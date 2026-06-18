Újraindul a visegrádi együttműködés: összefogtak a miniszterelnökök

A tájékoztatás szerint a közelgő csúcstalálkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése.

A szlovák, a lengyel, a magyar és a cseh és miniszterelnök. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala.

A tárgyalások középpontjában egy erős Közép-Európa megteremtése áll, amelynek érdekében

a négy ország miniszterelnöke ismét szorosabbra fűzi a regionális együttműködést.

Címlapkép forrása: EU