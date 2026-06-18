Zsugorodik az orosz gazdaság, persze Moszkva szerint ehhez semmi köze a háborúnak

Oroszország GDP-je 0,2 százalékkal csökkent az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest - közölte a statisztikai hivatal végleges adatként.

Az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium és a jegybank is részben azzal magyarázta a zsugorodást, hogy

a hideg tél visszavetette az építőipart és az idei első három hónapban három munkanappal kevesebb volt, mint egy éve.

A második negyedévben három munkanappal több lesz, mint a tavalyi azonos időszakban.

Az orosz központi bank a zajló negyedévre 0,9 százalékos éves GDP-növekedésre számít. Az idei évre a jegybank 0,5-1,5 százalékos, a gazdaságfejlesztési minisztérium ennél kisebb, 0,4 százalékos gazdasági növekedésre számít. Az orosz GDP 1 százalékkal nőtt tavaly, míg 2024-ben 4,9 százalékos bővülést mértek.

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