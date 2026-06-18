Trónfosztás történt: már nem Svájc a világ legversenyképesebb országa

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A csütörtökön közzétett, 2026-os IMD versenyképességi rangsor szerint

Szingapúr visszaszerezte az első helyet – amelyet utoljára 2024-ben birtokolt –, elsősorban a kiváló üzleti hatékonyságának köszönhetően.

Bár Svájc továbbra is Európa legversenyképesebb gazdasága maradt, visszaszorult Hongkong mögé, amely a Boston Consulting Group adatai alapján nemrégiben a határokon átnyúló vagyonkezelés terén is átvette a vezetést.

A visszaesés egyik fő oka az erős svájci frank, amely rontja az ország árversenyképességét és elriasztja a külföldi tőkét. Arturo Bris, az IMD Világversenyképességi Központjának igazgatója rámutatott, hogy a közvetlen külföldi tőkebefektetések beáramlásában látható a legnagyobb visszaesés, és Svájc alulteljesítése ezen a téren rendkívül jelentős volt. A beáramló közvetlen tőke mínusz 60,7 milliárd dollárra zuhant, amivel az ország a 70 államot vizsgáló rangsor utolsó helyére került ebben a mutatóban. Az IMD szerint ez a negatív rekord inkább átértékelési korrekciókat és tőkehazatelepítést tükrözhet, semmint tartós strukturális változást.

A Trump-adminisztráció a jelentős svájci külkereskedelmi többlet miatt a nyugati országok közül egy időre a legmagasabb vámtétellel sújtotta az alpesi államot, ami Bris szerint érezhetően rontotta a svájci magánszektor iránti bizalmat. Az igazgató hozzátette, hogy a vámok egyértelműen jobban sújtják az elszigeteltebb kis országokat, és Svájc is ennek esett áldozatául.

Az elmúlt egy évben Svájc politikai stabilitásának megítélését több népszavazási kezdeményezés is próbára tette, a lakosság tízmillió főben történő maximálásától kezdve az ultragazdagokat érintő 50 százalékos örökösödési adóig. A jelentés emellett olyan munkaerőpiaci kihívásokra is rámutatott, mint a magasan képzett szakemberek javadalmazása, a nők vezetői pozíciókban való képviselete, valamint a korai fázisú vállalkozói aktivitás, amelyek mind a gyengébben teljesítő mutatók közé tartoztak.

A visszaesés ellenére Svájc megőrizte világelső pozícióját a kormányzati hatékonyság és az infrastruktúra terén, míg üzleti hatékonyságát tekintve a hatodik helyen áll. Az IMD megjegyezte, hogy a statisztikai mutatók elsősorban a 2025-ös makrogazdasági adatokon alapulnak, így az iráni háború hatásai még nem tükröződnek bennük teljes mértékben.

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