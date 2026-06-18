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Megszólalt Kapitány István a védett árakról
Gazdaság

Megszólalt Kapitány István a védett árakról

Portfolio
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A Facebookon közzétett videójában Kapitány István közölte: megkezdődik a védett üzemanyagár kivezetése, hiszen a legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet tankolni.

Rég nem látott mértékben erősödött a forint, ráadásul a héten minden egyéb körülmény úgy alakult, hogy megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését

- mondta el a Facebookon Kapitány István. A szükséges jogszabálymódosítást benyújtják az Országgyűlésnek.

A legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet tankolni,

hangsúlyozta, ráadásul a héten további árcsökkenés várható a töltőállomásokon.

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Háttér

Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben.

A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta. Mindez azt jelenti, hogy megvalósult a Portfolio előrejelzése, azaz az iráni-amerikai békemegállapodás hírére csökkenő olajárak és erősödő forint

olyan környezetet teremtett, amiben lehetőség nyílt a védett áras rendszer kivezetésére.

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