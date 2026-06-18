GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
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Tízezer résztvevőt megmozgatva idén tavasszal is lüktettek a Portfolio rendezvényei
Gazdaság

Tízezer résztvevőt megmozgatva idén tavasszal is lüktettek a Portfolio rendezvényei

Portfolio
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A Portfolio Rendezvények 2026 első felében is szállították a már megszokott prémium minőséget és az ehhez kapcsolódó felfokozott érdeklődést. Tíz város 22 helyszínén 40 rendezvényen mintegy ezer előadóval és ötezer cég képviseletében nem kevesebb, mint közel tízezren vettek részt idei tavaszi eseményeinken. Az irány továbbra is egyértelmű: még izgalmasabb formátumok, még nagyobb élményközpontúság és folyamatos megújulás jellemzi eseményeinket, ami a jövőben is megkerülhetetlenné teszi a Portfoliót a rendezvénypiacon.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Az első félévben 2026-ban a gazdaság, a pénzügyek, az ingatlanpiac, az agrárium, az energia, az IT, a kkv-szektor és a befektetések legfontosabb kérdései kerültek napirendre: a konferenciák célja idén is az volt, hogy a döntéshozók, szakértők és piaci szereplők első kézből kapjanak információt, inspirációt és kapcsolatépítési lehetőséget.

A legtöbb érdeklődőt a Portfolio Investment Day, az AI in Business és az Építőipar konferenciák generálták, egyenként öt-hatszázfős létszámmal, míg a legkülönlegesebb esemény címet kétségtelenül a Portfolio Property X ingatlanipari csúcs érdemelte ki, ahol a résztvevők bringán érkezhettek meg 150 km megtételét követően a balatonfüredi helyszínre, hogy ott akár az idén először megrendezett Padel X Network Cupon is megmérettessék magukat.

A jól bevált, népszerű programokon túl olyan események debütáltak nagy sikerrel, mint az AI in Energy vagy a Women's Money & Mindset Day 2026, amelyeknek nyilvánvalóan lesz folytatása. Emellett pedig országos KKV roadshow és a Széchenyi Kártya előnyeit népszerűsítő országjárás is sok száz nézőt vonzott.

Egyik nagyobbat ment, mint a másik

Property Warm Up 2026 – 2026. február 19.

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Így változnak az OEP finanszírozási döntései – Megszólalt az újjászülető szervezet leendő vezetője

A hazai ingatlanpiac évindító szakmai és networking eseménye tágabb perspektívából vizsgálta az ingatlanszektor kilátásait: a makrogazdasági, finanszírozási, szabályozási, energiapiaci és társadalmi trendek mellett a jövő üzleti lehetőségei is napirendre kerültek.

Fő témák:

  • választások és ingatlanpiaci hatások,
  • finanszírozás, fejlesztés, befektetés,
  • várostervezés és városfejlesztés,
  • piaci kockázatok és üzleti lehetőségek,
  • Top50 ingatlanpiaci szereplői networking.

Portfolio Investment Day 2026 – 2026. február 24. - Telt ház

A lakossági befektetőknek szóló évindító konferencia azt járta körbe, hogyan érdemes 2026-ban portfóliót építeni a változó globális környezetben, az AI-boom, a geopolitikai kockázatok, a kamatpályák és a hazai választások árnyékában.

Fő témák:

  • magyar választások befektetési hatásai,
  • AI-részvények és techpiaci kilátások,
  • infláció, Fed, feltörekvő piacok,
  • állampapír-stratégia,
  • arany, ezüst, részvények, kötvények, kriptoeszközök.

Planet Expo és Konferencia – 2026. február 25–26.

A Planet Expo és Konferencia két napja a fenntarthatóságot, a klímaváltozás gazdasági következményeit, az agrárium alkalmazkodási kényszerét és a tiszta energia jövőjét állította középpontba. Az első nap az agrárium és az élelmiszeripar klímakihívásaira, a második az energiaátmenet, a megújulók, az energiatárolás és az energiaközösségek kérdéseire fókuszált.

Fő témák:

  • klímaváltozás és agrárfinanszírozás,
  • regeneratív gazdálkodás és öntözés,
  • fenntartható élelmiszeripari értéklánc,
  • zöld átállás és versenyképesség,
  • energiatárolás, nap-, szél- és geotermikus energia,
  • energiaközösségek és tisztaenergia-finanszírozás.
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Planet Expo 2026

Digital Compliance 2026 – 2026. március 3.

