Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Nemzeti Galéria
A Nemzeti Galéria kapcsán érkezett kérdésre úgy válaszolt Vitézy Dávid: a várban a mai elhelyezés ebben a formában nem tartható. De az előző kormány nem ezért akarta a Városligetbe költöztetni a galériát. A kormány ezt a kérdést a jövőben vizsgálni fogja.
Biodóm
A biodómmal kapcsolatos kérdésre válaszolva Vitézy Dávid hosszan beszélt arról, hogy az eredeti koncepció miért nem volt működőképes. Az állatkert javaslata szerint a biodóm átmeneti hasznosítása célszerű, hamarosan növénykertként nyit meg. Ezt is egy torzónak gondolom - mondta Vitézy.
A Miniszterelnökség szerződéseit is felülvizsgálják
Elkezdődött ez a folyamat - jelentette be Magyar Éva.
Címlapkép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 18-án. Mellette Magyar Éva (b) és Szondi Vanda kormányszóvivők. Forrása: MTI/Hegedüs Róbert
Megszűnik a TEK
Az eddigi formájában megszűnik a Terrorelhárítási Központ (TEK), ez pedig érinti a Készenléti Rendőrséget (KR) is - hangzott el a tájékoztatón. Az átalakítás keretében a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiválik a Készenléti Rendőrségből és önálló szerv lesz. A jövőben az "új TEK" alá tartoznak majd az Országos Rendőr Főkapitányságon (ORFK) belül a műveleti feladatok és a személyvédelem, a Készenléti Rendőrség pedig az úgynevezett egyszerű bevetésekért és a tűzszerészetért lesz felelős - mondják a kormányszóvivők.
TB-befogadás
Csak a NEAK fogja végezni a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök állami finanszírozásra történő befogadását, kizárják az alapítványt.
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, amelyeket még tavaly október elején egységesített fix 3%-on az Orbán-kormány. A döntés célja, hogy a program fenntarthatóbbá váljon, miközben továbbra is kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára - közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.
Visszajöhet még a védett ár
Döntött a kormány a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. A védett ár rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt, megvédte a családokat az energiapiaci sokktól - jelezte Magyar Éva kormányszóvivő.
A körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést - tette hozzá. Olyan rendszert alakít ki a kormány, hogy legyen lehetősége később a beavatkozásra - mondta.
Rendeletben újra megállapíthat az érintett miniszter szabályozott üzemanyagárakat.
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Ennek a hivatalnak a működését is áttekintette a kormány az ülésén.
Megszűnik a kényszer, hogy minden állami hivatal csak ezen a hivatalon keresztül rendelhetett meg hirdetési eszközöket - jelezte. Jogszabályt töröl el a kormány, így már nem a Lounge ügynökségen keresztül kell megrendelni kommunikációs feladatokat az állami szerveknek - tette hozzá.
A reklámszennyezés maximális visszaszorítását célozza a kormány. Az érintett reklámcégek nem lesznek boldogok. A kormány viszont nem lép vissza ebből a szabályozásból, de több időt hagyunk a felkészülésre, a határidő december 31-ig tolódik ki - magyarázta a miniszter.
Koncessziós eljárások
Koncessziókra is kitért Vitézy Dávid. Teljeskörű felülvizsgálatát rendeli el a dohánykoncesszióval kapcsolatos szabályoknak - jelentette be a miniszter.
Több tízmilliárdos profitra tesznek szert bizonyos szereplők - említette meg a tárcavezető. A cél a közpénzek védelme. Minden trafikszerződést át kell tekinteni - tette hozzá. Vannak ahol családok és kisvállalkozók működtetik a trafikokat, de máshol politikusok is megjelennek, nagy mennyiségű trafikokkal.
Alapvetés, hogy nem szeretné a kormány, hogy a dohányzás népszerűbb legyen - jelentette be. El szeretnénk kerülni, hogy olyan szereplők gazdagodjanak ezen, akik nemv versenyben szereztek jogot.
