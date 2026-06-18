GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Újabb rendészeti csúcsvezetőket menesztett a Belügyminisztérium: az NVSZ és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője is távozik
Gazdaság

Újabb rendészeti csúcsvezetőket menesztett a Belügyminisztérium: az NVSZ és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője is távozik

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pósfai Gábor belügyminiszter döntése értelmében új vezetők veszik át az irányítást a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda élén. A korábbi vezetők megbízatását visszavonták, az új igazgatók pedig 2026. június 19-én lépnek hivatalba - derült ki a friss Közlönyből.

A tárcavezető 2026. június 18-i hatállyal visszavonta dr. Tomin Szilvia rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői megbízatását. A szervezet új főigazgatójává a következő naptól dr. Ródler Norbert rendőr ezredest nevezte ki.

Ezzel egy időben, szintén június 18-án szűnt meg Jeney Áron rendőr dandártábornok vezetői megbízatása is, aki eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatói posztját töltötte be. Az ő helyét június 19-től Schőn Péter Ernő rendőr ezredes veszi át az igazgatóság élén.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feladata a rendvédelmi és egyes állami szervek állományának védelme, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenység ellátása. Ennek keretében vizsgálja és megelőzi a korrupciós kockázatokat, ellenőrzi a kifogástalan életvitelt, megbízhatósági vizsgálatokat végez, továbbá fellép azokkal a jogsértésekkel szemben, amelyek a védett állomány tagjait vagy az érintett szervek törvényes működését veszélyeztetik.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feladata a

Még több Gazdaság

Teljesen átalakul a budapesti városkép: döntött a főváros, leszedik az összes óriásplakátot

Így változnak az OEP finanszírozási döntései – Megszólalt az újjászülető szervezet leendő vezetője

Kisiklott egy vonat a szolnoki vonalon - Komoly korlátozásokra, pótlóbuszokra kell számítani

kiemelt jelentőségű, súlyos vagy országos, illetve nemzetközi vonatkozású bűncselekmények felderítése és nyomozása.

Ide tartozhat különösen a szervezett bűnözés, a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, a kiberbűnözés, az élet elleni vagy más súlyos bűncselekmények vizsgálata, valamint az ilyen ügyekben a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben való részvétel.

A korábbi személycserékből ebben a cikkeinkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Új vezetőket nevezett ki a titkosszolgálatok élére a belügyminiszter

Megvan, ki lesz a Készenléti Rendőrség parancsnoka

Rendkívüli döntés a Belügyminisztériumban: egymás után váltják le a biztonsági szervek csúcsvezetőit

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility