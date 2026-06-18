Óriási energetikai megállapodást kötött az EU és Egyiptom

Az Európai Unió és Egyiptom összesen 690 millió eurós finanszírozási csomagot indít az egyiptomi villamosenergia-hálózat fejlesztésére. A beruházás célja, hogy 2030-ig összesen 22 GW új megújulóenergia-kapacitást integráljanak a rendszerbe, miközben Kairó egyre komolyabban készül arra, hogy a jövőben villamos energiát exportáljon Európába.

A finanszírozási csomag

600 millió eurós Európai bERUHÁZÁSI BANKI hitelt és legfeljebb 90 millió eurónyi uniós támogatást tartalmaz

- derül ki az Enerdata beszámolójából.

A projektet az állami tulajdonú Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) valósítja meg. A beruházás célja, hogy 2030-ig összesen 22 GW megújulóenergia-kapacitást kapcsoljanak be az egyiptomi hálózatba. A program részeként új alállomások és nagyfeszültségű távvezetékek épülnek, amelyek a Vörös-tenger és a Szuezi-öböl térségében létesülő nap- és szélerőműveket kapcsolják majd az országos hálózatra.

Az uniós finanszírozás a teljes beruházási program költségeinek mintegy 44%-át fedezi, a fennmaradó részt az EETC saját forrásból biztosítja. Az EIB által támogatott szakasz megvalósítása 2027 és 2030 között zajlik majd. A projekt egyben az egyik első konkrét beruházás az uniós T-MED program keretében, amely az Európai Unió és déli mediterrán partnerei közötti energetikai együttműködést hivatott erősíteni.

Egyiptom egyre nyíltabban törekszik arra, hogy

hosszabb távon villamosenergia-exportőrré váljon Európa felé.

Ennek egyik legfontosabb eleme a GREGY villamosenergia-összeköttetés, amely egy tenger alatti magasfeszültségű-kábel segítségével akár 3 GW megújuló alapú villamos energiát szállíthatna Európába. A projekt a tervezett EuroAfrica összeköttetés mellett a második jelentős egyiptomi-görög villamosenergia-kapcsolat lenne.

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