A Portfolio és a Wolters Kluwer közös konferenciája a vállalati megfelelés digitális és AI-korszakát vizsgálta. A fókuszban az állt, hogyan válhat a compliance a szervezeti működés fékező tényezője helyett üzleti katalizátorrá.

Fő témák:

  • AI és compliance,
  • adatvagyon és adatgovernance,
  • szabályozási változások kezelése,
  • technológiai, jogi és üzleti kompetenciák,
  • megfelelés mint versenyelőny.
Digital Compliance

Retail Day 2026 – 2026. március 4.

A kiskereskedelem vezető szereplői a fogyasztói szokások átalakulásáról, az omnichannel modellekről, a Retail Tech megoldásokról, az AI gyakorlati alkalmazásáról és az ellátási láncok hatékonyságáról egyeztettek.

Fő témák:

  • vásárlói élmény és omnichannel stratégia,
  • Retail Tech és AI,
  • platformgazdaság és digitális értékesítés,
  • supply chain és fenntarthatóság,
  • munkaerőpiac, leadership, marketing.

Green Transition & ESG 2026 – 2026. március 5.

A zöld átállás gyakorlati oldalát bemutató konferencia a fenntarthatósági megoldásokra, az ESG-szabályozásra, a finanszírozási lehetőségekre és a vállalati dekarbonizációs gyakorlatokra koncentrált.

Fő témák:

  • ESG-törvény és beszállítói láncok,
  • fenntartható finanszírozás,
  • ESG-adatgyűjtés és jelentéskészítés,
  • AI az ESG-monitoringban,
  • Scope 3, dekarbonizáció, nettó zéró célok.
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Agrárium 2026 – 2026. március 10.

A kecskeméti évindító agrárkonferencia a szabályozási, támogatási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásokat foglalta össze a hazai agrárszereplők számára.

Fő témák:

  • KAP-változások és támogatások,
  • agrárfinanszírozás,
  • szántóföldi jövedelmezőség,
  • talajművelés és öntözés,
  • állattenyésztés, takarmánypiac, élelmiszeripar.

Biztosítás 2026 – 2026. március 17.

A biztosítási szakma egyik legfontosabb éves eseménye a szabályozási fordulatokat, az Etikus 2.0 keretrendszert, a lakásbiztosítási kampányt, valamint az AI- és technológiai innovációk hatásait vizsgálta.

Fő témák:

  • Etikus 2.0,
  • életbiztosítási és lakásbiztosítási piac,
  • gépjárműbiztosítási trendek,
  • AI-alapú kárrendezés,
  • közvetítői csatornák és ügyfélközpontú értékesítés.

Parlamenti választás és piaci reakciók – 2026. március 17.

A zártkörű befektetői klub a 2026-os parlamenti választás lehetséges gazdaságpolitikai és piaci következményeit járta körül, külön figyelemmel a forintárfolyamra, az állampapírokra és a magyar részvénypiacra.

Fő témák:

  • választási forgatókönyvek,
  • gazdaságpolitikai mozgástér,
  • költségvetési lehetőségek,
  • forint, kötvényhozamok, részvények,
  • befektetői reakciók.

AI in Business 2026 – 2026. március 18.

Az AI in Business már nem a hype-ról, hanem az első éles vállalati tapasztalatokról szólt: a genAI-megoldások bevezetéséről, skálázásáról, megtérüléséről és szervezeti hatásairól.

Fő témák:

  • vállalati AI-stratégiák,
  • PoC-ból skálázás,
  • use case-ek és deep dive szekciók,
  • AI-szabályozás,
  • agentic AI és megtérülés.

Építőipar 2026 – 2026. március 19.

A hazai építőipar kiemelt üzleti találkozója a szektor pénzügyi, szabályozási, hatékonysági és piaci kérdéseit tárgyalta, több mint 500 vezető építőipari szereplő részvételével.

Fő témák:

  • állami beruházások és szabályozás,
  • építőanyagárak és alapanyagkitettség,
  • munkaerőhiány,
  • digitalizáció,
  • megfizethető lakásépítés,
  • ingatlanpiaci kereslet.

Network on Wheels – Portfolio Sunday Business Ride – 2026. március 22.

