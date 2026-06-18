Teljesen átalakul a budapesti városkép: döntött a főváros, leszedik az összes óriásplakátot

Gyökeresen átalakulhat Budapest utcaképe, miután a városvezetés az év végéig eltávolíttatná az összes óriásplakátot és reklámhálót, miközben a hirdetőoszlopok számát is a töredékére csökkentené. Ezzel párhuzamosan a főváros egyeztetéseket folytat a kormánnyal a nehéz pénzügyi helyzet kezeléséről és a szolidaritási hozzájárulás rendezéséről, de napirenden van a budapesti taxistarifák mintegy 18 százalékos emelése, valamint a parkolási rendszer júliustól életbe lépő, készpénzmentes átalakítása is.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kifejtette, hogy az Országgyűlés előtt lévő, hamarosan szavazásra kerülő törvényjavaslat tág jogköröket biztosít majd az önkormányzatoknak a köztéri reklámok szabályozásában. A tervek szerint december 31-én hatályba lépő új szabályozáshoz igazodva

a főváros már az év végéig drasztikusan visszaszorítaná a hirdetési felületeket.

A leglátványosabb változás a több mint nyolcezer, 12 négyzetméternél nagyobb óriásplakát teljes eltüntetése lesz. Szintén betiltják a feszített reklámhálókat. Jelenleg 267 ilyen felület található a fővárosban, amelyek közül mindössze egyet jelentettek be tényleges építési hálóként. A meglévő 955 hirdetőoszlop számát az ötödére csökkentenék, így ezek – a tetőreklámokhoz hasonlóan – csak azokon a helyszíneken maradhatnának meg, ahol ezt várostörténeti hagyományok indokolják. A kisebb, megvilágított citylight típusú plakátokból nagyjából ötezer található Budapesten, ám az új törvény értelmében ezek a jövőben már csak az utasvárók részeként működhetnek tovább.

A főváros pénzügyi helyzete továbbra is feszült, az önkormányzat folyószámla-egyenlege jelenleg 49,5 milliárd forintos deficitet mutat. Kiss Ambrus jelezte, hogy bár haladékot kaptak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez önmagában még nem oldja meg a nehézségeket. Céljuk, hogy egyeztessenek a kormánnyal az állami és a fővárosi követelések kölcsönös rendezéséről, valamint peren kívüli egyezséget kössenek a 2024-es és 2025-ös szolidaritási adó ügyében. A költségvetést tavaly decemberben a Fővárosi Közgyűlés a Tisza Párt frakciójának javaslatára úgy fogadta el, hogy azt idén június 30-ig felül kell vizsgálni.

A közlekedést érintő változás, hogy a taxiszervezetek egy közös javaslatban mintegy 18 százalékos díjemelést kezdeményeztek. Ez a repülőtéri fuvardíjaknál, valamint az előrendelések kényelmi díjánál egyaránt 800 forintos emelést jelentene. A főigazgató indokoltnak tartja a kezdeményezést, a taxirendelet esetleges módosításáról a frakciókkal folytatott egyeztetések után döntenek majd.

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