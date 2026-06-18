Megszólalt az Apple vezére: olyan áremelés jöhet, aminek a vásárlók egyáltalán nem fognak örülni

Cook a vele készült interjúban úgy fogalmazott, hogy az áremelés sajnos elkerülhetetlen. Ezt azzal indokolta, hogy az iparágat hónapok óta sújtja, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpontok nagyszabású fejlesztései miatt a memóriachip-kapacitások elégtelenek, ami jelentős áremelkedést idézett elő a globális piacon. A vezérigazgató egyelőre nem részletezte, hogy a drágulás pontosan mikor, mekkora mértékben és mely termékcsoportokat érinti majd. Az Apple a következő nagy termékbemutatóját hagyományosan ősszel, az új iPhone-generáció premierjekor tartja meg.

A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint az Apple idén egy hajlítható kijelzős iPhone-nal bővítheti a termékpalettáját.

A technológiai óriás eddig elsősorban a hosszú távú beszállítói szerződéseinek köszönhetően tudta viszonylag stabilan tartani a készülékek fogyasztói árait. Cook kiemelte, hogy bár mindent megtesznek a jelentős költségnövekedés tompításáért, a jelenlegi helyzet hosszú távon már nem fenntartható. A vállalat korábban is utalt rá, hogy a növekvő memóriaárak miatt ellenlépésekre kényszerülhet, ami már előrevetítette a fogyasztói árak növelését.

Az Apple nincs egyedül ezzel a problémával, hiszen több számítástechnikai gyártó és játékkonzol-forgalmazó is árat emelt már, és más nagy elektronikai vállalatok is jelezték, hogy a chipköltségek növekedését képtelenek kompenzálni a fogyasztói árak növelése nélkül. Bár a chipgyártók igyekeznek bővíteni a kapacitásaikat, ez a szektorban rendkívül időigényes folyamat, ráadásul a szereplők jelenleg az adatközpontok kiszolgálását biztosító memóriatípusok gyártását részesítik előnyben.

Kína komoly állami támogatást élvező memóriagyártókkal bír, ám az amerikai cégekre szigorú korlátozások vonatkoznak a velük való együttműködés terén. Arra a kérdésre, hogy lazítani kellene-e ezeken a szabályokon, Cook úgy reagált, hogy véleménye szerint minden lehetőséget mérlegelni kell, és a teljes ellátási láncot szem előtt kell tartaniuk.

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