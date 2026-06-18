Tízezer résztvevőt megmozgatva idén tavasszal is lüktettek a Portfolio rendezvényei

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Az első félévben 2026-ban a gazdaság, a pénzügyek, az ingatlanpiac, az agrárium, az energia, az IT, a kkv-szektor és a befektetések legfontosabb kérdései kerültek napirendre: a konferenciák célja idén is az volt, hogy a döntéshozók, szakértők és piaci szereplők első kézből kapjanak információt, inspirációt és kapcsolatépítési lehetőséget.

A legtöbb érdeklődőt a Portfolio Investment Day, az AI in Business és az Építőipar konferenciák generálták, egyenként öt-hatszázfős létszámmal, míg a legkülönlegesebb esemény címet kétségtelenül a Portfolio Property X ingatlanipari csúcs érdemelte ki, ahol a résztvevők bringán érkezhettek meg 150 km megtételét követően a balatonfüredi helyszínre, hogy ott akár az idén először megrendezett Padel X Network Cupon is megmérettessék magukat.

A jól bevált, népszerű programokon túl olyan események debütáltak nagy sikerrel, mint az AI in Energy vagy a Women's Money & Mindset Day 2026, amelyeknek nyilvánvalóan lesz folytatása. Emellett pedig országos KKV roadshow és a Széchenyi Kártya előnyeit népszerűsítő országjárás is sok száz nézőt vonzott.

Egyik nagyobbat ment, mint a másik

Property Warm Up 2026 – 2026. február 19.

A hazai ingatlanpiac évindító szakmai és networking eseménye tágabb perspektívából vizsgálta az ingatlanszektor kilátásait: a makrogazdasági, finanszírozási, szabályozási, energiapiaci és társadalmi trendek mellett a jövő üzleti lehetőségei is napirendre kerültek.

Fő témák:

választások és ingatlanpiaci hatások,

finanszírozás, fejlesztés, befektetés,

várostervezés és városfejlesztés,

piaci kockázatok és üzleti lehetőségek,

Top50 ingatlanpiaci szereplői networking.

Portfolio Investment Day 2026 – 2026. február 24. - Telt ház

A lakossági befektetőknek szóló évindító konferencia azt járta körbe, hogyan érdemes 2026-ban portfóliót építeni a változó globális környezetben, az AI-boom, a geopolitikai kockázatok, a kamatpályák és a hazai választások árnyékában.

Fő témák:

magyar választások befektetési hatásai,

AI-részvények és techpiaci kilátások,

infláció, Fed, feltörekvő piacok,

állampapír-stratégia,

arany, ezüst, részvények, kötvények, kriptoeszközök.

Planet Expo és Konferencia – 2026. február 25–26.

A Planet Expo és Konferencia két napja a fenntarthatóságot, a klímaváltozás gazdasági következményeit, az agrárium alkalmazkodási kényszerét és a tiszta energia jövőjét állította középpontba. Az első nap az agrárium és az élelmiszeripar klímakihívásaira, a második az energiaátmenet, a megújulók, az energiatárolás és az energiaközösségek kérdéseire fókuszált.

Fő témák:

klímaváltozás és agrárfinanszírozás,

regeneratív gazdálkodás és öntözés,

fenntartható élelmiszeripari értéklánc,

zöld átállás és versenyképesség,

energiatárolás, nap-, szél- és geotermikus energia,

energiaközösségek és tisztaenergia-finanszírozás.

Planet Expo 2026

Digital Compliance 2026 – 2026. március 3.

A Portfolio és a Wolters Kluwer közös konferenciája a vállalati megfelelés digitális és AI-korszakát vizsgálta. A fókuszban az állt, hogyan válhat a compliance a szervezeti működés fékező tényezője helyett üzleti katalizátorrá.

Fő témák:

AI és compliance,

adatvagyon és adatgovernance,

szabályozási változások kezelése,

technológiai, jogi és üzleti kompetenciák,

megfelelés mint versenyelőny.

