Megszólalt Kapitány István a védett árakról

Rég nem látott mértékben erősödött a forint, ráadásul a héten minden egyéb körülmény úgy alakult, hogy megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését

- mondta el a Facebookon Kapitány István. A szükséges jogszabálymódosítást benyújtják az Országgyűlésnek.

A legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet tankolni,

hangsúlyozta, ráadásul a héten további árcsökkenés várható a töltőállomásokon.

A jövőben is megtartjuk a jövedéki adó csökkentését, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket

- húzza alá a miniszter.

Háttér

Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben.

A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta. Mindez azt jelenti, hogy megvalósult a Portfolio előrejelzése, azaz az iráni-amerikai békemegállapodás hírére csökkenő olajárak és erősödő forint

olyan környezetet teremtett, amiben lehetőség nyílt a védett áras rendszer kivezetésére.

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