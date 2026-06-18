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Túl sok volt az állam Magyarországon? Amikor a túlterjeszkedés már árt a gazdaságnak

Az új kormány megválasztásával lehetőség nyílik arra, hogy a gazdaságpolitika irányai érdemben megváltozzanak, ami kulcskérdés a hosszú távú növekedés szempontjából. Az egyik legfontosabb dilemma az állam gazdasági szerepvállalásának mértéke. Az elmúlt években azonban egyre inkább az a gyakorlat erősödött meg, hogy ha baj van, az állam beavatkozik és megmenti a szereplőket. A kérdés így már nem az, hogy szükség van-e állami szerepvállalásra, hanem az, hogy mikor lépi át azt a pontot, ahol a segítség már nem stabilizál, hanem torzítja a gazdaság működését.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Meddig segít az állam – és mikortól árt?

A közgazdaságtan egyik alapvető kérdése az állami szerepvállalás optimális mértéke. Ez a vita nem új keletű: évszázadok óta meghatározza a gazdasági gondolkodást, és a különböző közgazdasági iskolák álláspontjai is jelentősen eltérnek ebben a kérdésben. A spektrum egyik végén a teljes állami kontroll áll, ahol a termelés szervezése, az erőforrások elosztása és a gazdasági döntések döntő része központilag történik. A másik végponton ezzel szemben a piac szinte teljes autonómiája figyelhető meg, ahol az állam csupán kereteket biztosít, éjjeliőr szerepet betöltve.

A gyakorlatban a gazdaságok jellemzően e két szélsőség között helyezkednek el, és az alkalmazott megközelítés is idővel változhat. Az viszont, hogy egy adott ország hol helyezkedik el ezen a skálán, nem pusztán gazdaságpolitikai döntés kérdése. Legalább ennyire meghatározza az adott társadalom intézményi környezete, kultúrája és működési logikája is.

Az állami beavatkozás mellett szóló érvek közül az egyik legfontosabb, hogy a piaci mechanizmusok önmagukban nem képesek minden helyzetben hatékonyan kezelni a gazdasági zavarokat. A gazdaság működését rendszeresen érik sokkok, legyen szó járványokról, geopolitikai konfliktusokról vagy természeti katasztrófákról. Ezek a folyamatok hirtelen jövedelemcsökkenést, munkahelyek megszűnését és tartós egyensúlytalanságokat okozhatnak. Mivel a piacok alkalmazkodása gyakran lassú, ilyenkor felértékelődik az állami szerepvállalás jelentősége.

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