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Újraindul a visegrádi együttműködés: összefogtak a miniszterelnökök
Gazdaság

Újraindul a visegrádi együttműködés: összefogtak a miniszterelnökök

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Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást, így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői - jelentette be Magyar Péter egy Facebook-posztban.

A tájékoztatás szerint a közelgő csúcstalálkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése.

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A szlovák, a lengyel, a magyar és a cseh és miniszterelnök. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala.

A tárgyalások középpontjában egy erős Közép-Európa megteremtése áll, amelynek érdekében

a négy ország miniszterelnöke ismét szorosabbra fűzi a regionális együttműködést.

Címlapkép forrása: EU

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