Újabb rendészeti csúcsvezetőket menesztett a Belügyminisztérium: az NVSZ és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője is távozik

Pósfai Gábor belügyminiszter döntése értelmében új vezetők veszik át az irányítást a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda élén. A korábbi vezetők megbízatását visszavonták, az új igazgatók pedig 2026. június 19-én lépnek hivatalba - derült ki a friss Közlönyből.

A tárcavezető 2026. június 18-i hatállyal visszavonta dr. Tomin Szilvia rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői megbízatását. A szervezet új főigazgatójává a következő naptól dr. Ródler Norbert rendőr ezredest nevezte ki.

Ezzel egy időben, szintén június 18-án szűnt meg Jeney Áron rendőr dandártábornok vezetői megbízatása is, aki eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatói posztját töltötte be. Az ő helyét június 19-től Schőn Péter Ernő rendőr ezredes veszi át az igazgatóság élén.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feladata a rendvédelmi és egyes állami szervek állományának védelme, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenység ellátása. Ennek keretében vizsgálja és megelőzi a korrupciós kockázatokat, ellenőrzi a kifogástalan életvitelt, megbízhatósági vizsgálatokat végez, továbbá fellép azokkal a jogsértésekkel szemben, amelyek a védett állomány tagjait vagy az érintett szervek törvényes működését veszélyeztetik.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feladata a

kiemelt jelentőségű, súlyos vagy országos, illetve nemzetközi vonatkozású bűncselekmények felderítése és nyomozása.

Ide tartozhat különösen a szervezett bűnözés, a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, a kiberbűnözés, az élet elleni vagy más súlyos bűncselekmények vizsgálata, valamint az ilyen ügyekben a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben való részvétel.

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