Retail Day 2026 – 2026. március 4.

A kiskereskedelem vezető szereplői a fogyasztói szokások átalakulásáról, az omnichannel modellekről, a Retail Tech megoldásokról, az AI gyakorlati alkalmazásáról és az ellátási láncok hatékonyságáról egyeztettek.

Fő témák:

vásárlói élmény és omnichannel stratégia,

Retail Tech és AI,

platformgazdaság és digitális értékesítés,

supply chain és fenntarthatóság,

munkaerőpiac, leadership, marketing.

Green Transition & ESG 2026 – 2026. március 5.

A zöld átállás gyakorlati oldalát bemutató konferencia a fenntarthatósági megoldásokra, az ESG-szabályozásra, a finanszírozási lehetőségekre és a vállalati dekarbonizációs gyakorlatokra koncentrált.

Fő témák:

ESG-törvény és beszállítói láncok,

fenntartható finanszírozás,

ESG-adatgyűjtés és jelentéskészítés,

AI az ESG-monitoringban,

Scope 3, dekarbonizáció, nettó zéró célok.

Agrárium 2026 – 2026. március 10.

A kecskeméti évindító agrárkonferencia a szabályozási, támogatási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásokat foglalta össze a hazai agrárszereplők számára.

Fő témák:

KAP-változások és támogatások,

agrárfinanszírozás,

szántóföldi jövedelmezőség,

talajművelés és öntözés,

állattenyésztés, takarmánypiac, élelmiszeripar.

Biztosítás 2026 – 2026. március 17.

A biztosítási szakma egyik legfontosabb éves eseménye a szabályozási fordulatokat, az Etikus 2.0 keretrendszert, a lakásbiztosítási kampányt, valamint az AI- és technológiai innovációk hatásait vizsgálta.

Fő témák:

Etikus 2.0,

életbiztosítási és lakásbiztosítási piac,

gépjárműbiztosítási trendek,

AI-alapú kárrendezés,

közvetítői csatornák és ügyfélközpontú értékesítés.

Parlamenti választás és piaci reakciók – 2026. március 17.

A zártkörű befektetői klub a 2026-os parlamenti választás lehetséges gazdaságpolitikai és piaci következményeit járta körül, külön figyelemmel a forintárfolyamra, az állampapírokra és a magyar részvénypiacra.

Fő témák:

választási forgatókönyvek,

gazdaságpolitikai mozgástér,

költségvetési lehetőségek,

forint, kötvényhozamok, részvények,

befektetői reakciók.

AI in Business 2026 – 2026. március 18.

Az AI in Business már nem a hype-ról, hanem az első éles vállalati tapasztalatokról szólt: a genAI-megoldások bevezetéséről, skálázásáról, megtérüléséről és szervezeti hatásairól.

Fő témák:

vállalati AI-stratégiák,

PoC-ból skálázás,

use case-ek és deep dive szekciók,

AI-szabályozás,

agentic AI és megtérülés.

Építőipar 2026 – 2026. március 19.

A hazai építőipar kiemelt üzleti találkozója a szektor pénzügyi, szabályozási, hatékonysági és piaci kérdéseit tárgyalta, több mint 500 vezető építőipari szereplő részvételével.

Fő témák:

állami beruházások és szabályozás,

építőanyagárak és alapanyagkitettség,

munkaerőhiány,

digitalizáció,

megfizethető lakásépítés,

ingatlanpiaci kereslet.

Network on Wheels – Portfolio Sunday Business Ride – 2026. március 22.

A Portfolio üzleti-networking kerékpáros közössége tavaszindító, félnapos tekeréssel folytatta az X-Cycling élményt: a program a sportot, a közösségépítést és a szakmai kapcsolatépítést kötötte össze.

Fő elemek:

30 és 80 kilométeres útvonal,

közös networking kávézás,

GIANT tesztbiciklik,

sport, fenntarthatóság, egészségtudatosság.

Járműipar 2026 – 2026. március 26–27.

A kétnapos debreceni járműipari konferencia a magyar autóipar versenyképességéről, az elektrifikációról, a kínai szereplők térnyeréséről, az AI és robotika gyártási hatásairól, valamint a beszállítói láncok jövőjéről szólt.

Fő témák:

globális járműipari kihívások,

elektromobilitás,

AI, robotika, automatizáció,

energiaköltségek és energiahatékonyság,

ESG, HR, beszállítói láncok,

gyárlátogatások.

Women's Money & Mindset Day 2026 – 2026. április 23.

A női pénzügyi gondolkodásra fókuszáló inspiráló szakmai nap a pénzügyi döntések, élethelyzetek, kockázatvállalás, biztonság és értékalapú befektetési szemlélet témáit kapcsolta össze.

Fő témák:

pénzügyi döntések pszichológiája,

pénz és párkapcsolatok,

kockázat és biztonság,

női vezetői döntések,

generációs élethelyzetek,

értékalapú befektetések.

Hitelezés 2026 – 2026. május 5.

A banki és hitelpiaci döntéshozók éves találkozója a lakossági hitelezés felfutását, az Otthon Start Program hatásait, a vállalati hitelezés kilátásait és a banki digitalizációt vizsgálta.

Fő témák:

lakossági hitelezés: növekedés vagy túlhevülés,

vállalati hitelezés és beruházási kedv,

Otthon Start jövője,

AI és kockázatkezelés,

bankvezéri stratégiák.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 – 2026. május 6.

A vállalati energiafogyasztás, beszerzés és stratégia kérdéseit körbejáró konferencia azt mutatta be, hogyan válhat az energiamenedzsment költségcsökkentő eszközből versenyképességi tényezővé.

Fő témák:

áram- és gázbeszerzés,

saját célú termelés,

energiatárolás,

adatvezérelt működés,

EKR,

energiahatékonyság és finanszírozás.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel – 2026. május 7.

A befektetői klub azt mutatta be, hogyan válhat a magántőke világa tőzsdei részvényeken keresztül elérhető befektetési lehetőséggé, külön fókuszban az O3 Partners sztorijával.

Fő témák:

magyar piacok választás után,

forint- és részvénypiaci kilátások,

private equity a BÉT-en,

listed GP modell,

midcap növekedési sztori.

Széchenyi Kártya Roadshow 2026 – 2026. március-június

A KAVOSZ és a Portfolio közös országos roadshow-ja számos állomásra látogatott el Debrecentől Zalaegerszegig, Miskolctól Kecskemétig, amely a kkv-k finanszírozási, fejlesztési és növekedési lehetőségeit mutatta be gyakorlati megközelítésben.

Portfolio Investment Day 2026 – 2026. május 12.

A májusi Portfolio Investment Day az átrendeződő világban kereste a befektetési lehetőségeket: geopolitikai kockázatok, AI-sztorik, nyersanyagok, magyar részvények, állampapírok és kriptoeszközök kerültek napirendre.

Fő témák:

nyersanyagok és geopolitika,

techrészvények és AI,

európai és magyar részvények,

állampapírok,

arany, ezüst, kripto,

forintkilátások

Merre tovább, hazai kkv-k? – 2026. május

A vidéki gazdasági rendezvénysorozat pécsi és székesfehérvári állomása a hazai kkv-k versenyképességi eszköztárát, finanszírozási lehetőségeit, energiahatékonysági mozgásterét és AI-alapú fejlődési lehetőségeit vizsgálta.

Fő témák:

makrogazdasági kilátások,

kkv-források és hitelprogramok,

AI és munkaerőhiány,

energiaárak és energiahatékonyság,

profitabilitás és vállalati döntések.

Merre tovább, KKV-k? A pécsi állomás is nagy sikerrel zajlott

AgroFood 2026 – 2026. május 19.

