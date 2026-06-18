Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lépett a mikrofon mögé, Szondi Vanda kormányszóvivő és Magyar Éva kormányszóvivők társaságában.

A miniszter az EU-források hazahozatalának koordinációjával megbízva, erről hozott jó híreket.

Amit a magyar kormányfő és az Európai Bizottság elnöke megbeszélt három hete, az folyamatban van és halad. Magyarország benyújtott az RRF-tervet a Bizottságnak, zajlanak a háttéregyeztetések, a mérföldkövek szövegezéséről, technikai kérdésekről.

Elektromos hálózatfejlesztések jönnek az EU-pénzekből, ezek is lehetővé teszik, hogy tartósan csökkenteni tudja a kormány az energiaköltségeket - mondta a miniszter.

Jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedési szervezéshez szükséges törvénycsomagot. Ez is jogalkotási garancia az EU felé. Új HÉV-ek és intercity vonatok várhatóak ebből a programból - jelezte a tárcavezető.

A harmadik nagy komponens a Magyar Fejlesztési Bank, ennek az irányítási rendszerét átalakítják, bankszerű működésre állítják át - mondta Vitézy.

Korrupcióellenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatról is beszélt a miniszter. Ehhez jelentős módosító csomag várható. Két dolgot képeznek le ezek a módosítások: egyrészt a társadalmi egyeztetések során előkerült javaslatokat építi be a kromány (bírói szervezetek, civil szervezetek, Integritás Hatóság), másrészt az EU-val is egyeztettek új módosításokról.

Az Alaptörvény 16. módosítása rendelkezik a kekva alapítványok jövőjéről, és ezt átvezették most a törvényeken, nem csak az alaptörvényen. Bírságolási szabályok is életbe lépnek, ha valaki például hibásan adja le a vagyonnyilatkozatát.

Közadatok keresése is átláthatóbbá válik - jelezte Vitézy Dávid.

Az Integritás Hatóság ügyében egy olyan módosítással él a javaslat, hogy az IH jelentősen növekvő feladatai miatt 4 alelnök segítse az elnök munkáját, a jelenlegi 2 alelnökkel szemben. Ha pedig van olyan átmeneti időszak, amikor vezető nélkül marad az IH, akkor legyen rendezett a helyzet és a 4 alelnök egyezzen meg az első számú helyettesről. Emellett a módosítás rendezi azt a helyzetet is, hogy az Állami Számvevőszéknek milyen eljárások mentén kell lefolytatnia a vezető pótlását.