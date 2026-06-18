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Nem változtatott a kamaton a svájci jegybank
Gazdaság

Nem változtatott a kamaton a svájci jegybank

MTI
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A svájci központi bank (SNB) az elemzői várakozásoknak megfelelően nulla szinten tartotta az alapkamatot csütörtöki döntésével, miközben jelezte, hogy szükség esetén készen áll fokozottan beavatkozni a piacon. A jegybank egy éve júniusban vitte le nulla százalékra az alapkamatot az addigi 0,25 százalékról.
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A svájci jegybank közleménye szerint emelkedett az inflációs nyomás az elmúlt hónapokban, ugyanakkor a középtávú inflációs nyomás gyakorlatilag nem változott az előző, márciusi monetáris politikai értékelés óta.

Svájcban az infláció a februári 0,1 százalékról 0,6 százalékra gyorsult májusban elsősorban az olajtermékek magasabb ára miatt. Az egyéb áruk és szolgáltatások ára csak csekély mértékben nőtt.

Az SNB szerint

a monetáris politikája megfelelő ahhoz, hogy az inflációt az árstabilitáshoz szükséges sávon belül tartsa, és támogassa a gazdasági növekedést.

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A jegybank hangsúlyozta, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és szükség esetén kiigazítja monetáris politikáját az árstabilitás biztosítása érdekében.

A svájci jegybank 2026-ra 0,6 százalékra, 2027-re ugyancsak 0,6 százalékra, 2028-ra pedig 0,7 százalékra várja az átlagos éves inflációt abból kiindulva, hogy az irányadó kamatláb nulla százalék marad.

A SNB értékelése szerint a következő negyedévekben a globális gazdaság mérsékeltebb fejlődése valószínűleg fékezni fogja a növekedést Svájcban, amit azonban támogat a bank monetáris politikája. Középtávon a globális gazdaság várható javulása lendületet ad a növekedésnek és ennek alapján az idei évre 1 százalék körüli, jövőre 1,5 százalék körüli GDP-bővüléssel számol a svájci központi bank.

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