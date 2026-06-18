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Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia
Gazdaság

Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia

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Nagy-Britannia garanciát vállal Ukrajna dúsított uránellátására egy új megállapodás keretében, amelyet Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetett Londonban. A konstrukció célja az ukrán nukleáris üzemanyag-ellátás hosszú távú biztosítása, miközben Kijev egyre inkább nyugati partnerekre támaszkodik az atomenergia-szektorban.

Nagy-Britannia állami garanciát nyújt Ukrajna dúsított uránellátásához egy új finanszírozási megállapodás keretében

– számolt be az energynews.

A konstrukciót a brit exporthitel-ügynökség, a UK Export Finance támogatja, és az ukrán atomenergia-ipar egyik legfontosabb nyugati beszállítójának számító Urenco szállításaira épül. A brit–holland–német tulajdonú Urenco már 2009 óta együttműködik az ukrán állami atomenergetikai vállalattal, az Energoatommal. A felek 2023-ban megállapodtak arról, hogy a dúsított urán szállítása legalább 2035-ig folytatódik, amelyet később akár 2043-ig is meghosszabbíthatnak.

A természetes uránt a kanadai Cameco biztosítja, míg a dúsítást az Urenco végzi. Az így előállított nukleáris alapanyagból a svédországi Westinghouse Electric Sweden gyártja az üzemanyagkazettákat, amelyeket az ukrán atomerőművekben használnak fel.

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Ukrajna összesen 15 atomreaktort üzemeltet, amelyek normál körülmények között az ország villamosenergia-termelésének mintegy felét adják. Ezek közül hat blokk a zaporizzsjai atomerőműben található, amely 2022 márciusa óta orosz katonai ellenőrzés alatt áll.

Kijev közben új nukleáris beruházásokkal is készül.

Az Energoatom és a Westinghouse korábban megállapodott kilenc AP1000 típusú reaktor megépítéséről, amelyek hosszabb távon az ukrán villamosenergia-rendszer egyik meghatározó pillérévé válhatnak.

A mostani brit garanciavállalás jól mutatja, hogy a nukleáris üzemanyag-ellátás biztonsága egyre fontosabb geopolitikai kérdéssé válik. A nyugati országok az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy alternatívát teremtsenek az orosz nukleáris ellátási láncokkal szemben, különösen az Ukrajna elleni háború kitörése óta.

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