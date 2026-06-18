Rekordközeli meleg és súlyos szárazság: ritkán látott szélsőséges időjárás sújtotta Magyarországot

Az évszak középhőmérséklete 12,1 Celsius-fok volt, ami 1 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. A tavaszi hónapok közül a március emelkedett ki a leginkább, hiszen a maga 2,5 Celsius-fokos hőmérsékleti eltérésével a nyolcadik legmelegebb március lett a huszadik század kezdete óta. Bár az április kissé elmaradt az átlagtól, májusban ismét a megszokottnál melegebb időszak köszöntött be.
A tartósan enyhe időt három jelentős lehűlés szakította meg áprilisban és májusban. A hajnali órákban többfelé mínusz 5 Celsius-fok alá süllyedő hőmérséklet hatalmas károkat okozott a szőlő- és gyümölcsültetvényekben. A tavasz legalacsonyabb hőmérsékletét, mínusz 7,4 fokot április 11-én mérték Nyírtasson, míg a legmelegebb nap május 27-e volt, amikor Budapest-Újpest állomáson 34,4 Celsius-fokot regisztráltak.
A hőmérsékleti kilengések mellett a csapadékhiány okozta a legnagyobb problémát.
Országos átlagban mindössze 79,2 milliméter eső hullott, ami az 1991 és 2020 közötti átlag alig 57 százaléka.
Mindhárom hónap csapadékszegény volt, de az április bizonyult a legszárazabbnak, ekkor a megszokott mennyiség 90 százaléka hiányzott. A szélsőséges területi eloszlást jól mutatja, hogy míg Bakonybélen az évszak során csaknem 184 milliméter eső esett, addig a debreceni Kismacs állomáson alig 27,5 millimétert mértek. A legcsapadékosabb nap május 16-a volt, amikor Baján 24 óra alatt több mint 78 milliméternyi eső zúdult le.
A tartós csapadékhiány miatt a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami jelentősen megnehezítette a tavaszi vetést és a növények fejlődését. Április végére a talaj állapota az Alföldön és a Mezőföldön már a nyári aszályokat idézte, a felső 30 centiméteres réteg teljesen kiszáradt és porszerűvé vált. Május elejére az ország szinte teljes területén nagyfokú vagy súlyos aszály sújtotta a sekélyen gyökerező kapásnövényeket.
A hazai időjárási tendenciák szorosan illeszkedtek a nemzetközi folyamatokhoz. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálatának adatai alapján globálisan és európai viszonylatban is az idei volt a harmadik legmelegebb tavasz. A kontinens jelentős részén, különösen Észak- és Nyugat-Európában az átlag feletti hőmérsékletek domináltak, míg a megszokottnál hűvösebb idő csupán a Balkán keleti részén és Törökországban volt jellemző.
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