Kaszinókoncessziók esetében is így jár el a kormány. A választás előtti hetekben sorra osztott ki új koncessziójat az előző kormány.
Sopron, Pécs, Debrecen, Szeged - említette a példákat, hogy az előző kormány az utolsó hónapokban döntött 35 éves kaszinókoncessziós jogokat. Van olyan koncesszió, amit 2061-ig adott oda az előző kormány.
A terület felelőse a Pénzügyminisztérium lesz.
Mohácsi híd
A kormány már korábban döntött a beruházás felülvizsgálatáról - emlékeztetett Vitézy Dávid. A 98%-os előlegkifizetése példátlan, bankgarancia nélkül ment ebbe bele az előző kormány.
97 milliárd forintot utaltak ki erre a projektre a Duna Aszfaltnak, még a választás előtti napokban. Az alföldi részét felfüggeszti a kormány, erről a kormány levélben tájékoztatja a kivitelezőt. A híd esetében kárt okozni nem szeretnénk.
A híd megépül, de változhat a műszaki tartalma - hívta fel a figyelmet.
Nem az a cél, hogy ne legyen Mohácsi híd
- nyomatékosította.
Városliget
Vitézy Dávid a Városliget fejlesztéseiről is beszélt, a ligetben hátrahagyott torzókat az előző kormány. Akár a volt Petőfi Csarnok, vagy a volt Közlekedési Minisztérium, ezeken a helyeken építési törmelékek vannak körbekordonozva.
A kormány ezt a helyzetet nem tartja elfogadhatónak, ezért arról döntött, hogy a kordonozott területeket közparkként kívánja használni. Még több zöldfelület lesz a parkban - mondta.
A beruházást indítsuk újra, ezt a feladatot én kaptam meg - tette hozzá. A régi eredeti tervlapok meg tudnak valósulni, amikor azokban a felkérés ellenére zöldítő parkos javaslatokat adtak be az építészirodák.
Évtizedekkel ezelőtti állapotok vannak a Városligetben - jegyezte meg Vitézy Dávid.
Hosszú távú cél, hogy a forgalmat kitereljük a ligetből. A történeti emlékhelyet méltó rangra emeljük a Hősök terén - jelezte a célokat. Itt is több zöld terület várható. A fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni. Jelezte, hogy a liget fontos turisztikai helyszín, ami összefügg az ország gazdaságpolitikájával.
Érkeznek a kormányülés döntései
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lépett a mikrofon mögé, Szondi Vanda kormányszóvivő és Magyar Éva kormányszóvivők társaságában.
A miniszter az EU-források hazahozatalának koordinációjával megbízva, erről hozott jó híreket.
Amit a magyar kormányfő és az Európai Bizottság elnöke megbeszélt három hete, az folyamatban van és halad. Magyarország benyújtott az RRF-tervet a Bizottságnak, zajlanak a háttéregyeztetések, a mérföldkövek szövegezéséről, technikai kérdésekről.
Elektromos hálózatfejlesztések jönnek az EU-pénzekből, ezek is lehetővé teszik, hogy tartósan csökkenteni tudja a kormány az energiaköltségeket - mondta a miniszter.
Jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedési szervezéshez szükséges törvénycsomagot. Ez is jogalkotási garancia az EU felé. Új HÉV-ek és intercity vonatok várhatóak ebből a programból - jelezte a tárcavezető.
A harmadik nagy komponens a Magyar Fejlesztési Bank, ennek az irányítási rendszerét átalakítják, bankszerű működésre állítják át - mondta Vitézy.
Korrupcióellenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatról is beszélt a miniszter. Ehhez jelentős módosító csomag várható. Két dolgot képeznek le ezek a módosítások: egyrészt a társadalmi egyeztetések során előkerült javaslatokat építi be a kromány (bírói szervezetek, civil szervezetek, Integritás Hatóság), másrészt az EU-val is egyeztettek új módosításokról.
