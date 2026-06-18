Valóban nagyon meg kellene emelni a nyugdíjakat? Az összehasonlító számítások mást mutatnak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Sokszor említik, hogy a magyar nyugdíjkiadások GDP-aránya messze elmarad a nemzetközi átlagtól. Ebből arra következtetnek, hogy (egyelőre) bőven emelhetők a hazai nyugdíjak. Rövid írásomban egy empirikus táblázattal és egy számpéldával szeretném megvilágítani, hogy miért félrevezető önmagában ez a mutató, és miért hibás ez a következtetés.

Összehasonlítás térségbeli országokkal

Kezdjük egy 2019-es adatsorral nyolc volt szocialista, ma EU-tag ország nyugdíjkiadási hányadosáról (Horvátország és Románia kimaradt), amelyből kiderül, hogy a 7,6%-os magyar adatot lényegében csak a lengyel és a szlovén adat múlja felül – igaz, jelentősen.

1. táblázat: GDP-arányos nyugdíjkiadási hányados a vizsgált volt szocialista országokban, 2019 Ország Kiadási hányados, % Litvánia 6,4 Észtország 6,6 Lettország 6,8 Szlovákia 7,1 Magyarország 7,6 Csehország 7,9 Szlovénia 10,1 Lengyelország 10,9 Forrás: OECD (Pensions at a Glance 2023)

Nincs módom ezeket a mutatókat más adatokból levezetni, helyette egy végletesen legegyszerűsített elméleti modellel magyarázom a lehetséges különbségek demográfiai okát: magasabb korhatár, rövidebb várható élettartam.

Az egyszerűség kedvéért stacionárius népességet és gazdaságot feltételezek, tehát minden korosztály létszáma azonos (1) és az éves GDP is 1.

Jelölések: Q a munkába állási kor, R a nyugdíjba vonulási kor és D a (születéskor várható) élettartam, nincs halálozási kockázat.

Ha a nyugdíj b, akkor a GDP Y=R–Q, a teljes nyugdíjkiadás B=(D–R)b, és a nevezett kiadási hányad k=B/Y=(D–R)b/(R–Q). Szükségünk lesz az m=(D–R)/(R–Q) függőségi hányadosra. Segítéségével az egyszerűbb k=mb egyenlethez jutunk.

Ebből kiolvasható, hogy adott nyugdíj esetén a függőségi hányaddal arányos a kiadási hányados.

Számpélda: b=0,35 és Q=20 év mellett a 2. táblázat mutatja a kiadási hányados függését a nyugdíjkorhatártól és a halálozási életkortól. A két szélsőség: alacsony korhatár (60 év) és hosszú élettartam (80 év) 17,5%-os GDP hányados ad (stilizált és eltúlzott francia), míg magas korhatár (65 év) és rövid élettartam (75 év) 7,8%-os mutatót (hozzávetőleg a mostani magyar ráta).

2. táblázat: A nyugdíjkiadás GDP-hányadosa a korhatár és az élettartam függvényében Korhatár (év) Élettartam (év) Kiadási hányados, % 60 75 13,1 60 80 17,5 65 75 7,8 65 80 11,7 Forrás: a szerző saját szerkesztése

Eddig nem tértünk ki a keresetekre (w) és a járulékkulcsra (t), most ezeket is bevonjuk az elemzésbe. Közöttük a jól ismert tw=mb mérlegazonosság teremt kapcsolatot: minden dolgozó az adott évben tw járulékot fizet, és ezzel m nyugdíjas b nyugdíját fedezi.

Bár az szja-val nem foglalkozunk, közgazdaságilag célszerűbb az (1–t)w 'nettó' keresethez hasonlítani a nyugdíjat: a nettó β helyettesítési arány a következő: β=b/[(1–t)w].

Behelyettesítjük a b-egyenletet a mérlegazonosságba: tw=mβ[(1–t)w], w-vel egyszerűsítve és rendezve: t=mβ(1–t)=mβ–mβt, azaz az egyensúlyi járulékkulcs: t = mβ/(1+ mβ).

A 3. táblázatban folytatjuk a 2. táblázatban elkezdett számításokat. Föltesszük, hogy a w teljes bérköltség a GDP fele: w=0,5 és a nettó helyettesítési arány β = 0,7. Ekkor négy esetben négy különböző függőségi hányadost és járulékkulcsot kapunk.

A 2. sorban szereplő 1/2-es függőségi hányadost tekintjük optimálisnak, itt a szuperbruttó járulékkulcs 25,9% (nagyon magas), míg a kiadás GDP-hányadosa 13,0%.

A 3. sor az ellenkező véglet: alacsony függőségi hányados stb. Itt jól látható a stacionárius modell gyengesége: például a Magyarországra jellemző magas normál nyugdíjkorhatár (amely 2 évvel meghaladja a tényleges korhatárt) és a rövid élettartam irreálisan alacsony függőségi hányadost ad, holott a valóságos függőségi hányados körülbelül 1/2.

3. táblázat: A nyugdíjmutatók a korhatár és az élettartam függvényében Nyugdíjkor (év) Élettartam (év) Függőségi hányados, % Járulékkulcs, % Kiadási hányados % 60 75 37,5 20,8 10,4 60 80 50,0 25,9 13,0 65 75 22,2 13,5 6,7 65 80 33,3 18,9 9,5 Forrás: a szerző saját szerkesztése

Összegzés

Rövid elemzésünkben nagyon erős elhanyagolások árán sikerült egy „modellel” bemutatnunk, milyen érzékenyek a nyugdíjmutatók a demográfiai paraméterértékekre. Pontosabb számításokkal pontosabb eredményeket kapnánk, de az érzékenység megmaradna.

Remélem, sikerült felhívnom a figyelmet arra,

mennyire félrevezető különböző demográfiai adottságú országok GDP-arányos nyugdíjkiadásainak összehasonlítása alapján a jelenlegi magyar nyugdíjak szinte korlátlan emelése mellett érvelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images