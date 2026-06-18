Végérvényesen elszabadult az AI: megállíthatatlanul árasztják el a piaci szegmenseket a gépi termékek

Az Amazon e-könyv-piaca az egyik leglátványosabb terepe ennek a változásnak. A ChatGPT 2022 végi megjelenése előtt havonta nagyjából 100 ezer e-könyv jelent meg a platformon, 2025 végére azonban ez a szám havi 300 ezerre ugrott. A Cornell Egyetem és a Minnesotai Egyetem kutatói mesterségesintelligencia-szűrő szoftverekkel vizsgálták a köteteket, és

megállapították, hogy a növekedésért nagyrészt a chatbotok felelősek.

Az AI-alapú szövegíró eszközök a jogérvényesítést is átalakítják. Két amerikai közgazdász kimutatta, hogy a jogi képviselő nélkül benyújtott polgári keresetek száma 2023 és 2025 között megduplázódott, elérve a 41 ezret. A 2026-ban benyújtott beadványok 18 százalékában mutattak ki AI-technológiával készült szövegrészleteket. Külön érdekesség, hogy az önállóan benyújtott keresetek sikerességi rátája egyáltalán nem romlott az AI-használat megjelenésével, vagyis a technológia valóban segíti a lakosságot a jogérvényesítésben.

A tudományos világ sem kivétel a trend alól. Egy friss tanulmány szerint a 2025-ben megjelent tudományos dolgozatok 57 százalékában mutatható ki mesterséges intelligenciára utaló nyelvhasználat, szemben a 2023-as 12 százalékkal. Bár a kutatók így gyorsabban írhatják meg és oszthatják meg az eredményeiket, szakmai körökben egyre nagyobb az aggodalom az

alacsony színvonalú, esetenként teljesen értelmetlen kéziratok elszaporodása miatt.

A szoftverfejlesztést is forradalmasítja az úgynevezett "vibe coding", amely mélyebb programozási ismeretek nélkül is lehetővé teszi összetett alkalmazások létrehozását. Az Apple iOS App Store-ba havonta feltöltött alkalmazások száma 2025 óta valósággal az egekbe szökött, hiszen a tavaly májusi 50 ezer alatti szintről mára havi 100 ezer fölé nőtt. Ez a megugrás egybeesik a Claude Code és a Codex típusú, kifejezetten kódbázisok készítésére fejlesztett AI-modellek megjelenésével.

A zeneipar szintén drámai átalakuláson megy keresztül. A Deezer streamingszolgáltató becslése szerint naponta már mintegy 75 ezer MI-generált dalt töltenek fel a platformra, miközben 2025 januárjában ez a szám még csak 10 ezer volt. A mesterséges intelligencia által készített művek az újonnan feltöltött számok 44 százalékát teszik ki, ráadásul a Deezer felmérése szerint a hallgatók 97 százaléka nem képes megkülönböztetni a gépi zenét a hús-vér emberek alkotta daloktól.

Miközben a többség elvileg az emberi alkotásokat részesíti előnyben, a gyakorlatban a felhasználók gyakran képtelenek megkülönböztetni a gépi tartalmat az emberitől. Bár a mesterséges intelligenciával írtnak tűnő könyvek általában rosszabb értékeléseket kapnak az Amazonon, a hatalmas mennyiség önmagában is komoly problémát jelent. A jogi képviselő nélkül indított perek túlterhelik a bíróságokat, a tudományos publikációk áradata pedig megbénítja a szakmai bírálati rendszert. Az irodalomtól a jogon át a zenéig a mesterséges intelligencia jelentősen csökkentette a tartalomgyártáshoz szükséges tudást és erőfeszítést, ami végső soron minden szellemi termék értékét devalválhatja.

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