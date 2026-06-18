Újabb rendészeti csúcsvezetőket menesztett a Belügyminisztérium: az NVSZ és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője is távozik

A tárcavezető 2026. június 18-i hatállyal visszavonta dr. Tomin Szilvia rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői megbízatását. A szervezet új főigazgatójává a következő naptól dr. Ródler Norbert rendőr ezredest nevezte ki.
Ezzel egy időben, szintén június 18-án szűnt meg Jeney Áron rendőr dandártábornok vezetői megbízatása is, aki eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatói posztját töltötte be. Az ő helyét június 19-től Schőn Péter Ernő rendőr ezredes veszi át az igazgatóság élén.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat feladata a rendvédelmi és egyes állami szervek állományának védelme, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenység ellátása. Ennek keretében vizsgálja és megelőzi a korrupciós kockázatokat, ellenőrzi a kifogástalan életvitelt, megbízhatósági vizsgálatokat végez, továbbá fellép azokkal a jogsértésekkel szemben, amelyek a védett állomány tagjait vagy az érintett szervek törvényes működését veszélyeztetik.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feladata a
kiemelt jelentőségű, súlyos vagy országos, illetve nemzetközi vonatkozású bűncselekmények felderítése és nyomozása.
Ide tartozhat különösen a szervezett bűnözés, a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, a kiberbűnözés, az élet elleni vagy más súlyos bűncselekmények vizsgálata, valamint az ilyen ügyekben a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben való részvétel.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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