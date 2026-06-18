Túl sok volt az állam Magyarországon? Amikor a túlterjeszkedés már árt a gazdaságnak

Meddig segít az állam – és mikortól árt?
A közgazdaságtan egyik alapvető kérdése az állami szerepvállalás optimális mértéke. Ez a vita nem új keletű: évszázadok óta meghatározza a gazdasági gondolkodást, és a különböző közgazdasági iskolák álláspontjai is jelentősen eltérnek ebben a kérdésben. A spektrum egyik végén a teljes állami kontroll áll, ahol a termelés szervezése, az erőforrások elosztása és a gazdasági döntések döntő része központilag történik. A másik végponton ezzel szemben a piac szinte teljes autonómiája figyelhető meg, ahol az állam csupán kereteket biztosít, éjjeliőr szerepet betöltve.
A gyakorlatban a gazdaságok jellemzően e két szélsőség között helyezkednek el, és az alkalmazott megközelítés is idővel változhat. Az viszont, hogy egy adott ország hol helyezkedik el ezen a skálán, nem pusztán gazdaságpolitikai döntés kérdése. Legalább ennyire meghatározza az adott társadalom intézményi környezete, kultúrája és működési logikája is.
Az állami beavatkozás mellett szóló érvek közül az egyik legfontosabb, hogy a piaci mechanizmusok önmagukban nem képesek minden helyzetben hatékonyan kezelni a gazdasági zavarokat. A gazdaság működését rendszeresen érik sokkok, legyen szó járványokról, geopolitikai konfliktusokról vagy természeti katasztrófákról. Ezek a folyamatok hirtelen jövedelemcsökkenést, munkahelyek megszűnését és tartós egyensúlytalanságokat okozhatnak. Mivel a piacok alkalmazkodása gyakran lassú, ilyenkor felértékelődik az állami szerepvállalás jelentősége.
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