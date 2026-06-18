GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Megszólalt az Apple vezére: olyan áremelés jöhet, aminek a vásárlók egyáltalán nem fognak örülni
Gazdaság

Megszólalt az Apple vezére: olyan áremelés jöhet, aminek a vásárlók egyáltalán nem fognak örülni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Apple a mesterséges intelligencia térnyerése miatt megugró memóriachip-árak következtében kénytelen lesz drágítani a termékeit,  mondta el Tim Cook, a vállalat vezérigazgatója egy interjúban - számolt be a n-tv.

Cook a vele készült interjúban úgy fogalmazott, hogy az áremelés sajnos elkerülhetetlen. Ezt azzal indokolta, hogy az iparágat hónapok óta sújtja, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpontok nagyszabású fejlesztései miatt a memóriachip-kapacitások elégtelenek, ami jelentős áremelkedést idézett elő a globális piacon. A vezérigazgató egyelőre nem részletezte, hogy a drágulás pontosan mikor, mekkora mértékben és mely termékcsoportokat érinti majd. Az Apple a következő nagy termékbemutatóját hagyományosan ősszel, az új iPhone-generáció premierjekor tartja meg.

A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint az Apple idén egy hajlítható kijelzős iPhone-nal bővítheti a termékpalettáját.

A technológiai óriás eddig elsősorban a hosszú távú beszállítói szerződéseinek köszönhetően tudta viszonylag stabilan tartani a készülékek fogyasztói árait. Cook kiemelte, hogy bár mindent megtesznek a jelentős költségnövekedés tompításáért, a jelenlegi helyzet hosszú távon már nem fenntartható. A vállalat korábban is utalt rá, hogy a növekvő memóriaárak miatt ellenlépésekre kényszerülhet, ami már előrevetítette a fogyasztói árak növelését.

Az Apple nincs egyedül ezzel a problémával, hiszen több számítástechnikai gyártó és játékkonzol-forgalmazó is árat emelt már, és más nagy elektronikai vállalatok is jelezték, hogy a chipköltségek növekedését képtelenek kompenzálni a fogyasztói árak növelése nélkül. Bár a chipgyártók igyekeznek bővíteni a kapacitásaikat, ez a szektorban rendkívül időigényes folyamat, ráadásul a szereplők jelenleg az adatközpontok kiszolgálását biztosító memóriatípusok gyártását részesítik előnyben.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: várjuk a bejelentéseket a friss döntésekről és Brüsszelből

Az erős forint esete a hazai KKV-szektorral

Egyre veszélyesebbé válik a bányászat: újabb halálos bányabaleset, idén ez már a negyedik Lengyelországban

Kína komoly állami támogatást élvező memóriagyártókkal bír, ám az amerikai cégekre szigorú korlátozások vonatkoznak a velük való együttműködés terén. Arra a kérdésre, hogy lazítani kellene-e ezeken a szabályokon, Cook úgy reagált, hogy véleménye szerint minden lehetőséget mérlegelni kell, és a teljes ellátási láncot szem előtt kell tartaniuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már meg is lehet Trump új célpontja: úgy néz ki, itt még nyerni is tudna
Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Keményen üzent az új magyar rendőrfőkapitány: nincs olyan terület az országban, ahol ne csapna le a törvény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility