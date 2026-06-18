Tízezer résztvevőt megmozgatva idén tavasszal is lüktettek a Portfolio rendezvényei

Az első félévben 2026-ban a gazdaság, a pénzügyek, az ingatlanpiac, az agrárium, az energia, az IT, a kkv-szektor és a befektetések legfontosabb kérdései kerültek napirendre: a konferenciák célja idén is az volt, hogy a döntéshozók, szakértők és piaci szereplők első kézből kapjanak információt, inspirációt és kapcsolatépítési lehetőséget.
A legtöbb érdeklődőt a Portfolio Investment Day, az AI in Business és az Építőipar konferenciák generálták, egyenként öt-hatszázfős létszámmal, míg a legkülönlegesebb esemény címet kétségtelenül a Portfolio Property X ingatlanipari csúcs érdemelte ki, ahol a résztvevők bringán érkezhettek meg 150 km megtételét követően a balatonfüredi helyszínre, hogy ott akár az idén először megrendezett Padel X Network Cupon is megmérettessék magukat.
A jól bevált, népszerű programokon túl olyan események debütáltak nagy sikerrel, mint az AI in Energy vagy a Women's Money & Mindset Day 2026, amelyeknek nyilvánvalóan lesz folytatása. Emellett pedig országos KKV roadshow és a Széchenyi Kártya előnyeit népszerűsítő országjárás is sok száz nézőt vonzott.
Egyik nagyobbat ment, mint a másik
Property Warm Up 2026 – 2026. február 19.
A hazai ingatlanpiac évindító szakmai és networking eseménye tágabb perspektívából vizsgálta az ingatlanszektor kilátásait: a makrogazdasági, finanszírozási, szabályozási, energiapiaci és társadalmi trendek mellett a jövő üzleti lehetőségei is napirendre kerültek.
Fő témák:
- választások és ingatlanpiaci hatások,
- finanszírozás, fejlesztés, befektetés,
- várostervezés és városfejlesztés,
- piaci kockázatok és üzleti lehetőségek,
- Top50 ingatlanpiaci szereplői networking.
Portfolio Investment Day 2026 – 2026. február 24. - Telt ház
A lakossági befektetőknek szóló évindító konferencia azt járta körbe, hogyan érdemes 2026-ban portfóliót építeni a változó globális környezetben, az AI-boom, a geopolitikai kockázatok, a kamatpályák és a hazai választások árnyékában.
Fő témák:
- magyar választások befektetési hatásai,
- AI-részvények és techpiaci kilátások,
- infláció, Fed, feltörekvő piacok,
- állampapír-stratégia,
- arany, ezüst, részvények, kötvények, kriptoeszközök.
Planet Expo és Konferencia – 2026. február 25–26.
A Planet Expo és Konferencia két napja a fenntarthatóságot, a klímaváltozás gazdasági következményeit, az agrárium alkalmazkodási kényszerét és a tiszta energia jövőjét állította középpontba. Az első nap az agrárium és az élelmiszeripar klímakihívásaira, a második az energiaátmenet, a megújulók, az energiatárolás és az energiaközösségek kérdéseire fókuszált.
- Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában – 2026. február 25.
- Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője – 2026. február 26.
Fő témák:
- klímaváltozás és agrárfinanszírozás,
- regeneratív gazdálkodás és öntözés,
- fenntartható élelmiszeripari értéklánc,
- zöld átállás és versenyképesség,
- energiatárolás, nap-, szél- és geotermikus energia,
- energiaközösségek és tisztaenergia-finanszírozás.
Digital Compliance 2026 – 2026. március 3.
A Portfolio és a Wolters Kluwer közös konferenciája a vállalati megfelelés digitális és AI-korszakát vizsgálta. A fókuszban az állt, hogyan válhat a compliance a szervezeti működés fékező tényezője helyett üzleti katalizátorrá.
Fő témák:
- AI és compliance,
- adatvagyon és adatgovernance,
- szabályozási változások kezelése,
- technológiai, jogi és üzleti kompetenciák,
- megfelelés mint versenyelőny.
Retail Day 2026 – 2026. március 4.
A kiskereskedelem vezető szereplői a fogyasztói szokások átalakulásáról, az omnichannel modellekről, a Retail Tech megoldásokról, az AI gyakorlati alkalmazásáról és az ellátási láncok hatékonyságáról egyeztettek.
Fő témák:
- vásárlói élmény és omnichannel stratégia,
- Retail Tech és AI,
- platformgazdaság és digitális értékesítés,
- supply chain és fenntarthatóság,
- munkaerőpiac, leadership, marketing.
Green Transition & ESG 2026 – 2026. március 5.
A zöld átállás gyakorlati oldalát bemutató konferencia a fenntarthatósági megoldásokra, az ESG-szabályozásra, a finanszírozási lehetőségekre és a vállalati dekarbonizációs gyakorlatokra koncentrált.
Fő témák:
- ESG-törvény és beszállítói láncok,
- fenntartható finanszírozás,
- ESG-adatgyűjtés és jelentéskészítés,
- AI az ESG-monitoringban,
- Scope 3, dekarbonizáció, nettó zéró célok.
Agrárium 2026 – 2026. március 10.
A kecskeméti évindító agrárkonferencia a szabályozási, támogatási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásokat foglalta össze a hazai agrárszereplők számára.
Fő témák:
- KAP-változások és támogatások,
- agrárfinanszírozás,
- szántóföldi jövedelmezőség,
- talajművelés és öntözés,
- állattenyésztés, takarmánypiac, élelmiszeripar.
Biztosítás 2026 – 2026. március 17.
A biztosítási szakma egyik legfontosabb éves eseménye a szabályozási fordulatokat, az Etikus 2.0 keretrendszert, a lakásbiztosítási kampányt, valamint az AI- és technológiai innovációk hatásait vizsgálta.
Fő témák:
- Etikus 2.0,
- életbiztosítási és lakásbiztosítási piac,
- gépjárműbiztosítási trendek,
- AI-alapú kárrendezés,
- közvetítői csatornák és ügyfélközpontú értékesítés.
Parlamenti választás és piaci reakciók – 2026. március 17.
A zártkörű befektetői klub a 2026-os parlamenti választás lehetséges gazdaságpolitikai és piaci következményeit járta körül, külön figyelemmel a forintárfolyamra, az állampapírokra és a magyar részvénypiacra.
Fő témák:
- választási forgatókönyvek,
- gazdaságpolitikai mozgástér,
- költségvetési lehetőségek,
- forint, kötvényhozamok, részvények,
- befektetői reakciók.
AI in Business 2026 – 2026. március 18.
Az AI in Business már nem a hype-ról, hanem az első éles vállalati tapasztalatokról szólt: a genAI-megoldások bevezetéséről, skálázásáról, megtérüléséről és szervezeti hatásairól.
Fő témák:
- vállalati AI-stratégiák,
- PoC-ból skálázás,
- use case-ek és deep dive szekciók,
- AI-szabályozás,
- agentic AI és megtérülés.
Építőipar 2026 – 2026. március 19.
A hazai építőipar kiemelt üzleti találkozója a szektor pénzügyi, szabályozási, hatékonysági és piaci kérdéseit tárgyalta, több mint 500 vezető építőipari szereplő részvételével.
Fő témák:
- állami beruházások és szabályozás,
- építőanyagárak és alapanyagkitettség,
- munkaerőhiány,
- digitalizáció,
- megfizethető lakásépítés,
- ingatlanpiaci kereslet.
Network on Wheels – Portfolio Sunday Business Ride – 2026. március 22.
A Portfolio üzleti-networking kerékpáros közössége tavaszindító, félnapos tekeréssel folytatta az X-Cycling élményt: a program a sportot, a közösségépítést és a szakmai kapcsolatépítést kötötte össze.
Fő elemek:
- 30 és 80 kilométeres útvonal,
- közös networking kávézás,
- GIANT tesztbiciklik,
- sport, fenntarthatóság, egészségtudatosság.
Járműipar 2026 – 2026. március 26–27.
A kétnapos debreceni járműipari konferencia a magyar autóipar versenyképességéről, az elektrifikációról, a kínai szereplők térnyeréséről, az AI és robotika gyártási hatásairól, valamint a beszállítói láncok jövőjéről szólt.
Fő témák:
- globális járműipari kihívások,
- elektromobilitás,
- AI, robotika, automatizáció,
- energiaköltségek és energiahatékonyság,
- ESG, HR, beszállítói láncok,
- gyárlátogatások.
Women's Money & Mindset Day 2026 – 2026. április 23.
A női pénzügyi gondolkodásra fókuszáló inspiráló szakmai nap a pénzügyi döntések, élethelyzetek, kockázatvállalás, biztonság és értékalapú befektetési szemlélet témáit kapcsolta össze.
Fő témák:
- pénzügyi döntések pszichológiája,
- pénz és párkapcsolatok,
- kockázat és biztonság,
- női vezetői döntések,
- generációs élethelyzetek,
- értékalapú befektetések.
Hitelezés 2026 – 2026. május 5.
A banki és hitelpiaci döntéshozók éves találkozója a lakossági hitelezés felfutását, az Otthon Start Program hatásait, a vállalati hitelezés kilátásait és a banki digitalizációt vizsgálta.
Fő témák:
- lakossági hitelezés: növekedés vagy túlhevülés,
- vállalati hitelezés és beruházási kedv,
- Otthon Start jövője,
- AI és kockázatkezelés,
- bankvezéri stratégiák.
Vállalati Energiamenedzsment 2026 – 2026. május 6.
A vállalati energiafogyasztás, beszerzés és stratégia kérdéseit körbejáró konferencia azt mutatta be, hogyan válhat az energiamenedzsment költségcsökkentő eszközből versenyképességi tényezővé.
Fő témák:
- áram- és gázbeszerzés,
- saját célú termelés,
- energiatárolás,
- adatvezérelt működés,
- EKR,
- energiahatékonyság és finanszírozás.
Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel – 2026. május 7.
A befektetői klub azt mutatta be, hogyan válhat a magántőke világa tőzsdei részvényeken keresztül elérhető befektetési lehetőséggé, külön fókuszban az O3 Partners sztorijával.
Fő témák:
- magyar piacok választás után,
- forint- és részvénypiaci kilátások,
- private equity a BÉT-en,
- listed GP modell,
- midcap növekedési sztori.
Széchenyi Kártya Roadshow 2026 – 2026. március-június
A KAVOSZ és a Portfolio közös országos roadshow-ja számos állomásra látogatott el Debrecentől Zalaegerszegig, Miskolctól Kecskemétig, amely a kkv-k finanszírozási, fejlesztési és növekedési lehetőségeit mutatta be gyakorlati megközelítésben.
Portfolio Investment Day 2026 – 2026. május 12.
A májusi Portfolio Investment Day az átrendeződő világban kereste a befektetési lehetőségeket: geopolitikai kockázatok, AI-sztorik, nyersanyagok, magyar részvények, állampapírok és kriptoeszközök kerültek napirendre.
Fő témák:
- nyersanyagok és geopolitika,
- techrészvények és AI,
- európai és magyar részvények,
- állampapírok,
- arany, ezüst, kripto,
- forintkilátások
Merre tovább, hazai kkv-k? – 2026. május
A vidéki gazdasági rendezvénysorozat pécsi és székesfehérvári állomása a hazai kkv-k versenyképességi eszköztárát, finanszírozási lehetőségeit, energiahatékonysági mozgásterét és AI-alapú fejlődési lehetőségeit vizsgálta.
Fő témák:
- makrogazdasági kilátások,
- kkv-források és hitelprogramok,
- AI és munkaerőhiány,
- energiaárak és energiahatékonyság,
- profitabilitás és vállalati döntések.
AgroFood 2026 – 2026. május 19.
Az élelmiszeripari fókuszú konferencia a hazai élelmiszergazdaság beruházási, támogatási, szabályozási, piaci és finanszírozási kérdéseit dolgozta fel, a teljes értékláncot megszólítva.
Fő témák:
- élelmiszeripari beruházások,
- támogatások és finanszírozás,
- fogyasztói trendek,
- beszállítói kapcsolatok,
- csomagolás és fenntarthatóság,
- export, energiahatékonyság, AI és robotizáció.
AgroFuture 2026 – 2026. május 20.
Az AgroFuture a fenntartható és innovatív mezőgazdaság jövőjét mutatta be: szabályozási követelmények, zöld támogatások, klímaalkalmazkodás, precíziós gazdálkodás és agrárinnovációk kerültek fókuszba.
Fő témák:
- fenntartható agrárszabályozás,
- öko- és agroökológiai támogatások,
- klímaváltozás és kárcsökkentés,
- regeneratív talajgazdálkodás,
- AI, precíziós gazdálkodás, drónok, robotika.
The Science of Football – 2026. május 26.
A Corvinus Egyetemmel közös konferencia a futballt üzleti, technológiai és társadalmi erőként vizsgálta: a fókuszban az adatok, az innováció, a stratégiai gondolkodás és a modern sportipar működése állt.
Fő témák:
- adatvezérelt futball,
- sportipari üzleti modellek,
- teljesítményelemzés,
- AI és innováció,
- szurkolói élmény,
- üzleti tudástranszfer a futballból.
AI in Energy 2026 – 2026. május 27.
Az energetika és a mesterséges intelligencia metszéspontját vizsgáló konferencia azt mutatta be, hogyan válik az adat és az AI konkrét üzleti erőforrássá az energiaintenzív vállalati működésben.
Fő témák:
- AI-alapú fogyasztás- és termelés-előrejelzés,
- valós idejű monitoring,
- prediktív karbantartás,
- algoritmikus energiabeszerzés,
- energiatárolás és hálózati integráció,
- adatbiztonság és governance.
Financial IT 2026 – 2026. május 28.
A pénzügyi IT és fintech konferencia a banki AI-stratégiákat, az AI-agenteket, a digitális fizetési trendeket, a kiberfenyegetéseket és a fintech–bank verseny új szakaszát tárgyalta.
Fő témák:
- AI a bankokban,
- AI-agentek és automatizált döntések,
- fintech szabályozás,
- deepfake és social engineering,
- qvik, kártya, készpénz, ATM,
- digitális UX és banki use case-ek.
Property X 2026 – 2026. június 2–4.
A balatonfüredi Property X az ingatlanpiac, a finanszírozás és az építőipar vezető szereplőit hozta össze háromnapos szakmai és élménykonferencia formájában, ahol a networking és a háttérbeszélgetések kiemelt szerepet kaptak. A rendezvény
Fő témák:
- gazdaságpolitikai irányok,
- irodapiaci trendek,
- átpozícionálás és újratervezés,
- üzemeltetési megoldások,
- finanszírozási és építőipari hatások,
- élményalapú üzleti networking.
Portfolio X-Cycling Day – 2026. június 2.
Az X-Cycling Day a Property X-hez kapcsolódó sportos, közösségi és jótékonysági programként a fenntarthatóságot, az egészségtudatosságot, a networkinget és az adománygyűjtést kötötte össze.
Fő elemek:
- három táv, két tempó, két terep,
- országúti és gravel útvonal,
- adománygyűjtés,
- Padel X Cup kapcsolódás,
- garden party és extra élmények.
Debrecen Economic Forum 2026 – 2026. június 9.
A Debrecen Economic Forum a keleti országrész gazdasági, innovációs és üzleti központjának aktuális kérdéseit, valamint a magyar gazdaság második félévi kilátásait vizsgálta.
Fő témák:
- magyar gazdasági növekedés,
- globális kockázatok és kereskedelmi feszültségek,
- Debrecen fejlesztési íve,
- vállalati finanszírozás,
- munkaerőpiac,
- AI a vállalati működésben.
Címlapkép forrása: Portfolio
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