Rekordközeli meleg és súlyos szárazság: ritkán látott szélsőséges időjárás sújtotta Magyarországot

Az elmúlt száz évben csak ritkán tapasztalt szélsőségeket hozott az idei tavasz Magyarországon, a HungaroMet ugyanis az 1901 óta vezetett mérések történetének kilencedik legmelegebb és harmadik legszárazabb időszakát regisztrálta. A jelentős csapadékhiány és a szokatlanul magas középhőmérséklet súlyos aszályt okozott az országban, miközben a hirtelen betörő tavaszi fagyok komoly károkat hagytak maguk után a mezőgazdaságban.

Az évszak középhőmérséklete 12,1 Celsius-fok volt, ami 1 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. A tavaszi hónapok közül a március emelkedett ki a leginkább, hiszen a maga 2,5 Celsius-fokos hőmérsékleti eltérésével a nyolcadik legmelegebb március lett a huszadik század kezdete óta. Bár az április kissé elmaradt az átlagtól, májusban ismét a megszokottnál melegebb időszak köszöntött be.

A tartósan enyhe időt három jelentős lehűlés szakította meg áprilisban és májusban. A hajnali órákban többfelé mínusz 5 Celsius-fok alá süllyedő hőmérséklet hatalmas károkat okozott a szőlő- és gyümölcsültetvényekben. A tavasz legalacsonyabb hőmérsékletét, mínusz 7,4 fokot április 11-én mérték Nyírtasson, míg a legmelegebb nap május 27-e volt, amikor Budapest-Újpest állomáson 34,4 Celsius-fokot regisztráltak.

A hőmérsékleti kilengések mellett a csapadékhiány okozta a legnagyobb problémát.

Országos átlagban mindössze 79,2 milliméter eső hullott, ami az 1991 és 2020 közötti átlag alig 57 százaléka.

Mindhárom hónap csapadékszegény volt, de az április bizonyult a legszárazabbnak, ekkor a megszokott mennyiség 90 százaléka hiányzott. A szélsőséges területi eloszlást jól mutatja, hogy míg Bakonybélen az évszak során csaknem 184 milliméter eső esett, addig a debreceni Kismacs állomáson alig 27,5 millimétert mértek. A legcsapadékosabb nap május 16-a volt, amikor Baján 24 óra alatt több mint 78 milliméternyi eső zúdult le.

A tartós csapadékhiány miatt a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami jelentősen megnehezítette a tavaszi vetést és a növények fejlődését. Április végére a talaj állapota az Alföldön és a Mezőföldön már a nyári aszályokat idézte, a felső 30 centiméteres réteg teljesen kiszáradt és porszerűvé vált. Május elejére az ország szinte teljes területén nagyfokú vagy súlyos aszály sújtotta a sekélyen gyökerező kapásnövényeket.

A hazai időjárási tendenciák szorosan illeszkedtek a nemzetközi folyamatokhoz. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálatának adatai alapján globálisan és európai viszonylatban is az idei volt a harmadik legmelegebb tavasz. A kontinens jelentős részén, különösen Észak- és Nyugat-Európában az átlag feletti hőmérsékletek domináltak, míg a megszokottnál hűvösebb idő csupán a Balkán keleti részén és Törökországban volt jellemző.

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