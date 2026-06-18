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Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott
Gazdaság

Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

Portfolio
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A kormány augusztus közepéig felülvizsgálja a kaszinó- és dohánykoncessziókat, de azt még nem tudni, mikortól szűnik meg a gyakorlatban az üzemanyagok védett ára - derült ki a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Közben Magyar Péter Brüsszelbe utazott az uniós vezetők csúcstalálkozójára.
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Teljesen átalakul a budapesti városkép: döntött a főváros, leszedik az összes óriásplakátot

Gyökeresen átalakulhat Budapest utcaképe, miután a városvezetés az év végéig eltávolíttatná az összes óriásplakátot és reklámhálót, miközben a hirdetőoszlopok számát is a töredékére csökkentené. Ezzel párhuzamosan a főváros egyeztetéseket folytat a kormánnyal a nehéz pénzügyi helyzet kezeléséről és a szolidaritási hozzájárulás rendezéséről, de napirenden van a budapesti taxistarifák mintegy 18 százalékos emelése, valamint a parkolási rendszer júliustól életbe lépő, készpénzmentes átalakítása is.

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Teljesen átalakul a budapesti városkép: döntött a főváros, leszedik az összes óriásplakátot
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Magyarország lemaradóban, hátrébb csúsztunk a versenyképességi listán

A kiszámítható kormányzás, a költségvetési konszolidáció és az uniós források hatékony lehívása a legfontosabb strukturális feladat Magyarország előtt az IMD legfrissebb versenyképességi jelentése szerint. Magyarország három helyett csúszott vissza a ranglistán az 51. helyre, és ezzel a régióban a középmezőnyben végzett. A szervezet elemzése rávilágít: a hosszú távú, fenntartható konvergenciához elengedhetetlen a termelékenységi, innovációs és készségbeli lemaradások ledolgozása, miközben a reálgazdasági kockázatok mellett a mezőgazdaságot érintő strukturális kihívások – mint a klímaváltozás és az aszály – kezelése is egyre hangsúlyosabbá válik. Összegyűjtöttük nemcsak a Magyarország, de régiós társai előtt álló fő kihívásokat is, és megnéztük, milyen területeken sikerült előrelépni, vagy éppen lecsúszni az IMD rangsorában.

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Magyarország lemaradóban, hátrébb csúsztunk a versenyképességi listán
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Elárulta Kapitány István, melyik cégek lehetnek a kormány kedvencei

A kormány célja, hogy egy kiegyenlített versenypálya megteremtésével, kiegyenlített feltételekkel azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európa és Magyarország számára - emelte ki a gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Győrben, az Audi Hungaria Zrt. új, MEBeco elektromos hajtás sorozatgyártásának elindításán.

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Elárulta Kapitány István, melyik cégek lehetnek a kormány kedvencei
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Megszületett az ítélet: hat és fél évet, valamint vagyonelkobzást róttak ki a bűnszervezetes önkormányzati képviselőre

A Szegedi Törvényszék első fokon hat és fél év fegyházbüntetésre ítélte Joób Márton korábbi független önkormányzati képviselőt, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt találtak bűnösnek.

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Megszületett az ítélet: hat és fél évet, valamint vagyonelkobzást róttak ki a bűnszervezetes önkormányzati képviselőre
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Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések

Szerdán kormányülés volt, ezt követően csütörtökön 11 órától esedékes a kormányszóvivői tájékoztató, ahol várhatóan a legérdekesebb kérdés az üzemanyag védett árának kivezetése lesz.

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Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések
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Így épült fel a NER vagyona – és így lehetne lebontani

Hogyan lehet visszavenni az évek során NER-közeli szereplőkhöz került vagyont, és milyen dilemmákkal szembesülhet a folyamat során az új kormány? Ezekről a kérdésekről beszélt az MTA és a Magyar Közgazdasági Társaság Számvetés és újratervezés konferenciáján Voszka Éva professzor, az MTA rendes tagja, ahol a vagyon felépítésének módszereire is kitért.

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Így épült fel a NER vagyona – és így lehetne lebontani
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C5-ülés lesz ősszel Budapesten

Elkezdődött a közép-európai országok (C5) magyarországi találkozójának előkészítése - közölte csütörtökön a Facebook-oldalán a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja, a formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésére jött létre. (MTI)

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Még 8 milliárdos választás előtti támogatás derült ki

A választások előtti hónapokban a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 8 milliárd forint támogatást utalt át a Magyar Kultúráért Alapítványnak (MKA). A közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) áll a számos céget és kulturális folyóiratot működtető, könnyűzenei és irodalmi pályázatokat finanszírozó Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mögött – vette észre a Magyar Hang. Az összeget március 30-án, két héttel a választások előtt fizette ki a minisztérium a nyilvános támogatási lista alapján. Demeter Szilárd, az alapítvány kuratóriumi elnöke a lapnak megerősítette, hogy megkapták a támogatást, de készek visszautalni, ha a kormány az alapítvány megszüntetéséről dönt.

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Korkedvezményes nyugdíj, törvénymódosítások: leadta kívánságlistáját a kormánynak egy magyar iparág

A korkedvezményes nyugdíjazásról, a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A KDMU a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte - olvasható a szövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében.

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Korkedvezményes nyugdíj, törvénymódosítások: leadta kívánságlistáját a kormánynak egy magyar iparág
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Tisza-kormány: várjuk a bejelentéseket a friss döntésekről és Brüsszelből

Délelőtt 11 órakor ismerjük meg a kormány friss döntéseit a kormányszóvivői tájékoztatón. Az eseményen több aktualitás is szóba kerülhet, hiszen már szerda este bejelentette Magyar Péter, hogy kivezetik az üzemanyagok védett árát. Ennek hátteréről is beszámolhatnak a kormányszóvivők.

A fentiek mellett lényeges kérdés lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, mellyel kapcsolatban a jövő hétre ígérik a jogszabály-tervezetet.

Közben Brüsszelben folytatódhat a felkészülés az uniós vezetők csúcstalálkozójára, onnan is érkezhetnek lényeges hírek a kormány szempontjából.

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Tisza-kormány: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány, szóvivői tájékoztató jön csütörtökön

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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