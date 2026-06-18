GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Óriási energetikai megállapodást kötött az EU és Egyiptom
Gazdaság

Óriási energetikai megállapodást kötött az EU és Egyiptom

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió és Egyiptom összesen 690 millió eurós finanszírozási csomagot indít az egyiptomi villamosenergia-hálózat fejlesztésére. A beruházás célja, hogy 2030-ig összesen 22 GW új megújulóenergia-kapacitást integráljanak a rendszerbe, miközben Kairó egyre komolyabban készül arra, hogy a jövőben villamos energiát exportáljon Európába.
Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A finanszírozási csomag

600 millió eurós Európai bERUHÁZÁSI BANKI hitelt és legfeljebb 90 millió eurónyi uniós támogatást tartalmaz

- derül ki az Enerdata beszámolójából.

A projektet az állami tulajdonú Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) valósítja meg. A beruházás célja, hogy 2030-ig összesen 22 GW megújulóenergia-kapacitást kapcsoljanak be az egyiptomi hálózatba. A program részeként új alállomások és nagyfeszültségű távvezetékek épülnek, amelyek a Vörös-tenger és a Szuezi-öböl térségében létesülő nap- és szélerőműveket kapcsolják majd az országos hálózatra.

Még több Gazdaság

Döntött a Bank of England a kamatokról, fordulat állhatott be a monetáris politika irányában

Megszületett az ítélet: hat és fél évet, valamint vagyonelkobzást róttak ki a bűnszervezetes önkormányzati képviselőre

Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Az uniós finanszírozás a teljes beruházási program költségeinek mintegy 44%-át fedezi, a fennmaradó részt az EETC saját forrásból biztosítja. Az EIB által támogatott szakasz megvalósítása 2027 és 2030 között zajlik majd. A projekt egyben az egyik első konkrét beruházás az uniós T-MED program keretében, amely az Európai Unió és déli mediterrán partnerei közötti energetikai együttműködést hivatott erősíteni.

Egyiptom egyre nyíltabban törekszik arra, hogy

hosszabb távon villamosenergia-exportőrré váljon Európa felé.

Ennek egyik legfontosabb eleme a GREGY villamosenergia-összeköttetés, amely egy tenger alatti magasfeszültségű-kábel segítségével akár 3 GW megújuló alapú villamos energiát szállíthatna Európába. A projekt a tervezett EuroAfrica összeköttetés mellett a második jelentős egyiptomi-görög villamosenergia-kapcsolat lenne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Keményen üzent az új magyar rendőrfőkapitány: nincs olyan terület az országban, ahol ne csapna le a törvény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility