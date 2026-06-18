Olyan folyamat indult el az Egyesült Államok lépése után, aminek még nagyon sokáig fizetni fogjuk az árát a boltokban

A Bloomberg egy londoni pékség csokoládés croissant-jának gyártási folyamatán keresztül szemléltette, miként gyűrűztek végig a globális ellátási láncokon az Egyesült Államok és Izrael februári, Irán elleni támadásának, valamint a Hormuzi-szoros ezt követő lezárásának következményei. Bár Washington és Teherán ideiglenes megállapodást kötött a tengerszoros újranyitásáról,

a sokkhatás még mindig hullámzik az élelmiszer-ellátási láncban.

Az egyik legkritikusabb szűk keresztmetszetnek a műtrágya bizonyult. A Bloomberg és a Kpler hajókövető adatai alapján a megállapodás megkötéséig több mint negyven műtrágyaszállító hajó vesztegelt a Perzsa-öbölben. A Hormuzi-szoroson áthaladó műtrágyaforgalom a február végi heti 600 ezer tonnáról június elejére mindössze 60 ezer tonnára zuhant. Az áremelkedés ráadásul a tavaszi vetési időszakra esett, így a legrosszabbkor sújtotta a gazdálkodókat. Egy, a Bloombergnek nyilatkozó francia gazda elmondta, hogy a mezőgazdasági gázolaj literenkénti ára a háború előtti 0,70 euróról 1,20 euróra ugrott, ami éves szinten mintegy 25 ezer eurós többletköltséget jelent számára.

A nyomás a malmokra, az exportőrökre, a fuvarozókra, a pékségekre és a kávézókra is átterjedt. A száraz ömlesztett áruk fuvardíjai 22 százalékkal emelkedtek a konfliktus kirobbanása óta, a logisztikai cégek pedig üzemanyag-pótdíjakat vezettek be a gázolajárak ugrásszerű növekedése miatt.

Nagy-Britanniában az élelmiszer- és italipari vállalkozások 82 százaléka jelezte, hogy az iráni háború hatásai miatt kénytelen lesz árat emelni – derült ki a brit Élelmiszer- és Italgyártók Szövetsége (Food & Drink Federation) májusi jelentéséből. A szervezet vezető közgazdásza, Liliana Danila szerint a Hormuzi-szoros újranyitása ellenére az ellátási láncok normalizálódása legalább fél évet vesz igénybe, míg bizonyos energetikai infrastruktúrák helyreállítása ennél is hosszabb ideig tarthat. A hosszú távú szerződések miatt ráadásul

egyes áremelkedések akár egyéves késéssel gyűrűzhetnek be teljesen a fogyasztói árakba.

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