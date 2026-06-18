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Súlyos, kamionokat érintő baleset történt az M1-es autópályán, mentőhelikopter szállt le a helyszínen
Gazdaság

Súlyos, kamionokat érintő baleset történt az M1-es autópályán, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

MTI
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Három nyerges vontató karambolozott csütörtök kora délután az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében. A súlyos baleset miatt az érintett sztrádaszakaszt lezárták, a helyszínre pedig mentőhelikopter is érkezett.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés a 76-os és a 77-es kilométerszelvény között történt.

A műszaki mentést a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók végezték, akiknek egy embert feszítővágó segítségével kellett kiszabadítaniuk az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

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