Az élelmiszeripari fókuszú konferencia a hazai élelmiszergazdaság beruházási, támogatási, szabályozási, piaci és finanszírozási kérdéseit dolgozta fel, a teljes értékláncot megszólítva.

Fő témák:

élelmiszeripari beruházások,

támogatások és finanszírozás,

fogyasztói trendek,

beszállítói kapcsolatok,

csomagolás és fenntarthatóság,

export, energiahatékonyság, AI és robotizáció.

AgroFuture 2026 – 2026. május 20.

Az AgroFuture a fenntartható és innovatív mezőgazdaság jövőjét mutatta be: szabályozási követelmények, zöld támogatások, klímaalkalmazkodás, precíziós gazdálkodás és agrárinnovációk kerültek fókuszba.

Fő témák:

fenntartható agrárszabályozás,

öko- és agroökológiai támogatások,

klímaváltozás és kárcsökkentés,

regeneratív talajgazdálkodás,

AI, precíziós gazdálkodás, drónok, robotika.

The Science of Football – 2026. május 26.

A Corvinus Egyetemmel közös konferencia a futballt üzleti, technológiai és társadalmi erőként vizsgálta: a fókuszban az adatok, az innováció, a stratégiai gondolkodás és a modern sportipar működése állt.

Fő témák:

adatvezérelt futball,

sportipari üzleti modellek,

teljesítményelemzés,

AI és innováció,

szurkolói élmény,

üzleti tudástranszfer a futballból.

AI in Energy 2026 – 2026. május 27.

Az energetika és a mesterséges intelligencia metszéspontját vizsgáló konferencia azt mutatta be, hogyan válik az adat és az AI konkrét üzleti erőforrássá az energiaintenzív vállalati működésben.

Fő témák:

AI-alapú fogyasztás- és termelés-előrejelzés,

valós idejű monitoring,

prediktív karbantartás,

algoritmikus energiabeszerzés,

energiatárolás és hálózati integráció,

adatbiztonság és governance.

Financial IT 2026 – 2026. május 28.

A pénzügyi IT és fintech konferencia a banki AI-stratégiákat, az AI-agenteket, a digitális fizetési trendeket, a kiberfenyegetéseket és a fintech–bank verseny új szakaszát tárgyalta.

Fő témák:

AI a bankokban,

AI-agentek és automatizált döntések,

fintech szabályozás,

deepfake és social engineering,

qvik, kártya, készpénz, ATM,

digitális UX és banki use case-ek.

Property X 2026 – 2026. június 2–4.

A balatonfüredi Property X az ingatlanpiac, a finanszírozás és az építőipar vezető szereplőit hozta össze háromnapos szakmai és élménykonferencia formájában, ahol a networking és a háttérbeszélgetések kiemelt szerepet kaptak. A rendezvény

Fő témák:

gazdaságpolitikai irányok,

irodapiaci trendek,

átpozícionálás és újratervezés,

üzemeltetési megoldások,

finanszírozási és építőipari hatások,

élményalapú üzleti networking.

Portfolio X-Cycling Day – 2026. június 2.

Az X-Cycling Day a Property X-hez kapcsolódó sportos, közösségi és jótékonysági programként a fenntarthatóságot, az egészségtudatosságot, a networkinget és az adománygyűjtést kötötte össze.

Fő elemek:

három táv, két tempó, két terep,

országúti és gravel útvonal,

adománygyűjtés,

Padel X Cup kapcsolódás,

garden party és extra élmények.

Debrecen Economic Forum 2026 – 2026. június 9.

A Debrecen Economic Forum a keleti országrész gazdasági, innovációs és üzleti központjának aktuális kérdéseit, valamint a magyar gazdaság második félévi kilátásait vizsgálta.

Fő témák:

magyar gazdasági növekedés,

globális kockázatok és kereskedelmi feszültségek,

Debrecen fejlesztési íve,

vállalati finanszírozás,

munkaerőpiac,

AI a vállalati működésben.

Címlapkép forrása: Portfolio

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