Védett ár, árrésstop, kamatstop - minek voltak ezek egyáltalán?

- Az olajárak csökkenésével és a forint erősödésével lehetővé válik az üzemanyagok védett árának kivezetése.
- A kamatok mérséklődésével megnyílik a lehetőség, hogy az általános kamatstop helyett a lakossági hitelek nagy része újra a piaci árazás logikája szerint működjön, csupán néhány sérülékeny csoport célzott megsegítésével.
- Az infláció kedvező alakulása felveti a kérdést, hogy nem lenne-e ideje az árrésstop megszüntetésének.
E három ténynek van néhány fontos tanulsága. Az elmúlt években a gazdaságpolitika egy népszerűségmegőrzési (populista) reflex szerint működött. Az embereket meg kell védeni a világ gonoszságától és ezt a jó kormány megteszi. Az elmúlt hónapok fejleményei alapján azonban már nem csak a közgazdászoknak lehet világos:
a kormány gyakran nem a világtól, hanem a saját korábbi hibáinak következményeitől volt kénytelen megvédeni a magyar családokat.
A kamatstopot azért kellett bevezetni, mert sikerült Európa-bajnok inflációt csinálnunk, hozzá világbajnok kamatokkal (energiakitettség, élelmiszeripari hatékonytalanság, monetáris politikai hibák stb.). Az üzemanyagok védett árának igényét ugyan elsősorban az olajárak elpattanása váltotta ki, de a döntésben a primer választási megfontolások mellett szerepet játszhatott a sérülékeny és gyenge forint, valamint az évek óta pangó gazdaság szempontja is. Az árrésstop bevezetésére szintén az elszálló infláció miatt volt szükség, amihez vastagon hozzájárult a forint újabb megroggyanása.
Innen nézve nagyon úgy tűnik, hogy az unortodox gazdaságpolitika jórészt a saját tevékenységének kellemetlen mellékhatásainak kezelése érdekében volt kénytelen kiiktatni a piaci mechanizmusokat, és helyette a primer állami beavatkozás lehetőségével élni. Pedig ennek is van ára, nem is kicsi. Ahogy Braun Erik mai írásában a Portfolio-n rámutatott, ezek az etatista reflexek csökkentik a társadalom tagjainak felelősségvállalását, folyamatosan jelen tartják az erkölcsi kockázatot (moral hazard), torzítják a versenyt, kiszámíthatatlan gazdasági környezet eredményeznek - végső soron ölik a gazdaság kezdeményezőkészségét és vállalkozókedvét.
A "magyar gazdaságot sújtó rengeteg külső probléma" fényében szinte döbbenetes, hogy milyen gyorsan el lehetett jutni oda, hogy mindhárom emblematikus intézkedés megszüntetése felmerülhet.
Nem kellett hozzá más, csak az ortodox gazdaságpolitikához való visszatérés ígérete. Ennek hatására óriásit csökkentek a hozamok, erősödött a forint, az EU-források elérhetővé válásával szélesedett a költségvetés beszorított mozgástere. A gazdaságpolitika hitelességének visszaszerzése (de legalábbis megelőlegezése az EU, a befektetők, hitelminősítők részéről) már most jelentős eredményeket hozott.
Ez rámutat arra, hogy van másik, talán hosszú távon sokkal több sikerrel kecsegtető gazdaságpolitikai út is Magyarország számára. Lehet, hogy ez néhol kényelmetlen, több egyéni felelősséget igényel - és kevesebb államot. Nominális stabilitás, versenykörnyezet, kiszámíthatóság, a felépült sérülékenységeink célzott leépítése.
Nem olyan látványos, kevesebb Facebook-posztot ér, de több esélyt nyújt a prosperitásra, mint a saját hibái és kényszerlépései között vergődő gazdaságpolitika által kínált út.
És végül: Magyarországon súlyos adóforintokat áldozunk arra, hogy az Otthon Start Program, a Széchenyi Kártya, Demján Sándor Program stb. segítségével elfogadható feltételeket teremtsünk az általánosan magas kamatkörnyezetben arra, hogy az emberek lakhatási igényét, a vállalatok beruházási lehetőségeit javítsuk. Tudták, hogy Szlovéniában is van ilyen alacsony kamatot biztosító program? Úgy hívják: euró.
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