alapdíj 1300 forintra,
- a kilométerdíj 520 forintra,
- a percdíj pedig 130 forintra emelkedne.
Emellett 800 forintos reptéri díjat vezetnének be a repülőtérre tartó, illetve onnan induló fuvarok esetében, valamint 800 forintos előrendelési díjat számolnának fel az előre lefoglalt utaknál. A két pótdíj ugyanakkor nem lenne összevonható, vagyis egy fuvar során csak az egyik lenne érvényesíthető.
A szervezetek azzal indokolják a tarifaemelés szükségességét, hogy 2023 óta nem változtak a hatósági díjak, miközben a működési költségek jelentősen emelkedtek.
Átalakuló piac
A budapesti taxipiac az elmúlt években jelentősen átalakult. Míg egy évvel ezelőtt még nyolc minősített taxitársaság működött a fővárosban, 2026 közepére már csak öt maradt: a Bolt, az Uber, a Főtaxi, a City Taxi és az Elit Taxi. A 6X6 Taxi, a Taxi4 és a Taxim időközben eltűnt a piacról, miközben a fuvarszervezésben egyre nagyobb szerepet kaptak az alkalmazásalapú szolgáltatások.
A legnagyobb szereplő jelenleg a Bolt, amely tavaly 5,1 milliárd forintos árbevételt ért el. A Főtaxi 3,6 milliárd forintos forgalommal zárt, míg a City Taxi és az Elit Taxi egyaránt mintegy 400 millió forintos bevételt könyvelt el. Az Uber magyarországi működtetője, az F Mobilitás Kft. 449 millió forintos árbevételt ért el első teljes üzleti évében.
A taxitarifák emelése körüli vita június elején került ismét napirendre, amikor a BKK közel 27 százalékos díjemelést javasolt. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140 forintra emelkedett volna, valamint külön repülőtéri felárat is bevezettek volna. A Fővárosi Közgyűlés azonban nem támogatta a módosítást, így egyelőre a jelenlegi tarifák maradnak érvényben.
A közgyűlés ugyanakkor nyitva hagyta a kérdést: amennyiben az üzemanyagár egy meghatározott szint fölé emelkedik, a főpolgármester rendkívüli ülést hívhat össze a taxitarifák újbóli megvitatására. Emellett továbbra is napirenden van egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a jelenlegi fix hatósági ár helyett minimum- és maximumtarifák között mozoghatnának a szolgáltatók díjai, ehhez azonban országos jogszabály-módosításra lenne szükség.
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