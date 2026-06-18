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Megszólalt a tisztifőorvos: 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriasztás léphet életbe Magyarországon
Gazdaság

Megszólalt a tisztifőorvos: 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriasztás léphet életbe Magyarországon

MTI
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Szombattól nagy valószínűséggel hőségriasztás lép életbe Magyarországon az egyre erősödő kánikula miatt - mondta el az országos tisztifőorvos, Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón, amelyről az MTI tudósított. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a tartósan magas hőmérséklet komoly egészségügyi kockázatot jelent, különösen a legsebezhetőbb csoportok számára.

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy csütörtökön elmondta, hogy

a HungaroMet pénteki időjárás-előrejelzései alapján dől majd el, hogy másod- vagy harmadfokú riasztást rendelnek-e el.

Ahogy azt a mai előrejelzések alapján mi is megírtuk, a következő napokban az ország nagy részén tartósan 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet, ami a napi középhőmérsékletet is jelentősen megemeli. A hétvégére az ország döntő részére citromsárga szintű figyelmeztetés van jelenleg is érvényben.

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a rendkívüli meleg bizonyítottan növeli a hőkimerülés, a hőguta és a kiszáradás veszélyét.

Emellett a szív- és érrendszeri, valamint a légúti betegséggel küzdők állapota is súlyosbodhat. A hőség a legnagyobb kockázatot az idősekre, az újszülöttekre, a csecsemőkre, valamint a krónikus betegségben szenvedőkre jelenti.

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