A Portfolio üzleti-networking kerékpáros közössége tavaszindító, félnapos tekeréssel folytatta az X-Cycling élményt: a program a sportot, a közösségépítést és a szakmai kapcsolatépítést kötötte össze.

Fő elemek:

  • 30 és 80 kilométeres útvonal,
  • közös networking kávézás,
  • GIANT tesztbiciklik,
  • sport, fenntarthatóság, egészségtudatosság.
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Járműipar 2026 – 2026. március 26–27.

A kétnapos debreceni járműipari konferencia a magyar autóipar versenyképességéről, az elektrifikációról, a kínai szereplők térnyeréséről, az AI és robotika gyártási hatásairól, valamint a beszállítói láncok jövőjéről szólt.

Fő témák:

  • globális járműipari kihívások,
  • elektromobilitás,
  • AI, robotika, automatizáció,
  • energiaköltségek és energiahatékonyság,
  • ESG, HR, beszállítói láncok,
  • gyárlátogatások.

Women's Money & Mindset Day 2026 – 2026. április 23.

A női pénzügyi gondolkodásra fókuszáló inspiráló szakmai nap a pénzügyi döntések, élethelyzetek, kockázatvállalás, biztonság és értékalapú befektetési szemlélet témáit kapcsolta össze.

Fő témák:

  • pénzügyi döntések pszichológiája,
  • pénz és párkapcsolatok,
  • kockázat és biztonság,
  • női vezetői döntések,
  • generációs élethelyzetek,
  • értékalapú befektetések.

Hitelezés 2026 – 2026. május 5.

A banki és hitelpiaci döntéshozók éves találkozója a lakossági hitelezés felfutását, az Otthon Start Program hatásait, a vállalati hitelezés kilátásait és a banki digitalizációt vizsgálta.

Fő témák:

  • lakossági hitelezés: növekedés vagy túlhevülés,
  • vállalati hitelezés és beruházási kedv,
  • Otthon Start jövője,
  • AI és kockázatkezelés,
  • bankvezéri stratégiák.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 – 2026. május 6.

A vállalati energiafogyasztás, beszerzés és stratégia kérdéseit körbejáró konferencia azt mutatta be, hogyan válhat az energiamenedzsment költségcsökkentő eszközből versenyképességi tényezővé.

Fő témák:

  • áram- és gázbeszerzés,
  • saját célú termelés,
  • energiatárolás,
  • adatvezérelt működés,
  • EKR,
  • energiahatékonyság és finanszírozás.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel – 2026. május 7.

A befektetői klub azt mutatta be, hogyan válhat a magántőke világa tőzsdei részvényeken keresztül elérhető befektetési lehetőséggé, külön fókuszban az O3 Partners sztorijával.

Fő témák:

  • magyar piacok választás után,
  • forint- és részvénypiaci kilátások,
  • private equity a BÉT-en,
  • listed GP modell,
  • midcap növekedési sztori.
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Széchenyi Kártya Roadshow 2026 – 2026. március-június

A KAVOSZ és a Portfolio közös országos roadshow-ja számos állomásra látogatott el Debrecentől Zalaegerszegig, Miskolctól Kecskemétig, amely a kkv-k finanszírozási, fejlesztési és növekedési lehetőségeit mutatta be gyakorlati megközelítésben.

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Portfolio Investment Day 2026 – 2026. május 12.

A májusi Portfolio Investment Day az átrendeződő világban kereste a befektetési lehetőségeket: geopolitikai kockázatok, AI-sztorik, nyersanyagok, magyar részvények, állampapírok és kriptoeszközök kerültek napirendre.

Fő témák:

  • nyersanyagok és geopolitika,
  • techrészvények és AI,
  • európai és magyar részvények,
  • állampapírok,
  • arany, ezüst, kripto,
  • forintkilátások

Merre tovább, hazai kkv-k? – 2026. május

A vidéki gazdasági rendezvénysorozat pécsi és székesfehérvári állomása a hazai kkv-k versenyképességi eszköztárát, finanszírozási lehetőségeit, energiahatékonysági mozgásterét és AI-alapú fejlődési lehetőségeit vizsgálta.

Fő témák:

  • makrogazdasági kilátások,
  • kkv-források és hitelprogramok,
  • AI és munkaerőhiány,
  • energiaárak és energiahatékonyság,
  • profitabilitás és vállalati döntések.
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Merre tovább, KKV-k? A pécsi állomás is nagy sikerrel zajlott

AgroFood 2026 – 2026. május 19.

