GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Rekordközeli meleg és súlyos szárazság: ritkán látott szélsőséges időjárás sújtotta Magyarországot
Gazdaság

Rekordközeli meleg és súlyos szárazság: ritkán látott szélsőséges időjárás sújtotta Magyarországot

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt száz évben csak ritkán tapasztalt szélsőségeket hozott az idei tavasz Magyarországon, a HungaroMet ugyanis az 1901 óta vezetett mérések történetének kilencedik legmelegebb és harmadik legszárazabb időszakát regisztrálta. A jelentős csapadékhiány és a szokatlanul magas középhőmérséklet súlyos aszályt okozott az országban, miközben a hirtelen betörő tavaszi fagyok komoly károkat hagytak maguk után a mezőgazdaságban.

Az évszak középhőmérséklete 12,1 Celsius-fok volt, ami 1 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. A tavaszi hónapok közül a március emelkedett ki a leginkább, hiszen a maga 2,5 Celsius-fokos hőmérsékleti eltérésével a nyolcadik legmelegebb március lett a huszadik század kezdete óta. Bár az április kissé elmaradt az átlagtól, májusban ismét a megszokottnál melegebb időszak köszöntött be.

A tartósan enyhe időt három jelentős lehűlés szakította meg áprilisban és májusban. A hajnali órákban többfelé mínusz 5 Celsius-fok alá süllyedő hőmérséklet hatalmas károkat okozott a szőlő- és gyümölcsültetvényekben. A tavasz legalacsonyabb hőmérsékletét, mínusz 7,4 fokot április 11-én mérték Nyírtasson, míg a legmelegebb nap május 27-e volt, amikor Budapest-Újpest állomáson 34,4 Celsius-fokot regisztráltak.

A hőmérsékleti kilengések mellett a csapadékhiány okozta a legnagyobb problémát.

Országos átlagban mindössze 79,2 milliméter eső hullott, ami az 1991 és 2020 közötti átlag alig 57 százaléka.

Még több Gazdaság

Ingyen mobilnetet ad az egyik mobilszolgáltató – Még a nullás egyenleggel rendelkezők is használhatják

Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések

Olyan folyamat indult el az Egyesült Államok lépése után, aminek még nagyon sokáig fizetni fogjuk az árát a boltokban

Mindhárom hónap csapadékszegény volt, de az április bizonyult a legszárazabbnak, ekkor a megszokott mennyiség 90 százaléka hiányzott. A szélsőséges területi eloszlást jól mutatja, hogy míg Bakonybélen az évszak során csaknem 184 milliméter eső esett, addig a debreceni Kismacs állomáson alig 27,5 millimétert mértek. A legcsapadékosabb nap május 16-a volt, amikor Baján 24 óra alatt több mint 78 milliméternyi eső zúdult le.

A tartós csapadékhiány miatt a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami jelentősen megnehezítette a tavaszi vetést és a növények fejlődését. Április végére a talaj állapota az Alföldön és a Mezőföldön már a nyári aszályokat idézte, a felső 30 centiméteres réteg teljesen kiszáradt és porszerűvé vált. Május elejére az ország szinte teljes területén nagyfokú vagy súlyos aszály sújtotta a sekélyen gyökerező kapásnövényeket.

A hazai időjárási tendenciák szorosan illeszkedtek a nemzetközi folyamatokhoz. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálatának adatai alapján globálisan és európai viszonylatban is az idei volt a harmadik legmelegebb tavasz. A kontinens jelentős részén, különösen Észak- és Nyugat-Európában az átlag feletti hőmérsékletek domináltak, míg a megszokottnál hűvösebb idő csupán a Balkán keleti részén és Törökországban volt jellemző.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a figyelmeztetéseket: perzselő forróság csap le Magyarországra az előrejelzések szerint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már meg is lehet Trump új célpontja: úgy néz ki, itt még nyerni is tudna
Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Keményen üzent az új magyar rendőrfőkapitány: nincs olyan terület az országban, ahol ne csapna le a törvény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility