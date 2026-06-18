Vitézy Dávid: azonnal beavatkozik az állam a kekváknál, amint visszakapja az alapítói jogokat

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal az volt az alapvető probléma, hogy közvagyont kezeltek úgy, mintha magánvagyon lenne, érdemi állami kontroll és garanciális szabályok nélkül. A kormány ezért az alapítói jogok visszavételére készül, és Vitézy szerint amint ez jogilag lehetővé válik, az állam azonnal be fog avatkozni a vagyon további kijátszásának megakadályozása érdekében – hangzott el a kormány csütörtöki tájékoztatóján. Az is kiderült, hogy augusztus 31-ig minden, nem egyetemet fenntartó kekva vagyonát illetően dönteni szeretnének.

A miniszter a kormány sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre arról beszélt: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyont, vagyis közvagyont kezeltek, de nem vonatkoztak rájuk azok a garanciális szabályok, amelyek a közpénzek és a nemzeti vagyon kezelésénél elvárhatók lennének.

Az állam visszaveszi az alapító jogokat, és nem engedi azt meg, hogy közvagyont, mindannyiunk közös vagyonát magáncégként kezeljenek gyakorlatilag bármiféle kontroll és szabályozás nélkül ezek a vagyonkezelő alapítványok. [...] Ha bármilyen ilyen gazdasági társaság, amiket ezek a kekvák fenntartanak, ez átkerül állami kézbe, akkor arra vonatkozik rengeteg szabály, ami ma nem vonatkozik rájuk

– mondta el Vitézy. Hozzátette: "úgy kezelték a közvagyont, hog semmilyen garanciális szabály nem vonatkozott rájuk, ami egyébként minden köztulajdonú társaságra vonatkozik."

Nyilván rengeteg ilyen kérdés van, hogy a kekváknál lévő vagyonnal mit kezd az állam. [...] Félbehagyott kastélyok, nagyberuházások, rengeteg ilyen kérdés van.

A miniszter szerint a jelenleg parlament előtt lévő törvény hatálybalépése után kezdődhet meg az alapítványok vagyonának tényleges átvilágítása. Mint mondta, a kormány ezt követően jelöli ki, hogy az egyes, nem egyetemi fenntartó alapítványok esetében melyik minisztérium vagy állami szerv gyakorolja majd az alapítói jogokat.

Ezt követően indulhat el az a folyamat, amelynek során augusztus 31-ig meghatározzák, hogy az állam pontosan mit kezd az egyes vagyonelemekkel.

Vitézy jelezte: az alapítványoknál számos vagyonelem lehet érintett, köztük ingatlanfejlesztések, céges részesedések és nagyvállalati tulajdonrészek is. A miniszter szerint ezek sorsát rendezni kell, és a kormány célja az, hogy a közvagyon visszakerüljön az állami, illetve nemzeti vagyoni körbe.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy az alapítványok még az állami beavatkozás előtt értékesítenek vagy átruháznak bizonyos vagyonelemeket. Vitézy erre válaszolva azt mondta: a kormány felszólítása éppen arról szólt, hogy az alapítványok vezetőinek "még véletlenül se jusson eszébe" a rájuk bízott vagyon felelőtlen értékesítése vagy kijátszása.

A miniszter szerint az állam először akkor tud ténylegesen beavatkozni, amikor a parlament előtt lévő törvény hatályba lép, vagyis miután azt a köztársasági elnök aláírta.

Ekkor – talán nem árulok titkot, de elmondom –, hogy az újonnan alapítói jogokat gyakorlók azonnal be fognak avatkozni, hogy bármiféle vagyonkijátszás itt megszűnjön vagy megálljon.

Címlapkép forrása: MTI