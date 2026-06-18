Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

Teljesen átalakul a budapesti városkép: döntött a főváros, leszedik az összes óriásplakátot
Gyökeresen átalakulhat Budapest utcaképe, miután a városvezetés az év végéig eltávolíttatná az összes óriásplakátot és reklámhálót, miközben a hirdetőoszlopok számát is a töredékére csökkentené. Ezzel párhuzamosan a főváros egyeztetéseket folytat a kormánnyal a nehéz pénzügyi helyzet kezeléséről és a szolidaritási hozzájárulás rendezéséről, de napirenden van a budapesti taxistarifák mintegy 18 százalékos emelése, valamint a parkolási rendszer júliustól életbe lépő, készpénzmentes átalakítása is.
Magyarország lemaradóban, hátrébb csúsztunk a versenyképességi listán
A kiszámítható kormányzás, a költségvetési konszolidáció és az uniós források hatékony lehívása a legfontosabb strukturális feladat Magyarország előtt az IMD legfrissebb versenyképességi jelentése szerint. Magyarország három helyett csúszott vissza a ranglistán az 51. helyre, és ezzel a régióban a középmezőnyben végzett. A szervezet elemzése rávilágít: a hosszú távú, fenntartható konvergenciához elengedhetetlen a termelékenységi, innovációs és készségbeli lemaradások ledolgozása, miközben a reálgazdasági kockázatok mellett a mezőgazdaságot érintő strukturális kihívások – mint a klímaváltozás és az aszály – kezelése is egyre hangsúlyosabbá válik. Összegyűjtöttük nemcsak a Magyarország, de régiós társai előtt álló fő kihívásokat is, és megnéztük, milyen területeken sikerült előrelépni, vagy éppen lecsúszni az IMD rangsorában.
Elárulta Kapitány István, melyik cégek lehetnek a kormány kedvencei
A kormány célja, hogy egy kiegyenlített versenypálya megteremtésével, kiegyenlített feltételekkel azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európa és Magyarország számára - emelte ki a gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Győrben, az Audi Hungaria Zrt. új, MEBeco elektromos hajtás sorozatgyártásának elindításán.
Megszületett az ítélet: hat és fél évet, valamint vagyonelkobzást róttak ki a bűnszervezetes önkormányzati képviselőre
A Szegedi Törvényszék első fokon hat és fél év fegyházbüntetésre ítélte Joób Márton korábbi független önkormányzati képviselőt, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt találtak bűnösnek.
Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések
Szerdán kormányülés volt, ezt követően csütörtökön 11 órától esedékes a kormányszóvivői tájékoztató, ahol várhatóan a legérdekesebb kérdés az üzemanyag védett árának kivezetése lesz.
Így épült fel a NER vagyona – és így lehetne lebontani
Hogyan lehet visszavenni az évek során NER-közeli szereplőkhöz került vagyont, és milyen dilemmákkal szembesülhet a folyamat során az új kormány? Ezekről a kérdésekről beszélt az MTA és a Magyar Közgazdasági Társaság Számvetés és újratervezés konferenciáján Voszka Éva professzor, az MTA rendes tagja, ahol a vagyon felépítésének módszereire is kitért.
C5-ülés lesz ősszel Budapesten
Elkezdődött a közép-európai országok (C5) magyarországi találkozójának előkészítése - közölte csütörtökön a Facebook-oldalán a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja, a formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésére jött létre. (MTI)
Még 8 milliárdos választás előtti támogatás derült ki
A választások előtti hónapokban a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 8 milliárd forint támogatást utalt át a Magyar Kultúráért Alapítványnak (MKA). A közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) áll a számos céget és kulturális folyóiratot működtető, könnyűzenei és irodalmi pályázatokat finanszírozó Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mögött – vette észre a Magyar Hang. Az összeget március 30-án, két héttel a választások előtt fizette ki a minisztérium a nyilvános támogatási lista alapján. Demeter Szilárd, az alapítvány kuratóriumi elnöke a lapnak megerősítette, hogy megkapták a támogatást, de készek visszautalni, ha a kormány az alapítvány megszüntetéséről dönt.
Korkedvezményes nyugdíj, törvénymódosítások: leadta kívánságlistáját a kormánynak egy magyar iparág
A korkedvezményes nyugdíjazásról, a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A KDMU a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte - olvasható a szövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében.
Tisza-kormány: várjuk a bejelentéseket a friss döntésekről és Brüsszelből
Délelőtt 11 órakor ismerjük meg a kormány friss döntéseit a kormányszóvivői tájékoztatón. Az eseményen több aktualitás is szóba kerülhet, hiszen már szerda este bejelentette Magyar Péter, hogy kivezetik az üzemanyagok védett árát. Ennek hátteréről is beszámolhatnak a kormányszóvivők.
A fentiek mellett lényeges kérdés lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, mellyel kapcsolatban a jövő hétre ígérik a jogszabály-tervezetet.
Közben Brüsszelben folytatódhat a felkészülés az uniós vezetők csúcstalálkozójára, onnan is érkezhetnek lényeges hírek a kormány szempontjából.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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