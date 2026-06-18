Megszületett az ítélet: hat és fél évet, valamint vagyonelkobzást róttak ki a bűnszervezetes önkormányzati képviselőre

A Szegedi Törvényszék első fokon hat és fél év fegyházbüntetésre ítélte Joób Márton korábbi független önkormányzati képviselőt, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt találtak bűnösnek.

A csütörtöki ítélet értelmében a bíróság a szabadságvesztés mellett másfél millió forintos pénzbüntetést is kiszabott a volt politikusra, emellett hét évre eltiltotta a cégvezetéstől, és

65 millió forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el vele szemben.

A korábban élsportolóként, majd vállalkozóként és politikusként ismert férfi mellett további négy vádlottat is elítéltek bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt. Rájuk három és hat év közötti letöltendő szabadságvesztést szabtak ki, és a bűnszervezeti elkövetés miatt egyikük sem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyben érintett többi vádlott rövidebb tartamú, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

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