Az élelmiszeripari fókuszú konferencia a hazai élelmiszergazdaság beruházási, támogatási, szabályozási, piaci és finanszírozási kérdéseit dolgozta fel, a teljes értékláncot megszólítva.

Fő témák:

  • élelmiszeripari beruházások,
  • támogatások és finanszírozás,
  • fogyasztói trendek,
  • beszállítói kapcsolatok,
  • csomagolás és fenntarthatóság,
  • export, energiahatékonyság, AI és robotizáció.

AgroFuture 2026 – 2026. május 20.

Az AgroFuture a fenntartható és innovatív mezőgazdaság jövőjét mutatta be: szabályozási követelmények, zöld támogatások, klímaalkalmazkodás, precíziós gazdálkodás és agrárinnovációk kerültek fókuszba.

Fő témák:

  • fenntartható agrárszabályozás,
  • öko- és agroökológiai támogatások,
  • klímaváltozás és kárcsökkentés,
  • regeneratív talajgazdálkodás,
  • AI, precíziós gazdálkodás, drónok, robotika.

The Science of Football – 2026. május 26.

A Corvinus Egyetemmel közös konferencia a futballt üzleti, technológiai és társadalmi erőként vizsgálta: a fókuszban az adatok, az innováció, a stratégiai gondolkodás és a modern sportipar működése állt.

Fő témák:

  • adatvezérelt futball,
  • sportipari üzleti modellek,
  • teljesítményelemzés,
  • AI és innováció,
  • szurkolói élmény,
  • üzleti tudástranszfer a futballból.

AI in Energy 2026 – 2026. május 27.

Az energetika és a mesterséges intelligencia metszéspontját vizsgáló konferencia azt mutatta be, hogyan válik az adat és az AI konkrét üzleti erőforrássá az energiaintenzív vállalati működésben.

Fő témák:

  • AI-alapú fogyasztás- és termelés-előrejelzés,
  • valós idejű monitoring,
  • prediktív karbantartás,
  • algoritmikus energiabeszerzés,
  • energiatárolás és hálózati integráció,
  • adatbiztonság és governance.

Financial IT 2026 – 2026. május 28.

A pénzügyi IT és fintech konferencia a banki AI-stratégiákat, az AI-agenteket, a digitális fizetési trendeket, a kiberfenyegetéseket és a fintech–bank verseny új szakaszát tárgyalta.

Fő témák:

  • AI a bankokban,
  • AI-agentek és automatizált döntések,
  • fintech szabályozás,
  • deepfake és social engineering,
  • qvik, kártya, készpénz, ATM,
  • digitális UX és banki use case-ek.
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Property X 2026 – 2026. június 2–4.

A balatonfüredi Property X az ingatlanpiac, a finanszírozás és az építőipar vezető szereplőit hozta össze háromnapos szakmai és élménykonferencia formájában, ahol a networking és a háttérbeszélgetések kiemelt szerepet kaptak. A rendezvény

Fő témák:

  • gazdaságpolitikai irányok,
  • irodapiaci trendek,
  • átpozícionálás és újratervezés,
  • üzemeltetési megoldások,
  • finanszírozási és építőipari hatások,
  • élményalapú üzleti networking.

Portfolio X-Cycling Day – 2026. június 2.

Az X-Cycling Day a Property X-hez kapcsolódó sportos, közösségi és jótékonysági programként a fenntarthatóságot, az egészségtudatosságot, a networkinget és az adománygyűjtést kötötte össze.

Fő elemek:

  • három táv, két tempó, két terep,
  • országúti és gravel útvonal,
  • adománygyűjtés,
  • Padel X Cup kapcsolódás,
  • garden party és extra élmények.

Debrecen Economic Forum 2026 – 2026. június 9.

A Debrecen Economic Forum a keleti országrész gazdasági, innovációs és üzleti központjának aktuális kérdéseit, valamint a magyar gazdaság második félévi kilátásait vizsgálta.

Fő témák:

  • magyar gazdasági növekedés,
  • globális kockázatok és kereskedelmi feszültségek,
  • Debrecen fejlesztési íve,
  • vállalati finanszírozás,
  • munkaerőpiac,
  • AI a vállalati működésben.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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