Valóban nagyon meg kellene emelni a nyugdíjakat? Az összehasonlító számítások mást mutatnak

Összehasonlítás térségbeli országokkal
Kezdjük egy 2019-es adatsorral nyolc volt szocialista, ma EU-tag ország nyugdíjkiadási hányadosáról (Horvátország és Románia kimaradt), amelyből kiderül, hogy a 7,6%-os magyar adatot lényegében csak a lengyel és a szlovén adat múlja felül – igaz, jelentősen.
|1. táblázat: GDP-arányos nyugdíjkiadási hányados a vizsgált volt szocialista országokban, 2019
|Ország
|Kiadási hányados, %
|Litvánia
|6,4
|Észtország
|6,6
|Lettország
|6,8
|Szlovákia
|7,1
|Magyarország
|7,6
|Csehország
|7,9
|Szlovénia
|10,1
|Lengyelország
|10,9
|Forrás: OECD (Pensions at a Glance 2023)
Nincs módom ezeket a mutatókat más adatokból levezetni, helyette egy végletesen legegyszerűsített elméleti modellel magyarázom a lehetséges különbségek demográfiai okát: magasabb korhatár, rövidebb várható élettartam.
Az egyszerűség kedvéért stacionárius népességet és gazdaságot feltételezek, tehát minden korosztály létszáma azonos (1) és az éves GDP is 1.
Jelölések: Q a munkába állási kor, R a nyugdíjba vonulási kor és D a (születéskor várható) élettartam, nincs halálozási kockázat.
Ha a nyugdíj b, akkor a GDP Y=R–Q, a teljes nyugdíjkiadás B=(D–R)b, és a nevezett kiadási hányad k=B/Y=(D–R)b/(R–Q). Szükségünk lesz az m=(D–R)/(R–Q) függőségi hányadosra. Segítéségével az egyszerűbb k=mb egyenlethez jutunk.
Ebből kiolvasható, hogy adott nyugdíj esetén a függőségi hányaddal arányos a kiadási hányados.
Számpélda: b=0,35 és Q=20 év mellett a 2. táblázat mutatja a kiadási hányados függését a nyugdíjkorhatártól és a halálozási életkortól. A két szélsőség: alacsony korhatár (60 év) és hosszú élettartam (80 év) 17,5%-os GDP hányados ad (stilizált és eltúlzott francia), míg magas korhatár (65 év) és rövid élettartam (75 év) 7,8%-os mutatót (hozzávetőleg a mostani magyar ráta).
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2. táblázat: A nyugdíjkiadás GDP-hányadosa a korhatár és az élettartam függvényében
|Korhatár (év)
|Élettartam (év)
|Kiadási hányados, %
|60
|75
|13,1
|60
|80
|17,5
|65
|75
|7,8
|65
|80
|11,7
|Forrás: a szerző saját szerkesztése
Eddig nem tértünk ki a keresetekre (w) és a járulékkulcsra (t), most ezeket is bevonjuk az elemzésbe. Közöttük a jól ismert tw=mb mérlegazonosság teremt kapcsolatot: minden dolgozó az adott évben tw járulékot fizet, és ezzel m nyugdíjas b nyugdíját fedezi.
Bár az szja-val nem foglalkozunk, közgazdaságilag célszerűbb az (1–t)w 'nettó' keresethez hasonlítani a nyugdíjat: a nettó β helyettesítési arány a következő: β=b/[(1–t)w].
Behelyettesítjük a b-egyenletet a mérlegazonosságba: tw=mβ[(1–t)w], w-vel egyszerűsítve és rendezve: t=mβ(1–t)=mβ–mβt, azaz az egyensúlyi járulékkulcs: t = mβ/(1+ mβ).
A 3. táblázatban folytatjuk a 2. táblázatban elkezdett számításokat. Föltesszük, hogy a w teljes bérköltség a GDP fele: w=0,5 és a nettó helyettesítési arány β = 0,7. Ekkor négy esetben négy különböző függőségi hányadost és járulékkulcsot kapunk.
A 2. sorban szereplő 1/2-es függőségi hányadost tekintjük optimálisnak, itt a szuperbruttó járulékkulcs 25,9% (nagyon magas), míg a kiadás GDP-hányadosa 13,0%.
A 3. sor az ellenkező véglet: alacsony függőségi hányados stb. Itt jól látható a stacionárius modell gyengesége: például a Magyarországra jellemző magas normál nyugdíjkorhatár (amely 2 évvel meghaladja a tényleges korhatárt) és a rövid élettartam irreálisan alacsony függőségi hányadost ad, holott a valóságos függőségi hányados körülbelül 1/2.
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3. táblázat: A nyugdíjmutatók a korhatár és az élettartam függvényében
|Nyugdíjkor (év)
|Élettartam (év)
|Függőségi hányados, %
|Járulékkulcs, %
|Kiadási hányados %
|60
|75
|37,5
|20,8
|10,4
|60
|80
|50,0
|25,9
|13,0
|65
|75
|22,2
|13,5
|6,7
|65
|80
|33,3
|18,9
|9,5
|Forrás: a szerző saját szerkesztése
Összegzés
Rövid elemzésünkben nagyon erős elhanyagolások árán sikerült egy „modellel” bemutatnunk, milyen érzékenyek a nyugdíjmutatók a demográfiai paraméterértékekre. Pontosabb számításokkal pontosabb eredményeket kapnánk, de az érzékenység megmaradna.
Remélem, sikerült felhívnom a figyelmet arra,
mennyire félrevezető különböző demográfiai adottságú országok GDP-arányos nyugdíjkiadásainak összehasonlítása alapján a jelenlegi magyar nyugdíjak szinte korlátlan emelése mellett érvelni.
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