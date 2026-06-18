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Tisza-kormány: várjuk a bejelentéseket a friss döntésekről és Brüsszelből
Gazdaság

Tisza-kormány: várjuk a bejelentéseket a friss döntésekről és Brüsszelből

Portfolio
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Csütörtök délelőtt újra sajtótájékoztatót tartanak a kormányszóvivők a friss kormánydöntésekről. Azt már tegnap este elárulta Magyar Péter kormányfő, hogy kezdeményezik az üzemanyagok védett árának kivezetését, vélhetően ez is szóba kerül majd a tájékoztatón.

Délelőtt 11 órakor ismerjük meg a kormány friss döntéseit a kormányszóvivői tájékoztatón. Az eseményen több aktualitás is szóba kerülhet, hiszen már szerda este bejelentette Magyar Péter, hogy kivezetik az üzemanyagok védett árát. Ennek hátteréről is beszámolhatnak a kormányszóvivők.

A fentiek mellett lényeges kérdés lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, mellyel kapcsolatban a jövő hétre ígérik a jogszabály-tervezetet.

Közben Brüsszelben folytatódhat a felkészülés az uniós vezetők csúcstalálkozójára, onnan is érkezhetnek lényeges hírek a kormány szempontjából.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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