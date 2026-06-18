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Megkezdte a kiárusítást az MNB: óriási bukással ad túl a jegybank a Matolcsy-éra luxusingatlanain
Gazdaság

Megkezdte a kiárusítást az MNB: óriási bukással ad túl a jegybank a Matolcsy-éra luxusingatlanain

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Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke megválik három olyan ingatlantól, amelyeket még elődje, Matolcsy György hivatali ideje alatt vásárolt és újított fel a jegybank. A balatonakarattyai, valamint a két budai várbeli épületegyüttest összesen 23 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg, ami jelentős veszteséget jelent, hiszen a korábbi beszerzésükre és az átalakításukra összesen több mint 36,5 milliárd forintot költöttek - számolt be a 444.hu.
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Varga Mihály már korábban egyértelművé tette, hogy leépíti a jegybank alapfeladataihoz szorosan nem kapcsolódó, még az előző vezetés alatt felhalmozott vagyonelemeket. Ez a folyamat várhatóan hosszú ideig tart majd, mivel a Matolcsy-korszakban a jegybanki alapítványokon keresztül rengeteg ingatlan cserélt gazdát. E beruházások kivitelezési munkálatai gyakran a volt elnök fiához, Matolcsy Ádámhoz és az ő baráti köréhez köthető érdekeltségeknél landoltak. A mostani értékesítést az MNB leányvállalata, az MNB-Ingatlan Kft. bonyolítja le.

A mostani hármasból a legnagyobb tételt a balatonakarattyai oktatási és képzési központ jelenti. Az egykori MÁV-üdülőt eredetileg 890 millió forintért vásárolták meg, de a beruházás összköltsége végül megközelítette a 20 milliárd forintot. A kivitelezést a Somlai Bálint cége, a Raw Development végezte. A luxuskörülményeket biztosító, wellnessrészleggel és sportpályákkal is felszerelt, 51 szobás komplexumot most kevesebb mint féláron,

9,43 milliárd forintért kínálják eladásra.

A projektet az MNB felügyelőbizottsága is élesen bírálta, megállapítva, hogy az építkezést semmilyen pénzügyi tervezés nem előzte meg, a kivitelezőt közbeszerzési eljárás nélkül választották ki, a költségeket pedig a jegybank érdemi ellenőrzés nélkül, a generálkivitelező igényeihez igazodva egyenlítette ki. Ráadásul az üzemeltetés is veszteséges volt, hiszen a jegybanki dolgozók kiemelt juttatásként, a költségek teljes átvállalása mellett nyaralhattak itt a családjukkal. Az eladással a jelenlegi vezetés évente mintegy 2,4 milliárd forint fenntartási költséget takaríthat meg.

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Szintén jelentős veszteséggel adhatnak túl a Budai Várban található, Úri utca 21. szám alatti ingatlanon, amelyet eredetileg oktatási központnak szántak. Az épület különlegessége, hogy a jegybank kétszer is megvásárolta. Először 2014-ben vették meg 1,9 milliárd forintért, majd alig három hónappal később átadták az egyik jegybanki alapítványnak. Az alapítvány 4 milliárd forintból felújította az ingatlant, amelyet az MNB 2019-ben már 8,7 milliárd forintért vásárolt vissza.

A kétszeri vétellel és az átalakítással együtt több mint 14 milliárd forintot felemésztő projekt kikiáltási ára most nettó 10,2 milliárd forint.

A harmadik eladásra szánt épület a Szentháromság téren található egykori Burg Hotel, amelyhez a jegybanki alapítvány egy 2020-as kormányhatározat révén, versenyeztetés nélkül jutott hozzá az akkori kormány döntése alapján. Az épületet az építészszakma tiltakozása és V. Naszályi Márta akkori polgármester ellenkezése dacára lebontották, majd a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a munkálatokat. Az Állami Számvevőszék jelentése a 2,5 milliárd forintos beruházás kapcsán túlárazás gyanúját vetette fel, és aggályosnak nevezte, hogy a projektirányító és a kivitelező cég is ugyanahhoz a tulajdonoshoz, Somlai Bálinthoz tartozott. A belső udvarral, hat felszerelt apartmannal és konferenciaközponttal rendelkező ingatlantól most 3,4 milliárd forintos induló áron válna meg az MNB.

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