Az Alaptörvény 16. módosítása rendelkezik a kekva alapítványok jövőjéről, és ezt átvezették most a törvényeken, nem csak az alaptörvényen. Bírságolási szabályok is életbe lépnek, ha valaki például hibásan adja le a vagyonnyilatkozatát.
Közadatok keresése is átláthatóbbá válik - jelezte Vitézy Dávid.
Az Integritás Hatóság ügyében egy olyan módosítással él a javaslat, hogy az IH jelentősen növekvő feladatai miatt 4 alelnök segítse az elnök munkáját, a jelenlegi 2 alelnökkel szemben. Ha pedig van olyan átmeneti időszak, amikor vezető nélkül marad az IH, akkor legyen rendezett a helyzet és a 4 alelnök egyezzen meg az első számú helyettesről. Emellett a módosítás rendezi azt a helyzetet is, hogy az Állami Számvevőszéknek milyen eljárások mentén kell lefolytatnia a vezető pótlását.
Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos is jelen van
A kormányszóvivői tájékoztató a hőhullám témájával kezdődik.
Első nyilvános megjelenésén Oroszi Beatrix a hőhullám témájában beszél. Az egészségügyi kockázatokra hívta fel a figyelmet, amelyeket lehet kezelni és megelőzni.
A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a maximális hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos országos riasztást adhat ki, ha 3 napig meghaladja az átlagos középhőmérséklet a 25 fokot.
A hőségriasztást nagy valószínűséggel el kell rendelni szombattól, pénteki adatok alapján dől majd el, hogy 2-es vagy 3-as fokozatú lesz-e a riasztás.
A kockázatnak az idősek és a nagyon fiatalok vannak kitéve - hívta fel a figyelmet Oroszi Beatrix. A krónikus alapbetegséggel élők is kockázatnak vannak kitéve - tette hozzá. Fennáll a kiszáradás kockázata is bizonyos munkakörökben, ilyenkor a munkáltatóknak van a felelőssége és dolga, hogy biztosítsa a dolgozók körülményeit - mondta.
Az egészségkárosodások és kockázatok jól megelőzhetők
- jelentette ki Oroszi Beatrix, aki három konkrét tanácsot adott:
- Inni kell, de nem cukros üdítőt, nem koffein tartalmú üdítőket.
- Aki rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne menjünk ki a napra, lehetőség szerint 11-16 óra között.
A kommunikáció nagyon fontos. De emelett az ellátórendszer is felkészült a helyzetre - jelentette ki Oroszi Beatrix. Önökre is szükség lesz, illetve összefogásra, hogy a káros hatásokat meg tudjuk előzni - hívta fel a figyelmet. Figyeljünk oda egymásra, és nyújtsunk egymásnak segítséget - javasolta.
A közintézményeknek vannak felkészülési tervei, amiket aktiváltak - mondta kérdésre válaszolva Oroszi Beatrix, aki emlékeztetett, hogy a kormány programot indított a kórházi hűtési rendszerek felülvizsgálatára.
Vitézy Dávid lesz jelen
A közlekedési és beruházási miniszter is részt vesz a kormányszóvivői tájékoztatón.
Legutóbbi Facebook-videójában arról beszélt, hogy az előző kormány a Városligetben félbehagyott beruházásokat. Elmondása szerint torzók maradtak Budapest közepén.
Ígérete szerint a kordonokat elbontják, és parkosítani fogják a területeket. Világszínvonalú közparkká, közkertté szeretné tenni a Városligetet a kormány.
Magyar Péter nem lesz jelen
A miniszterelnök csütörtök reggel Brüsszelbe utazott az Európai Tanács ülesére.
A budapesti kormányszóvivői tájékoztató helyszínén három mikrofon van előkészítve.
Kormányülés után érkeznek a fontos bejelentések
Szerda este jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben.
A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta.
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában így fogalmazott: "a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon".
A védett árról, kamatstop jövőjéről és hogy ez mit üzen a gazdaságpolitikáról, ebben a cikkünkben írtunk elemzést:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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